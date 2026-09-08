Как сисадмину зарабатывать на реферальной программе «1С-Рарус»: пошаговая инструкция

Самое главное:
Вознаграждение по реферальной программе «1С-Рарус» составляет 20% с платежей приведенных клиентов.
Чтобы получать ежемесячные выплаты, нужно зарегистрироваться в партнерской программе и привести по реферальной ссылке клиентов.
Технические вопросы и поддержку подключенных компаний берет на себя «1С-Рарус».
Искать клиентов можно среди действующих заказчиков, на сервисах для специалистов, с помощью рекомендаций и профессионального блога.
Если у заказчика устарел сервер либо сотрудникам нужен удаленный доступ к 1С, предложите аренду программы в облаке. Клиент получит готовое решение с обновлениями и технической поддержкой, а вы — вознаграждение с его платежей.
В облаке доступны:
«1С:Бухгалтерия»;
«1С:Зарплата и управление персоналом»;
«1С:Управление торговлей»;
«1С:Розница» и другие программы 1С.
Зарабатывать на таких рекомендациях позволяет партнерская программа аренды 1С в облаке от «1С-Рарус». Вознаграждение составляет 20% от ежемесячных платежей подключенных клиентов, а ограничений по их количеству нет. Техническое сопровождение, поддержку, обновления и консультации берет на себя «1С-Рарус».
Как зарабатывать на партнерской программе аренды 1С с «1С-Рарус»
Рассказываем, как рекомендовать аренду 1С в облаке и получать за это ежемесячные выплаты.
Шаг 1. Оцените потребность компании в 1С
Аренда 1С в облаке подойдет бизнесу, который:
открывает новые филиалы и хочет объединить их работу в одной базе;
планирует заменить устаревший сервер, но не хочет покупать новое оборудование;
организует удаленный доступ к 1С для сотрудников;
планирует передать поставщику обновление баз.
За работоспособность системы и поддержку отвечает поставщик решения. Вам не нужно беспокоиться об обновлениях 1С, а специалисты всегда готовы ответить на вопросы.
Шаг 2. Зарегистрируйтесь в реферальной программе
Чтобы зарабатывать на рекомендациях аренды 1С в облаке, заполните онлайн-заявку. Укажите ФИО, номер телефона и адрес электронной почты.
После регистрации партнер получит реферальную ссылку, которую сможет передавать клиентам.
Шаг 3. Пригласите клиента по реферальной ссылке
Передайте реферальную ссылку клиенту удобным способом — в мессенджере, по почте или в СМС. Компания должна подключиться именно по вашей ссылке, чтобы вы смогли получать вознаграждение.
Шаг 4. Получайте вознаграждение с ежемесячных платежей
Размер ежемесячной выплаты составляет 20% с платежей приведенных клиентов. Вознаграждение начисляется в течение всего срока, пока клиент пользуется услугой.
Например, если два приведенных клиента платят за аренду 1С 68 000 и 80 000 ₽ в месяц, ваше вознаграждение составит: (68 000 + 80 000) × 20% = 29 600 ₽ в месяц. За год вы получите 29 600 × 12 = 355 200 ₽.
Влияет ли на доход статус партнера
Участниками программы могут быть физлица, ИП или юрлицо:
Если партнер — физлицо. «1С-Рарус» выступает налоговым агентом и удерживает НДФЛ с дохода — 13%. Партнер получает вознаграждение за вычетом налога.
Если партнер — ИП или юрлицо. Налог уплачивает сам участник программы. Сумма зависит от применяемой системы налогообложения.
Реферальная программа Аренды 1С
Приводите клиентов и получайте 20% от их ежемесячного платежа
Где искать клиентов для реферальной программы
Искать такие компании проще среди заказчиков, чьи технические потребности вы уже знаете.
Заказчики разовых услуг. Если вы берете дополнительные заказы, то можете находить новых клиентов на Профи.ру, Яндекс Услугах и других площадках. Например, компании обращаются за настройкой сервера, удаленного доступа или 1С. Во время работы вы оцениваете потребности бизнеса и при необходимости предлагаете облачную версию программы.
Рекомендации подключенных клиентов. Довольный клиент может передать ваши контакты знакомому предпринимателю, которому тоже требуется 1С. Вы расскажете об облачной версии и отправите новому клиенту свою реферальную ссылку.
Профессиональный блог. Если вы ведете канал, страницу в соцсети или блог на тематической площадке, то можете публиковать разборы рабочих случаев. Например, сравнить расходы на собственный сервер и облачную 1С или объяснить, как организовать доступ к программе для удаленных сотрудников. В публикации можно оставить реферальную ссылку.
Плюсы и минусы партнерской программы «1С-Рарус»
Плюсы:
Регулярные ежемесячные выплаты в размере 20% от платежей приведенных клиентов.
Регистрация в программе «1С-Рарус» ни к чему не обязывает: партнеру не нужно выполнять план по привлечению клиентов, а компания не отправляет навязчивые рекламные рассылки.
Возможность постоянно наращивать клиентскую базу. По количеству рефералов и заработку нет ограничений.
Вы только рекомендуете клиентам 1С в облаке и предоставляете реферальную ссылку. Все остальное берет на себя «1С-Рарус»: подключение, обновления, консультации и техническую поддержку.
Вы получаете доход на протяжении всего срока эксплуатации клиентом 1С.
Стать партнером «1С-Рарус» могут физлица, ИП и юрлица.
Минусы и ограничения:
Не проявив активности, вы не сможете получить доход — ссылка не работает сама по себе. Чтобы клиент подключился, вам нужно объяснить преимущества аренды 1С, ответить на возражения и обсудить стоимость. Поэтому доход зависит в том числе от готовности заниматься продажами.
Выплата приходит только после первого платежа клиента. Вы не сможете получить деньги за регистрацию или переход.
Клиент должен перейти именно по вашей ссылке. Если он перешел на сайт напрямую или по ссылке другого партнера, вознаграждение не начисляется.
Выплата по реферальной программе облагается налогом. Для физлиц «1С-Рарус» выступает налоговым агентом и удерживает НДФЛ 13%. ИП и юрлица рассчитываются с ФНС самостоятельно.
Среди партнеров «1С-Рарус» — сисадмины, бухгалтеры, налоговые и бизнес-консультанты и другие специалисты, которые напрямую общаются с руководителями и специалистами компаний. Если среди ваших знакомых есть предприниматели, которых не устраивает организация учета или расходы на обслуживание 1С, предложите им облачную версию программы. Вы будете ежемесячно получать вознаграждение с платежей подключенных клиентов.
Реферальная программа Аренды 1С
Приводите клиентов и получайте 20% от их ежемесячного платежа
Реклама: ООО «1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ», ИНН 7717154350, erid: 2W5zFHyrEqf