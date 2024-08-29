10 запретных слов для договора с самозанятым: шпаргалка для заказчика

На самом деле таких стоп-слов куда больше. Любому термину из трудового права не место в договоре с самозанятым. Рассказываем лишь о некоторых словах, которых вообще не должно быть в договоре.

Корень «труд - » — под запретом

Избегайте любых слов с этим корнем. Исключением может быть фраза — «стороны соглашаются с тем, что настоящий Договор имеет гражданско-правовой характер и не направлен на установление трудовых отношений».

В ст. 15 ТК запрещает заключать гражданско-правовые договоры, которые прикрывают трудовые отношения.

Налоговики имеют полное право ставить вопрос о переквалификации мнимых договоров ГПХ в трудовые с вытекающими последствиями — штрафами и доначислениями. Основание — разъяснения ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674.

Никаких «работников» и «работодателей»

В договорах с самозанятыми приемлемы только «заказчики» и «исполнители» — но прецеденты до сих пор встречаются. Так, например, в договоре с исполнителем, который должен был выполнить электромонтажные работы на объекте, он и заказчик именовались как работник и работодатель. И это позволило человеку потребовать:

невыплаченную зарплату — 92 000 руб.;

компенсацию за задержку выплаты — 6 458,40 руб.;

признание договора подряда трудовым;

внесение записи в трудовую книжку;

взыскание морального вреда (50 000 руб.) и судебных расходов (2 000 руб.)

Основание — апелляционное определение ВС рес. Башкортостан от 13.03.2018, дело № 33-4949/2018.

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Обязывать выполнять работу «лично» — опасная идея

Нет, чисто теоретически ничего страшного, поскольку ГК, согласно ст. 706, в некоторых случаях позволяет заказчику настаивать на том, чтобы исполнитель лично обеспечил нужный ему результат.

Личное выполнение функций — черта трудовых отношений. Основание — ст. 56 ТК.

Упоминание о том, что исполнитель обязан что-то делать сам, наверняка привлечет внимание налоговиков. Если это одна-единственная «трудовая» черта в договоре с самозанятым, то ничего страшного. Но чем больше таких черт, тем выше риск.

Как этого избежать. Если вам необходимы умения именно этого конкретного самозанятого, можно закрепить в договоре условие: «…вправе привлекать третьих лиц по письменному согласованию с Заказчиком».

Запрет сотрудничать с другими заказчиками

Формально ФНС не против, чтобы самозанятые имели лишь одного заказчика, но на деле все сложнее.

В публичном письме ФНС заявило, что сотрудничество с одним и тем же бизнес-субъектом, тем более с неоднократным перезаключением договоров — свидетельство именно трудовых отношений. Основание — письмо ФНС от 01.04.12021 № АБ-4-20/4336@. Нельзя настаивать на том, что самозанятый ни с кем, кроме вас, работать не может.

«Неопределенный» срок

По большей части закон устроен так, что трудовой договор должен быть бессрочным, а договор подряда — срочным.

Исключения есть. Так, при определенных обстоятельствах можно заключить трудовой договор. Основание — ст. 58 ТК.

Прямого запрета на заключение бессрочного договора или многократной пролонгации нет. Но на деле налоговики пристально следят за самозанятыми — и могут насторожиться.

В идеале стоит прописать начало, конец и этапы сдачи работ. Так вы покажете, что результат в вашем договоре важнее процесса — а это важный аргумент для отстаивания позиции о том, что у вас договор подряда.

Никаких «зарплат» и «ежемесячных выплат»

Объединим эти термины в один подзаголовок, потому что их наличие — 100% гарантия неприятностей. Деньги, заплаченные не за конкретный результат — прямой признак трудовых отношений.

Пропишите в договоре оплату именно за результат. Например, так:

исполнитель предоставляет отчет о части работы или всего обозначенного объема;

заказчик проверяет качество, осуществляется приемка результата;

заказчик выплачивает вознаграждение в зависимости от объема, характера и скорости.

Это куда безопаснее, чем прописать: «Исполнитель ежемесячно получает вознаграждение в размере … руб.».

Не вписывайте суммы, причитающиеся самозанятым, в реестры под названием «Список перечисляемой в банк зарплаты». Также нельзя формировать чеки на выплаты с одного и того же устройства. Основание — постановление 15 ААС от 19.03.2024 № 15АП-1543/2024.

«График», «время работы», «время отдыха», «отпуска»

Самозанятый не подчиняется распорядку чужого бизнеса. Он считается самостоятельным субъектом. А встраивание в чужой трудовой процесс и следование графику компании считается признаком трудовых отношений.

Например, если компания заключает договор с самозанятым, дает некий объем работы — провести переговоры с таким-то количеством потенциальных клиентов. При этом в договоре есть указания такого рода:

«Исполнитель осуществляет задание Заказчика ежедневно с 10.30 до 18.30, исключая воскресенье и понедельник».

«Уполномоченный представитель Заказчика контролирует выполнение заказа ежедневно, с 10.30 до 18.30, исключая воскресенье и понедельник, исключая обеденный перерыв с 13:00 до 14:00».

«Исполнитель имеет право на неоплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней, которые предоставляется в соответствии с графиком отпусков сотрудников Заказчика».

Эти примеры взяты из реальных договоров!

Здесь налицо признаки трудовых отношений, в том числе:

встроенность в производственный процесс,

контроль заказчика,

подчинение внутреннему трудовому распорядку.

Есть случай переквалификации из-за совместной работу бригады и самозанятого. На деле там было больше проблем: заказчик часто перезаключал договоры, не согласовывал объемы работ и рекомендовал людям стать самозанятыми. Из-за этого договор переквалифицировали в трудовой.

Документ: постановление ААС Волго-Вятского округа от 26.03.2024 № Ф01-463/2024.

Другое дело, если самозанятые работают именно на результат, режим определяют сами, при этом привлекаются исполнители по мере надобности, графику не подчиняются — в этом случае суд может поддержать заказчика. Документ — постановление 18-го ААС от 04.04.2024 № 18АП-1587/2024.

«Материальная ответственность» под запретом

Она может налагаться исключительно на штатных сотрудников, да и то не на всех и при наступлении определенных условий. Если хотите закрепить санкции за опоздание используйте термины «неустойка», «проценты» или «пени».

Предоставлять «социальные гарантии» рискованно

Оплачиваемые отпуска, больничные и детские пособия подрядчикам не полагаются. За оплату отпуска или пособие по нетрудоспособности бизнес получит неприятности в виде претензий от налоговой.

«Выговор», «предупреждение», «прогул»

Все, что может намекать на дисциплинарную ответственность — под запретом. К самозанятым она неприменима, а если применяется — то характеризует его как фактического работника.

«Увольнение»

Запросы «самозанятый увольнение» и «увольнение самозанятого» не так уж редки — можете сами убедиться, набрав их в поисковике. Никогда, ни при каких обстоятельствах не допускайте наличия этого термина в договорах. Тем более что оснований для расторжения договора с самозанятым — сколько угодно:

по взаимному соглашению сторон;

в одностороннем порядке;

в связи с нарушением условий договора или утратой статуса самозанятого.

В заключение напомним, что договор — не единственный документ, способный доказать гражданско-правовой характер ваших отношений. Необходимо правильно выстроить сотрудничество в целом. Выбирайте надежных исполнителей. Каждый раз проверяйте, не утратил ли исполнитель своего статуса. Сохраняйте чеки.

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