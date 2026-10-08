Рассмотрим, как устроена партнерская программа аренды 1С в облаке от «1С-Рарус»: что делаете вы, что берет на себя поставщик сервиса и откуда берутся выплаты. И разберем, кому предлагать облако, чем аргументировать рекомендацию и на какой доход можно рассчитывать.
Самое главное:
Консультант рекомендует клиенту аренду 1С в облаке по реферальной ссылке.
За каждого привлеченного и подключенного клиента начисляется вознаграждение — 20% от его ежемесячных платежей.
Выплаты продолжаются весь срок, пока клиент пользуется сервисом и оплачивает его.
Наиболее перспективные клиенты для рекомендации — компании с удаленными сотрудниками, филиалами или без собственного ИТ-специалиста.
Чем партнерская программа выгодна консультанту
Партнерская программа «1С-Рарус» помогает получать дополнительный доход от рекомендаций аренды 1С в облаке. Это сервис, в котором компания работает с привычными программами 1С через интернет.
Бизнес экономит на покупке и обслуживании сервера, а техническую поддержку и обновления берет на себя поставщик сервиса.
Вот что получает консультант, участвуя в программе:
Регулярный доход. Вознаграждение — 20% от ежемесячного платежа клиента. Выплата начисляется не разово, а весь срок пользования сервисом.
Клиентов можно приводить без ограничений. Чем больше подключений по вашей рекомендации, тем выше ежемесячные выплаты.
Монетизация существующей клиентской базы. Искать новых клиентов не нужно. Можно рекомендовать облачную 1С компаниям, с которыми вы уже работаете как консультант, и получать вознаграждение за их подключение к сервису.
Как работает партнерская программа аренды 1С в облаке от «1С-Рарус»
Чтобы получать вознаграждение за рекомендации аренды 1С в облаке, зарегистрируйтесь в партнерской программе и передавайте потенциальным клиентам индивидуальную реферальную ссылку.
Шаг 1. Регистрация в партнерской программе
Заполните онлайн-заявку на сайте «1С-Рарус». Для регистрации понадобятся ФИО, номер телефона и адрес электронной почты.
После регистрации вы получите индивидуальную реферальную ссылку. По ней «1С-Рарус» определяет, от какого участника программы пришел новый клиент.
Участником программы может стать физлицо, ИП или юрлицо. Если вы участвуете в программе как физлицо, «1С-Рарус» выступает налоговым агентом и удерживает НДФЛ с вознаграждения. ИП и юрлица рассчитывают и уплачивают налоги самостоятельно в соответствии со своей системой налогообложения.
Шаг 2. Передача реферальной ссылки клиенту
Если аренда 1С в облаке подходит для решения задач компании, отправьте клиенту свою ссылку, например, по электронной почте или в мессенджере.
Важно, чтобы клиент перешел на сайт и зарегистрировался именно по этой ссылке. Если он обратится в «1С-Рарус» другим способом, подключение не будет закреплено за партнером и вознаграждение не начислят.
Шаг 3. Подключение клиента к сервису
После перехода по ссылке клиент выбирает подходящий вариант аренды и подключается к облачной 1С. Подключением, обновлением программ, консультациями и технической поддержкой занимается «1С-Рарус». От консультанта требуется только рекомендация сервиса.
Шаг 4. Получение вознаграждения
Вы получаете вознаграждение в зависимости от суммы ежемесячных платежей каждого приведенного клиента. Выплаты начисляются все время, пока подключенная компания пользуется услугой и оплачивает ее.
Количество привлеченных клиентов не ограничено, так что ежемесячный доход будет расти по мере новых подключений.
Реферальная программа Аренды 1С
Приводите клиентов и получайте 20% от их ежемесячного платежа
Сколько вы можете заработать на рекомендациях
За каждого подключенного клиента вы получаете 20% от его ежемесячных платежей. Рассмотрим условные примеры расчета вознаграждения.
Общая сумма платежей клиентов в месяц
Расчет вознаграждения
Вы получите в месяц
Вы получите за год, если клиенты продолжат пользоваться сервисом
50 000 руб.
50 000 × 20%
10 000 руб.
120 000 руб.
100 000 руб.
100 000 × 20%
20 000 руб.
240 000 руб.
150 000 руб.
150 000 × 20%
30 000 руб.
360 000 руб.
Чем больше клиентов подключается по вашей реферальной ссылке и чем выше сумма их платежей, тем больше ваше ежемесячное вознаграждение.
Как приводить клиентов
Одной размещенной ссылки недостаточно. Аренда 1С от «1С-Рарус» сработает как рекомендация, только если вы объясните, какую задачу клиента она решает. Поэтому сначала определите, кому облако действительно подходит, затем подкрепите ссылку аргументами и выберите площадки для ее размещения.
Кому предложить аренду 1С в облаке
Облачная 1С нужна не всем компаниям. Чаще всего интерес к сервису возникает там, где бизнес сталкивается с ограничениями локальной версии программы или хочет снизить затраты на ее поддержку:
компании, в которых сотрудники работают в 1С из разных мест или удаленно;
компании, которым нужен одновременный доступ к программе нескольких пользователей;
компании, которые открывают подразделение и хотят работать в общей базе;
бизнес без ИТ-специалиста в штате, который не хочет самостоятельно заниматься обновлением 1С и поддержкой пользователей;
компании, которые хотят сократить расходы на собственный сервер и ИТ-инфраструктуру.
Какие преимущества назвать клиенту
Когда вы понимаете задачу клиента, остается показать, как именно аренда 1С в облаке поможет ее решить. Важно не перечислять функции сервиса, а связывать их с конкретной пользой для бизнеса. Клиенту не так важно, что данные хранятся в облаке или что поставщик устанавливает обновления. Его интересует, сможет ли компания работать удобнее, быстрее и с меньшими затратами.
Используйте преимущества, которые соответствуют ситуации клиента.
Проблема клиента
Решение в облаке
Результат для бизнеса
Сотрудники работают из разных мест
Доступ к 1С через интернет
Можно работать из офиса, дома или командировки без сложной настройки удаленного доступа
Компания открывает филиалы или новые подразделения
Быстрое подключение новых пользователей и офисов к общей системе
Новые подразделения могут начать работу без развертывания отдельной ИТ-инфраструктуры
Нет специалиста, который будет обслуживать 1С
Обновления и сопровождение выполняет поставщик сервиса
Не нужно тратить время и ресурсы на техническую поддержку программы
Нужно сократить расходы на ИТ-инфраструктуру
Не требуется собственный сервер и его обслуживание
Снижаются затраты на оборудование и его поддержку
Есть риск потери данных при сбоях
Автоматическое резервное копирование
Базу можно восстановить при возникновении проблем
Нужно срочно организовать работу в 1С для нового сотрудника или подразделения
Готовая облачная инфраструктура
Можно начать работу без покупки сервера и длительной настройки системы
Не обязательно рассказывать клиенту обо всех преимуществах сразу. Обычно достаточно двух-трех аргументов, которые напрямую связаны с его задачей. Например, компании с филиальной сетью важны единая база и удаленный доступ, а небольшому бизнесу без собственного ИТ-специалиста — автоматические обновления, резервное копирование и техническая поддержка.
Где размещать ссылку
Профессиональный блог и соцсети: разборы типовых задач, сравнения способов работы с 1С, материалы об облачных сервисах.
Обучающие материалы: инструкции, чек-листы, памятки.
Профильные сообщества: ответы на вопросы пользователей, которым подходит аренда 1С.
Вебинары и деловые мероприятия: ссылка в презентации или раздаточных материалах.
Личные консультации и переписка, коммерческие предложения, рассылки по клиентской базе.
Чем больше полезного контента вы создаете вокруг своей профессиональной темы, тем больше людей узнают об аренде 1С и переходят по вашей ссылке.
Реферальная программа Аренды 1С
Приводите клиентов и получайте 20% от их ежемесячного платежа
С чего начать
Зарегистрируйтесь в партнерской программе «1С-Рарус» и получите реферальную ссылку. Передавайте ее клиентам, которым подходит облачный формат работы с 1С. За каждого подключенного клиента начисляется вознаграждение в размере 20% от его ежемесячных платежей в течение всего периода использования сервиса. Подключение, обновления и поддержку при этом полностью обеспечивает «1С-Рарус».
Реклама: ООО «1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ», ИНН 7717154350, erid: 2W5zFJVSfZb