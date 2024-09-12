Проверки законности сотрудничества с самозанятыми могут усилить. Какие индикаторы риска есть сейчас и какие предлагают добавить

Иногда бизнес пытается оформить работников как самозанятых, чтобы не платить налоги и взносы. Государство об этом знает и пытается найти нарушителей. Рассказываем, как всё обстоит сейчас — и какие у государства планы.

Как государство проверяет сотрудничество с самозанятыми

С начала 2024 года в России действует закон № 565-ФЗ от 12.12.2023. Его цель — пресечь нелегальные трудовые отношения.

Закон вводит межведомственные комиссии. Их задачи — выявлять и предотвращать нарушения ТК, в том числе подмену трудовых отношений гражданско-правовыми.

Чтобы снизить нелегальную занятость, комиссии получают от ФНС информацию о самозанятых. В ней они ищут, нет ли признаков нарушения ТК.

Какие сейчас выявляют индикаторы незаконного сотрудничества с самозанятыми

ФНС передает сведения о компаниях раз в квартал. В отчет попадают компании, которые активно сотрудничают с самозанятыми и у них есть признаки подмены трудовых отношений. Для этого используют такие критерии:

компания работает с 10 и более самозанятыми в течение квартала;

заключают с самозанятыми договоры, которые действуют в среднем более трех месяцев;

платят самозанятым среднемесячное вознаграждение больше 20000 рублей.

Если признаки есть, это не значит, что компанию обвинят в сокрытии трудовых отношений. Это индикатор, что к такому бизнесу контролирующим органам нужно присмотреться внимательнее и оценить другие факторы риска.

Основание — приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н.

При проверках ФНС анализирует факторы:

Продолжительность работы. Если самозанятый работает с одним и тем же заказчиком более трех месяцев подряд, это косвенно указывает на постоянное сотрудничество — это признак трудовых отношений.

Наличие других источников дохода. Если самозанятый получает доход от одного ИП или юрлица и оформляет чеки для одного заказчика, это тоже может быть признаком скрытой трудовой деятельности.

Причастность к массовой регистрации. Подозрительный фактор для налоговой — если сотрудники фирмы массово регистрируются как самозанятые, причем используют один адрес электронной почты и одно техническое средство для всех.

Работа на «дочку» бывшего работодателя. Сотрудники увольняются из одной организации, чтобы стать самозанятыми, и сразу же начинают работать в другой, подконтрольной первой.

Частота выплат. Если самозанятому выплачивают вознаграждение ежемесячно, как штатному сотруднику, заказчик должен предоставить подтверждающие документы о выполненных работах. Иначе это тоже признак подмены трудовых отношений.

Если самозанятый подчиняется правилам трудового распорядка, занимает «должность» в компании, то для контролирующих органов это повод заподозрить трудовые отношения.

Иногда самозанятый оказывает услуги бывшему работодателю менее чем через два года после увольнения. Это уже прямое нарушение закона.

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Какие индикаторы риска предлагают добавить

Минэкономразвития предлагает расширить список индикаторов, которые сигнализируют о возможных нарушениях ТК. Предлагают добавить:

Низкая зарплата работников: если компания в течение квартала выплачивает зарплату менее МРОТ (19 242 рублей в 2024 году) более 60 сотрудникам и это больше половины штата. Сокращение зарплаты без сокращения штата: если компания, в которой больше 15 сотрудников, сокращает ФОТ на 80% и больше в течение квартала. Активное использование самозанятых: компания или ИП сотрудничает более чем с 35 самозанятыми, причем:

среднемесячный доход каждого исполнителя от этого заказчика — более 35 000 рублей;

внештатники работают более трех месяцев;

90% и более их дохода поступает от этого заказчика.

Какие последствия у нелегального сотрудничества с самозанятыми

Если налоговая служба выявит, что сотрудничество с самозанятым происходит с нарушением законов, компания:

получит штраф: ИП — 5–10 тыс. рублей, юрлицо — 50–100 тыс. рублей (основание — ст. 5.27 КоАП).

будет обязана заплатить НДФЛ и взносы за этого самозанятого, начисленные пени;

должна подать уточненные 6-НДФЛ, РСВ и раздел 2 ЕФС-1.

Как минимизировать риски

Чтобы сотрудничать с самозанятыми безопасно:

Заключайте «правильный» договор и оформляйте все отношения с самозанятым с описанием характера работ и условий оплаты. Читайте, чего не должно быть в договоре с исполнителем на НПД.

Храните все документы , подтверждающие законность сотрудничества компании или ИП с самозанятым: договоры, акты выполненных работ, чеки и т. д.

Используйте онлайн-платформу Qugo. Сервис Qugo позволяет обезопасить и упростить сотрудничество с плательщиками НПД. Платформа дает возможность подписывать договоры ГПХ и акты о выполненных работах, автоматизировать рутинные процессы и проверять контрагентов.

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