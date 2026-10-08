Чем партнерская программа выгодна консультанту

Партнерская программа «1С-Рарус» помогает получать дополнительный доход от рекомендаций аренды 1С в облаке. Это сервис, в котором компания работает с привычными программами 1С через интернет.

Бизнес экономит на покупке и обслуживании сервера, а техническую поддержку и обновления берет на себя поставщик сервиса.

Вот что получает консультант, участвуя в программе: