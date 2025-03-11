Обзор самых выгодных партнерских программ 1С в облаке 2025

Сфера 1С считается одной из наиболее перспективных и доходных. Многие стремятся пройти обучение и переподготовку, чтобы стать разработчиками, программистами или аналитиками 1С.
Но зарабатывать в этой сфере можно и без углубленных технических знаний. Например, с помощью партнерских программ, которые позволяют получать доход за счет привлечения клиентов в облако 1С.
1С в облаке — это решение для круглосуточного доступа к системе из любой точки мира, в том числе с мобильных устройств, без необходимости установки программы на компьютер. Облачное ПО автоматически обновляется до последней версии и позволяет нескольким пользователям работать одновременно без потери производительности.
Что такое партнерские программы 1С в облаке и как они работают
Партнерские программы позволяют зарабатывать через продвижение аренды облачной 1С:
Физическое или юридическое лицо, которое хочет оформить партнерство, регистрируется в реферальной программе, получает уникальную реферальную ссылку и делится ей с потенциальными клиентами.
За каждого клиента, который воспользовался услугой через реферальную ссылку, партнер получает процент от суммы сделки или фиксированное вознаграждение.
Достаточно всего один раз порекомендовать сервис 1С в облаке, чтобы обеспечить себе постоянный доход в будущем. Аренда 1С — это не единоразовая покупка программы, а платежи в течение длительного периода — обычно нескольких лет. При этом рекомендатель получает процент от каждой оплаты клиента.
Партнеру не нужно заниматься обслуживанием клиентов. Задача заключается только в том, чтобы привлечь клиента в сервис, а все дальнейшие процессы, включая продажи и поддержку, партнер-франчайзи 1С берет на себя.
От чего зависит доход в реферальной программе:
Количество привлеченных клиентов. Чем больше клиентов, тем выше вознаграждение.
Условия программы. Чаще всего размер выплаты — это процент от сделки. Фиксированная сумма от каждого привлеченного клиента применяется реже. Размер вознаграждения может отличаться в зависимости от количества приведенных пользователей.
Срок использования клиентами сервиса или программы. Если пользователи остаются на несколько лет, доход партнера значительно увеличивается.
Обзор партнерских программ 2025
Партнерская программа «1С-Рарус»
Описание: вы присоединяетесь к партнерской программе, получаете персональную ссылку и привлекаете клиентов. Когда они переходят по вашей ссылке и подключают платный тариф аренды 1С, вам начисляется вознаграждение.
Вы получаете:
Прозрачные условия. Отсутствие сложных схем и запутанных критериев.
Постоянное вознаграждение. 20% выплачивается не разово, а ежемесячно в течение всего срока использования клиентом сервиса.
Выплаты с первого клиента. Вознаграждение начисляется уже с первого приведенного платного пользователя.
Программа лояльности для приведенных клиентов. Они получают 500 приветственных бонусов, а также возможность копить бонусы в дальнейшем обменивать их на электронные подарочные сертификаты.
Пример расчета: в первый год за пятерых клиентов, которые платят 1 400 руб/мес: (1400 х 20 % х 12 мес. х 5) = 16 800 ₽.
Плюсы для партнеров «1С-Рарус», подробности о программе и возможностях для клиентов — в статье.
Какие могут быть ограничения:
Нельзя подключить по реферальной программе пользователей, которые находились на платном обслуживании в сервисе в течение последнего года.
Партнерская программа «Scloud»
Описание: размер выплат одинаков для всех партнеров, независимо от их статуса — физическое или юридическое лицо. Но процент меняется в зависимости от суммы, которую привлеченный клиент будет выплачивать за услуги сервиса.
Пользователь может самостоятельно регистрироваться в сервисе через вашу реферальную ссылку, или вы регистрируете его через партнерский личный кабинет.
При покупке сервиса на год клиенты получают скидку 20%.
Сколько вы заработаете в качестве партнера:
10% в первый год при сумме платежей клиентов до 20 000 руб/мес, далее — 5%;
20% в первый год при сумме оплат клиентов от 20 000 руб/мес, далее — 10%.
Пример расчета: в первый год за пятерых клиентов, которые платят 1 800 руб/мес: (1 800 х 10 % х 12 мес. х 5) = 10 800 ₽.
Какие могут быть ограничения:
Если у партнера только один клиент, то он получает в течение первых трех месяцев его работы в сервисе.
Вывод денежных средств приостанавливается, если у партнера остается только один платящий клиент.
Партнерская программа «Е-Офис24»
Описание: вы привлекаете клиентов, рассказываете о сервисе аренды 1С в облаке и делитесь реферальной ссылкой, или самостоятельно регистрируете их в программе.
После регистрации в системе «Е-Офис24» каждый пользователь получает доступ к личному кабинету, где можно оформить партнерство.
Сколько вы заработаете в качестве партнера:
10% — при сумме оплат клиентов до 10 000 руб/мес;
20% — при сумме оплат клиентов от 10 000 руб/мес.
Пример расчета: в первый год за пятерых клиентов, которые платят 1 645 руб/мес: (1 645 х 10 % х 12 мес. х 5) = 9 870 ₽.
Какие могут быть ограничения:
Если в течение 12 календарных месяцев с последней выплаты партнеру не передано ни одного нового клиента и нет вознаграждений по ранее переданным клиентам договор с партнером аннулируется.
Партнерская программа «Arenda-IT»
Вы получаете партнерский код, размещаете его на своем сайте или отправляете клиентам лично.
Сколько вы заработаете в качестве партнера: от 15% до 20% от ежемесячных оплат клиентов в первый год и от 7% до 10% в последующие годы.
Пример расчета: в первый год за пятерых клиентов, которые платят 1 400 руб/мес: (1 400 х 15 % х 12 мес. х 5) = 12 600₽.
Какие могут быть ограничения:
Если за последние шесть месяцев партнер не привлек ни одного нового клиента, а поступления от всех существующих клиентов за последний месяц составляют менее 5 000 рублей, вознаграждение также не начисляется.
Реферальная программа Аренды 1С
Приводите клиентов и получайте 20% от их ежемесячного платежа
Сколько можно заработать на облачной 1С с разными партнерскими программами
Для наглядности представили проценты и примеры заработка на разных реферальных программах 1С в таблице.
Компания
1С-Рарус
Scloud
Е-Офис24
Arenda-IT
За первый год клиентов в сервисе
20%
10% от общего платежа до 20 000₽
10% от общего платежа до 10 000₽
15%
20% от общего платежа больше 20 000₽
20% от общего платежа больше 10 000 рублей
20% от общего платежа больше 15 000₽
За второй год клиентов в сервисе
20%
5% от общего платежа до 20 000₽
10% от общего платежа до 10 000₽
7%
10% от общего платежа больше 20 000₽
20% от общего платежа больше 10 000₽
10% от общего платежа больше 15 000₽
Бонусы для клиентов сервиса
500 приветственных бонусов
Скидка при оплате за год вперед 20%
Нет
Нет
Доход за 2 года при подключении клиентов с общим платежом
7 000₽
33 600₽
16 200₽
19 740₽
18 480₽
Партнерская программа — это универсальный способ заработка, подходящий для физических лиц, бизнеса, блогеров, вебмастеров и владельцев сайтов.
Из рассмотренных нами партнерская программа «1С-Рарус» приносит наибольший доход при одинаковом количестве привлеченных клиентов в сервис аренды 1С.
Ответы на частые вопросы по партнерским программам 1С в облаке
Кому подойдет сервис аренды 1С
Облачная 1С подойдет в первую очередь представителям малого и среднего бизнеса. Программой пользуются бухгалтеры, специалисты по кадрам, менеджеры, а также сотрудники, которые работают удаленно.
Кто может зарабатывать на партнерской программе аренды 1С
Стать партнером облачной 1С и зарабатывать на рекомендациях сервиса могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, например:
бухгалтеры;
представители бизнеса;
IT-специалисты и IT-консультанты;
владельцы площадок в интернете, в том числе бизнес и налоговые консультанты, ведущие свой блог.
Даже новички без опыта участия в партнерских программах могут успешно продвигать сервис, рекомендуя его бизнесу и фрилансерам.
Как привлечь клиентов в сервис аренды 1С
Есть несколько способов, как найти клиентов для подключения к 1С в облаке:
Прямые рекомендации. Порекомендуйте сервис аренды 1С знакомым, коллегам или клиентам: бухгалтерам, владельцам малого бизнеса, налоговым консультантам и т. д.
Профессиональные сообщества и сети. Поделитесь информацией о сервисе в тематических сообществах бухгалтеров, где обсуждают учетные программы и облачные решения.
Деловые мероприятия. Клиентов можно найти на онлайн- и офлайн-мероприятиях (вебинарах, семинарах, конференциях), связанных с бухгалтерией, автоматизацией или ИТ-решениями для бизнеса.
Сайт или блог. Если у вас есть сайт, блог, страница в социальных сетях — добавьте информацию о преимуществах аренды 1С и свою реферальную ссылку. Можно запустить на эти ресурсы платную рекламу в интернете, чтобы расширить аудиторию.
Хотите стабильно зарабатывать на 1С удаленно? Пройдите регистрацию и начинайте зарабатывать с партнерской программой «1С-Рарус» без ограничений.
Реферальная программа Аренды 1С
Приводите клиентов и получайте 20% от их ежемесячного платежа
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