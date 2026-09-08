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1С-Рарус
Личные финансы
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Как сисадмину зарабатывать на реферальной программе «1С-Рарус»: пошаговая инструкция

Как сисадмину зарабатывать на реферальной программе «1С-Рарус»: пошаговая инструкция

Если сервер устарел, сотрудникам нужен удаленный доступ к 1С, а обновление баз отнимает время, сисадмин может предложить компании аренду программы в облаке. За рекомендацию аренды 1С в облаке «1С-Рарус» будет ежемесячно выплачивать 20% от платежей подключенного клиента. Расскажем, как это работает.

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 Самое главное:

  • Вознаграждение по реферальной программе «1С-Рарус» составляет 20% с платежей приведенных клиентов.   

  • Чтобы получать ежемесячные выплаты, нужно зарегистрироваться в партнерской программе и привести по реферальной ссылке клиентов.

  • Технические вопросы и поддержку подключенных компаний берет на себя «1С-Рарус».

  • Искать клиентов можно среди действующих заказчиков, на сервисах для специалистов, с помощью рекомендаций и профессионального блога.

Если у заказчика устарел сервер либо сотрудникам нужен удаленный доступ к 1С, предложите аренду программы в облаке. Клиент получит готовое решение с обновлениями и технической поддержкой, а вы — вознаграждение с его платежей.

В облаке доступны:

  • «1С:Бухгалтерия»;

  • «1С:Зарплата и управление персоналом»;

  • «1С:Управление торговлей»;

  • «1С:Розница» и другие программы 1С.

Зарабатывать на таких рекомендациях позволяет партнерская программа аренды 1С в облаке от «1С-Рарус». Вознаграждение составляет 20% от ежемесячных платежей подключенных клиентов, а ограничений по их количеству нет. Техническое сопровождение, поддержку, обновления и консультации берет на себя «1С-Рарус». 

Как зарабатывать на партнерской программе аренды 1С с «1С-Рарус»

Рассказываем, как рекомендовать аренду 1С в облаке и получать за это ежемесячные выплаты. 

Шаг 1. Оцените потребность компании в 1С

Аренда 1С в облаке подойдет бизнесу, который:

  • открывает новые филиалы и хочет объединить их работу в одной базе;

  • планирует заменить устаревший сервер, но не хочет покупать новое оборудование;

  • организует удаленный доступ к 1С для сотрудников;

  • планирует передать поставщику обновление баз.

За работоспособность системы и поддержку отвечает поставщик решения. Вам не нужно беспокоиться об обновлениях 1С, а специалисты всегда готовы ответить на вопросы.    

Шаг 2. Зарегистрируйтесь в реферальной программе

Чтобы зарабатывать на рекомендациях аренды 1С в облаке, заполните онлайн-заявку. Укажите ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. 

После регистрации партнер получит реферальную ссылку, которую сможет передавать клиентам. 

Шаг 3. Пригласите клиента по реферальной ссылке

Передайте реферальную ссылку клиенту удобным способом — в мессенджере, по почте или в СМС. Компания должна подключиться именно по вашей ссылке, чтобы вы смогли получать вознаграждение. 

Шаг 4. Получайте вознаграждение с ежемесячных платежей

Размер ежемесячной выплаты составляет 20% с платежей приведенных клиентов. Вознаграждение начисляется в течение всего срока, пока клиент пользуется услугой. 

Например, если два приведенных клиента платят за аренду 1С 68 000 и 80 000 ₽ в месяц, ваше вознаграждение составит: (68 000 + 80 000) × 20% = 29 600 ₽ в месяц. За год вы получите 29 600 × 12 = 355 200 ₽. 

Влияет ли на доход статус партнера

Участниками программы могут быть физлица, ИП или юрлицо:

  1. Если партнер — физлицо. «1С-Рарус» выступает налоговым агентом и удерживает НДФЛ с дохода — 13%. Партнер получает вознаграждение за вычетом налога. 

  2. Если партнер — ИП или юрлицо. Налог уплачивает сам участник программы. Сумма зависит от применяемой системы налогообложения.

Реферальная программа Аренды 1С

Приводите клиентов и получайте 20% от их ежемесячного платежа

Где искать клиентов для реферальной программы

Искать такие компании проще среди заказчиков, чьи технические потребности вы уже знаете.

  • Заказчики разовых услуг. Если вы берете дополнительные заказы, то можете находить новых клиентов на Профи.ру, Яндекс Услугах и других площадках. Например, компании обращаются за настройкой сервера, удаленного доступа или 1С. Во время работы вы оцениваете потребности бизнеса и при необходимости предлагаете облачную версию программы.

  • Рекомендации подключенных клиентов. Довольный клиент может передать ваши контакты знакомому предпринимателю, которому тоже требуется 1С. Вы расскажете об облачной версии и отправите новому клиенту свою реферальную ссылку.

  • Профессиональный блог. Если вы ведете канал, страницу в соцсети или блог на тематической площадке, то можете публиковать разборы рабочих случаев. Например, сравнить расходы на собственный сервер и облачную 1С или объяснить, как организовать доступ к программе для удаленных сотрудников. В публикации можно оставить реферальную ссылку.

Плюсы и минусы партнерской программы «1С-Рарус» 

Плюсы:

  • Регулярные ежемесячные выплаты в размере 20% от платежей приведенных клиентов.

  • Регистрация в программе «1С-Рарус» ни к чему не обязывает: партнеру не нужно выполнять план по привлечению клиентов, а компания не отправляет навязчивые рекламные рассылки.

  • Возможность постоянно наращивать клиентскую базу. По количеству рефералов и заработку нет ограничений.

  • Вы только рекомендуете клиентам 1С в облаке и предоставляете реферальную ссылку. Все остальное берет на себя «1С-Рарус»: подключение, обновления, консультации и техническую поддержку.

  • Вы получаете доход на протяжении всего срока эксплуатации клиентом 1С. 

  • Стать партнером «1С-Рарус» могут физлица, ИП и юрлица.   

Минусы и ограничения:

  • Не проявив активности, вы не сможете получить доход — ссылка не работает сама по себе. Чтобы клиент подключился, вам нужно объяснить преимущества аренды 1С, ответить на возражения и обсудить стоимость. Поэтому доход зависит в том числе от готовности заниматься продажами. 

  • Выплата приходит только после первого платежа клиента. Вы не сможете получить деньги за регистрацию или переход.

  • Клиент должен перейти именно по вашей ссылке. Если он перешел на сайт напрямую или по ссылке другого партнера, вознаграждение не начисляется.

  • Выплата по реферальной программе облагается налогом. Для физлиц «1С-Рарус» выступает налоговым агентом и удерживает НДФЛ 13%. ИП и юрлица рассчитываются с ФНС самостоятельно.

Среди партнеров «1С-Рарус» — сисадмины, бухгалтеры, налоговые и бизнес-консультанты и другие специалисты, которые напрямую общаются с руководителями и специалистами компаний. Если среди ваших знакомых есть предприниматели, которых не устраивает организация учета или расходы на обслуживание 1С, предложите им облачную версию программы. Вы будете ежемесячно получать вознаграждение с платежей подключенных клиентов.

Реферальная программа Аренды 1С

Приводите клиентов и получайте 20% от их ежемесячного платежа

Реклама: ООО «1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ», ИНН 7717154350, erid: 2W5zFHyrEqf

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1С-Рарус

1С-Рарус

27 лет автоматизируем крупный и малый бизнес на платформе 1С:Предприятие

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