Проверки законности сотрудничества с самозанятыми могут усилить. Какие индикаторы риска есть сейчас и какие предлагают добавить

Как государство проверяет сотрудничество с самозанятыми
С начала 2024 года в России действует закон № 565-ФЗ от 12.12.2023. Его цель — пресечь нелегальные трудовые отношения.
Закон вводит межведомственные комиссии. Их задачи — выявлять и предотвращать нарушения ТК, в том числе подмену трудовых отношений гражданско-правовыми.
Чтобы снизить нелегальную занятость, комиссии получают от ФНС информацию о самозанятых. В ней они ищут, нет ли признаков нарушения ТК.
Какие сейчас выявляют индикаторы незаконного сотрудничества с самозанятыми
ФНС передает сведения о компаниях раз в квартал. В отчет попадают компании, которые активно сотрудничают с самозанятыми и у них есть признаки подмены трудовых отношений. Для этого используют такие критерии:
компания работает с 10 и более самозанятыми в течение квартала;
заключают с самозанятыми договоры, которые действуют в среднем более трех месяцев;
платят самозанятым среднемесячное вознаграждение больше 20000 рублей.
Если признаки есть, это не значит, что компанию обвинят в сокрытии трудовых отношений. Это индикатор, что к такому бизнесу контролирующим органам нужно присмотреться внимательнее и оценить другие факторы риска.
Основание — приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н.
При проверках ФНС анализирует факторы:
Продолжительность работы. Если самозанятый работает с одним и тем же заказчиком более трех месяцев подряд, это косвенно указывает на постоянное сотрудничество — это признак трудовых отношений.
Наличие других источников дохода. Если самозанятый получает доход от одного ИП или юрлица и оформляет чеки для одного заказчика, это тоже может быть признаком скрытой трудовой деятельности.
Причастность к массовой регистрации. Подозрительный фактор для налоговой — если сотрудники фирмы массово регистрируются как самозанятые, причем используют один адрес электронной почты и одно техническое средство для всех.
Работа на «дочку» бывшего работодателя. Сотрудники увольняются из одной организации, чтобы стать самозанятыми, и сразу же начинают работать в другой, подконтрольной первой.
Частота выплат. Если самозанятому выплачивают вознаграждение ежемесячно, как штатному сотруднику, заказчик должен предоставить подтверждающие документы о выполненных работах. Иначе это тоже признак подмены трудовых отношений.
Если самозанятый подчиняется правилам трудового распорядка, занимает «должность» в компании, то для контролирующих органов это повод заподозрить трудовые отношения.
Иногда самозанятый оказывает услуги бывшему работодателю менее чем через два года после увольнения. Это уже прямое нарушение закона.
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Какие индикаторы риска предлагают добавить
Минэкономразвития предлагает расширить список индикаторов, которые сигнализируют о возможных нарушениях ТК. Предлагают добавить:
Низкая зарплата работников: если компания в течение квартала выплачивает зарплату менее МРОТ (19 242 рублей в 2024 году) более 60 сотрудникам и это больше половины штата.
Сокращение зарплаты без сокращения штата: если компания, в которой больше 15 сотрудников, сокращает ФОТ на 80% и больше в течение квартала.
Активное использование самозанятых: компания или ИП сотрудничает более чем с 35 самозанятыми, причем:
среднемесячный доход каждого исполнителя от этого заказчика — более 35 000 рублей;
внештатники работают более трех месяцев;
90% и более их дохода поступает от этого заказчика.
Какие последствия у нелегального сотрудничества с самозанятыми
Если налоговая служба выявит, что сотрудничество с самозанятым происходит с нарушением законов, компания:
получит штраф: ИП — 5–10 тыс. рублей, юрлицо — 50–100 тыс. рублей (основание — ст. 5.27 КоАП).
будет обязана заплатить НДФЛ и взносы за этого самозанятого, начисленные пени;
Как минимизировать риски
Чтобы сотрудничать с самозанятыми безопасно:
Заключайте «правильный» договор и оформляйте все отношения с самозанятым с описанием характера работ и условий оплаты. Читайте, чего не должно быть в договоре с исполнителем на НПД.
Храните все документы, подтверждающие законность сотрудничества компании или ИП с самозанятым: договоры, акты выполненных работ, чеки и т. д.
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Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
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