Как успешно пройти проверку при сотрудничестве с самозанятыми: гайд для бизнеса

Проследите, чтобы были документы:

1. Справка о постановке на учет в качестве плательщика НПД.

Исполнитель берет эту справку из приложения «Мой налог».

В идеале нужно проверять статус самозанятого при заключении договора и перед каждой выплатой. Может оказаться так, что исполнитель на самом деле не самозанятый или снялся с учета. Тогда заказчику придется платить НДФЛ и страховые взносы с каждой выплаты.

Актуальный статус исполнителя можно проверить на сайте ФНС. Если вы сотрудничаете с самозанятыми через специальные онлайн-платформы, например, Qugo — налоговый статус проверяется автоматически.

2. Чек. Самозанятый должен его предоставить на каждую оплату услуг.

Проверьте в чеке реквизиты:

ИНН и наименование заказчика;

сумму;

описание услуги в строгом соответствии с формулировкой договора;

ИНН и ФИО исполнителя.

3. Акт. Это необязательный документ, но желательно, чтобы он был. Акт помогает подтвердить сдельный характер отношений между заказчиком и исполнителем.

Если исполнитель работает через посредника, то чека недостаточно: обязательно нужен агентский договор и акт оказанных услуг (письмо ФНС от 30.10.2020 № АБ-4-20/17902).

❌ Не оформляйте отношения с самозанятым, который уволился от вас менее двух лет назад (ст. 2, ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).