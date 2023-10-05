Нормативная и плановая себестоимости в бухгалтерском учете

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем считать нормативную или плановую себестоимость продукта, и чем эти виды себестоимости отличаются друг от друга. А они сильно отличаются.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Расскажу о понятиях, которые при беглом взгляде на бухгалтерскую нормативку можно принять за синонимы. Например, в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и Инструкции к Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций встречается фраза «нормативная (плановая) себестоимость». Эти документы не делают различия между нормативной и плановой себестоимостями, потому что в бухгалтерском учете обе эти оценки отражаются одинаково. А вот определяются они по-разному.

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Нормативный метод калькулирования (Standard Costing) основан на нормировании затрат на производство — сложном процессе планирования, в который обычно вовлечены несколько подразделений. Вот как примерно было организовано нормирование затрат на небольшом заводе, когда я был там начальником планово-экономического отдела:

На каждый вид продукции составляется технологическая карта, в которой описывается последовательность производственных операций, необходимые для производства оборудование и материалы. Этим занимался технологический отдел. На каждую операцию определяется потребность в специалистах нужной квалификации, время и стоимость их работы. Этим занимался отдел нормирования труда и заработной платы. На каждую операцию рассчитывается сумма амортизации оборудования исходя из времени его работы и стоимость материалов исходя из их учетных цен. Этим занимался планово-экономический отдел. На каждый вид продукции составляется нормативная калькуляция, в которой нормативная себестоимость складывается из рассчитанных на предыдущих этапах прямых затрат и распределенных косвенных затрат. Этим тоже занимался планово-экономический отдел и он же отгружал нормативную себестоимость в бухгалтерию.

Нормативная себестоимость — это научно обоснованный прогноз идеальных затрат на производство единицы продукции, в который нужно стремиться попасть. После определения фактической себестоимости ежемесячно ведется анализ отклонений от нормативной. В этом весь смысл конструкции.

Отклонения могут быть связаны с неоптимальным расходом ресурсов. Например, из листа металла можно сделать десять заготовок, но резчику лень раскраивать, и он на глазок режет девять. Или вместо слесаря 4-го разряда к станку ставится более дорогой слесарь 6-го разряда. Тогда нужно принимать соответствующие управленческие решения.

А может быть проблема в нормативе. Например, материалы подорожали и даже при соблюдении технологии вписаться в себестоимость не получится. Или на производстве придумали как упростить операцию без потери качества продукции. Тогда нужно менять нормативную калькуляцию и/или технологическую карту.

Регулярный анализ отклонений и при необходимости корректировка нормативной себестоимости дает понимание того, насколько правильно компания распоряжается ресурсами производства. При таком понимании на неэффективности можно воздействовать. Но у стандарт-костинга есть серьезный минус — это дорогая игрушка. В нормировании задействованы дорогостоящие специалисты, многие из которых все рабочее время обслуживают только этот процесс. Когда компания не может себе позволить считать нормативную себестоимость, на помощь приходит плановая.

Плановая себестоимость — это любая учетная цена единицы продукции. Например, средняя фактическая за прошлый квартал или максимальная сумма, в которую нужно уложиться по мнению директора. Типа у меня с самого начала был какой-то план, и я его придерживался. Кроме шуток, такой ориентир лучше, чем полное его отсутствие. Он не даст понять эффективно ли расходуются ресурсы, но покажет негативную или позитивную динамику.

Так что нормативная и плановая себестоимости — сестры, но не двойняшки. Первая умная, вторая — красивая.

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