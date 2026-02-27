ЯНДЕКС ДИРЕКТ (DIRECT.YANDEX) промокод 5000 рублей на первую рекламную кампанию: промокод Яндекс Директ новым клиентам

Что даёт промокод в Яндекс Директ и почему это выгодно новичкам

Промокод в Директе обычно начисляет бонус на рекламный счёт после выполнения условий (чаще всего — первое пополнение и/или запуск кампании). По сути это «страховка» на старте: вы быстрее собираете статистику по кликам, конверсиям и цене заявки.

Для малого бизнеса это особенно полезно, потому что первые 3–5 дней уходят на:

проверку гипотез (какие запросы и офферы работают);

отсев мусорных площадок/фраз;

корректировки ставок, гео и расписания;

доработку посадочной страницы.

Если стартовать без бонусов, обучающие ошибки стоят дороже. Поэтому промокод на рекламу в Яндекс Директ — это не «халява», а инструмент снижения рисков.