Как сисадмину зарабатывать на реферальной программе «1С-Рарус»: пошаговая инструкция

Зарабатывать на таких рекомендациях позволяет партнерская программа аренды 1С в облаке от «1С-Рарус» . Вознаграждение составляет 20% от ежемесячных платежей подключенных клиентов, а ограничений по их количеству нет. Техническое сопровождение, поддержку, обновления и консультации берет на себя «1С-Рарус».

«1С:Розница» и другие программы 1С.

Если у заказчика устарел сервер либо сотрудникам нужен удаленный доступ к 1С, предложите аренду программы в облаке. Клиент получит готовое решение с обновлениями и технической поддержкой, а вы — вознаграждение с его платежей.

Искать клиентов можно среди действующих заказчиков, на сервисах для специалистов, с помощью рекомендаций и профессионального блога.

Технические вопросы и поддержку подключенных компаний берет на себя «1С-Рарус».

Чтобы получать ежемесячные выплаты, нужно зарегистрироваться в партнерской программе и привести по реферальной ссылке клиентов.

Вознаграждение по реферальной программе «1С-Рарус» составляет 20% с платежей приведенных клиентов.

Как зарабатывать на партнерской программе аренды 1С с «1С-Рарус»

Рассказываем, как рекомендовать аренду 1С в облаке и получать за это ежемесячные выплаты.

Шаг 1. Оцените потребность компании в 1С

Аренда 1С в облаке подойдет бизнесу, который: открывает новые филиалы и хочет объединить их работу в одной базе;

планирует заменить устаревший сервер, но не хочет покупать новое оборудование;

организует удаленный доступ к 1С для сотрудников;

планирует передать поставщику обновление баз. За работоспособность системы и поддержку отвечает поставщик решения. Вам не нужно беспокоиться об обновлениях 1С, а специалисты всегда готовы ответить на вопросы.

Шаг 2. Зарегистрируйтесь в реферальной программе

Чтобы зарабатывать на рекомендациях аренды 1С в облаке, заполните онлайн-заявку. Укажите ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. После регистрации партнер получит реферальную ссылку, которую сможет передавать клиентам.

Шаг 3. Пригласите клиента по реферальной ссылке

Передайте реферальную ссылку клиенту удобным способом — в мессенджере, по почте или в СМС. Компания должна подключиться именно по вашей ссылке, чтобы вы смогли получать вознаграждение.

Шаг 4. Получайте вознаграждение с ежемесячных платежей