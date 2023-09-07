Как устроен бухгалтерский счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 16 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Всем привет! С вами Алексей Иванов – генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

После рассмотрения понятия учетных цен и устройства счета 15 логично сразу рассмотреть его коллегу и сподвижника — счет 16. Последний используется в тесной связке с первым. Напминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом — смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счет 16

Счет 16 нужен для определения отклонений между фактической себестоимостью материалов и товаров и их стоимостью в учетных ценах. Большинство организаций обходятся без этого счета, решая ту же задачу с помощью аналитики на счетах 10 «Материалы» и 41 «Товары». По задумке главного идеолога действующего Плана счетов А.С. Бакаева схема ведения учета материалов и товаров с применением счетов 10 (41) ,15 и 16 должна была стать основной. Но не сложилось. Тем не менее, конструкция интересная — расскажу о ней.

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Как работает счет 16

Счет 16 — активно-пассивный с развернутым сальдо. В части дебетового сальдо он является дополнительным к счетам 10 и 41. В части кредитового сальдо — контрарным к ним же. Эти сальдо увеличивают или уменьшают сумму по статье «Запасы» в бухгалтерском балансе.

Рассмотрю порядок учета материалов с использованием счетов 10, 15 и 16. Для товаров все работает так же, только счет 10 заменяется на 41.

При поступлении материалы приходуются на склад по учетным ценам проводкой Д10К15. Одновременно в дебете счета 15 формируется фактическая себестоимость приобретенных материалов: Дт15Кт60,71,76 20,23,29,75,79,91 — в зависимости от способа поступления (подробнее смотрите здесь).

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

Таким образом, поступившие материалы одновременно отражены в учете в двух оценках: по учетным ценам в дебете счета 10 и по фактической себестоимости в дебете счета 15. Разница списывается проводкой Д16К15 (перерасход) или Д15К16 (экономия).

При отпуске материалов со склада в течение месяца они оцениваются по учетным ценам. Списание отражается проводками Дт08,20,23,25,26,28,29,44,79,91,94Кт10 — в зависимости от того, куда они списываются (подробнее смотрите здесь).

В конце месяца определяется отклонение по списанным материалам. Перерасход списывается проводкой Дт08,20,23,25,26,28,29,44,79,91,94Кт16, отклонение — такой же, но сторнировочной проводкой.

Пример. ООО «Рога и копыта» приобрело две партии копыт. В каждой партии 500 кг. Копыта из первой партии стоят 96 руб./кг. Из второй — 110 руб./кг. За месяц отпущено в производство 700 кг копыт. Учетная цена 1 кг копыт — 100 руб. Подробное решение смотрите здесь, а я приведу только проводки: Д10К15 100 000 руб. — стоимость поступивших копыт в учетных ценах Д15К60 103 000 руб. — фактическая себестоимость поступивших копыт Д16К15 3 000 руб. — отклонение (перерасход) по поступившим копытам Д20К10 70 000 руб. — стоимость отпущенных в производство копыт в учетных ценах Д20К16 2 100 руб. — отклонение по списанным копытам В конце месяца счет 15 закрыт. Сальдо счета 10 (30 000 руб.) показывает остаток материалов в учетных ценах, сальдо счета 16 (900 руб.) — отклонение по этим материалам. В сумме эти сальдо дают фактическую себестоимость материалов на складе (30 900 руб.). В затраты на производство также попала фактическая себестоимость списанных материалов (72 100 руб.).

Что можно увидеть из оборотки по счету 16

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счету 16. Сальдо — отклонение по остаткам материалов и товаров на складе. Оборот по дебету — отклонение по поступившим за месяц материалам и товарам. Оборот по кредиту — отклонение по списанным за месяц материалам и товарам.

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