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Бухгалтерский учет

Как определить справедливую стоимость актива в бухгалтерском учете

Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета во многих случаях требуют рассчитывать справедливую стоимость активов. Рассказываем, как это делать.
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Как определить справедливую стоимость актива в бухгалтерском учете
Иллюстрация: Академия «Регламент»

В каких случаях нужно определять справедливую стоимость

При учете запасов справедливую стоимость нужно рассчитывать в следующих случаях:

1. При расчетах за запасы с помощью неденежных средств (п. 14 ФСБУ 5/2019).

2. При безвозмездном получении запасов (п. 15 ФСБУ 5/2019).

3. При оценке сельхозпродукции собственного производства, а также товаров, реализуемых на организованных торгах (п. 19 ФСБУ 5/2019).

При учете основных средств и капитальных вложений справедливая стоимость потребуется:

1. При оценке основных средств по переоцененной стоимости (п. 15 ФСБУ 6/2020).

2. При оплате капвложений неденежными средствами (п. 13 ФСБУ 26/2020).

3. При использовании для капвложений имущества, полученного безвозмездно (п. 14 ФСБУ 26/2020).

4. При получении во время осуществления капвложений продукции, сырья или других материальных ценностей, пригодных для использования (п. 15 ФСБУ 26/2020).

5. Если при осуществлении капвложений остались неиспользованные материальные ценности (п. 15 ФСБУ 26/2020).

В рамках бухучета аренды нужно определять справедливую стоимость:

1. При неденежном встречном представлении арендатора (п. 7 ФСБУ 25/2018).

2. При определении возможности применения арендатором упрощенного порядка учета аренды (п. 12 ФСБУ 25/2018).

3. При расчете приведенной стоимости будущих арендных платежей у арендатора (п. 15 ФСБУ 25/2018).

4. При классификации арендодателем аренды в качестве операционной или финансовой (п. 25 и п. 26 ФСБУ 25/2018).

5. При оценке арендодателем чистой стоимости инвестиции в аренду (п. 33 ФСБУ 25/2018).

6. При признании выручки арендодателем, если предмет финансовой аренды до заключения договора учитывался у него в качестве запасов, например — готовой продукции или товаров (п. 35 ФСБУ 25/2018).

7. При признании арендатором права пользования активом на дату перехода на новый стандарт (п. 50 ФСБУ 25/2018).

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Как определить справедливую стоимость

Общие правила

ФСБУ не устанавливает порядок оценки справедливой стоимости, поэтому следует руководствоваться нормами МСФО. В международных стандартах есть три основных подхода для определения справедливой стоимости (п. 62 МСФО (IFRS) 13):

1. Рыночный подход предусматривает определение справедливой стоимости на основании рыночных цен по аналогичным или сопоставимым объектам (п. В5 МСФО (IFRS) 13).

2. При затратном подходе справедливая стоимость будет равна затратам на покупку или создание аналогичного актива (п. В8, В9 МСФО (IFRS) 13).

3. Доходный подход — это расчет справедливой стоимости на основе дисконтированных денежных потоков, которые компания планирует получить от использования актива (п. В10, В11 МСФО (IFRS) 13).

Исходные данные для определения справедливой стоимости делятся на три уровня:

1. Текущие цены на активных рынках по идентичным активам. Например, это могут быть биржевые котировки (п. 76-80 МСФО (IFRS) 13).

2. Другие наблюдаемые данные об активе, кроме сведений, упомянутых в п. 1. Например, биржевые котировки по аналогичным активам (п. 81 – 85 МСФО (IFRS) 13).

3. Ненаблюдаемые данные об активе. Например, информация об активе, собранная специалистами компании, либо полученная от других организаций или от экспертов (п. 86 – 90 МСФО (IFRS) 13).

Стандарт предписывает применять при выборе исходных данных для оценки справедливой стоимости иерархический подход (п. 72 МСФО (IFRS) 13).

Это значит, что если по объекту есть данные первого уровня, то нужно применять для расчета именно их. Другая информация в этом случае не потребуется.

Информацию второго уровня следует задействовать, только если нет данных первого уровня. Например, идентичные активы не торгуются на открытом рынке, но есть информация о ценах по аналогичным активам: с тем же целевым назначением и похожими характеристиками, но других производителей.

Использовать данные третьего уровня нужно только если информация и первого, и второго уровня недоступна. Например, нужно определить справедливую стоимость уникального оборудования, для которого нет сложившейся рыночной цены и нельзя подобрать аналог.

Организация самостоятельно выбирает метод оценки с учетом особенностей актива и доступности данных. При этом нужно стремиться к тому, чтобы свести к минимуму использование информации третьего уровня, т.е. ненаблюдаемых данных (п. 61 МСФО (IFRS) 13).

Таким образом, если у компании есть данные о ценах по аналогичным или идентичным активам, то лучше всего использовать рыночный подход. Тогда оценка будет полностью основана на наблюдаемых данных по рыночным котировкам.

Если же данные о ценах недоступны, и компания использует расчетную информацию, можно применять любой из подходов. Здесь нужно руководствоваться принципом рациональности — использовать тот подход, для которого проще собрать исходные данные.

При любом варианте расчет справедливой стоимости нужно оформить бухгалтерской справкой, приложив к ней подтверждающие документы: биржевые котировки, прайс-листы, заключения экспертов.

Рыночный подход

В рамках рыночного подхода компания должна использовать для определения справедливой стоимости цену продажи актива.

По умолчанию нужно брать цену на основном рынке, т.е. на рынке с максимальными оборотами и количеством сделок по реализации данного актива. Если такого рынка нет, нужно использовать цену на наиболее выгодном для продажи актива рынке (п. 16 МСФО (IFRS) 13).

По умолчанию, если нет доказательств обратного, можно считать основным или наиболее выгодным тот рынок, на котором компания обычно совершает сделки с данным активом (п. 17 МСФО (IFRS) 13).

При расчете справедливой стоимости из рыночной цены не нужно исключать расходы на продажу, так как затраты по сделке обычно связаны не с характеристиками товара, а с условиями самой сделки (п. 25 МСФО (IFRS) 13).

Вычитать транспортные расходы в общем случае также не следует. Но если местонахождение товара непосредственно влияет на его цену, в частности, при биржевых торгах, то цену нужно скорректировать на расходы по доставке (п. 26 МСФО (IFRS) 13).

Пример 1.

Цена товара на рынке А равна 95 тыс. руб., затраты по сделке — 3 тыс. руб., транспортные расходы — 1 тыс. руб.

Цена этого же товара на рынке Б — 100 тыс. руб., дополнительные затраты — 4 тыс. руб., транспортные расходы — 2 тыс. руб.

Товар торгуется на бирже.

Если рынок А является основным, то справедливую стоимость (СС) нужно определять на основании цены на нем за вычетом транспортных расходов, вне зависимости от информации по другому рынку:

СС1 = 95 тыс. руб. - 1 тыс. руб. = 94 тыс. руб.

Теперь предположим, что ни один из рынков не является основным. Тогда нужно выбрать наиболее выгодный рынок. Для этого нужно сравнить итоговые доходы от реализации актива за вычетом всех издержек.

ДА = 95 тыс. руб. - 3 тыс. руб. - 1 тыс. руб. = 91 тыс. руб.

ДБ = 100 тыс. руб. - 4 тыс. руб. - 2 тыс. руб. = 94 тыс. руб.

Таким образом, в этом случае нужно определить справедливую стоимость по данным рынка Б: за вычетом транспортных затрат, но без учета остальных расходов по сделке:

СС2 = 100 тыс. руб. - 2 тыс. руб. = 98 тыс. руб.

Затратный подход

При использовании затратного подхода справедливая стоимость будет равна стоимости замещения. Это сумма, которая потребуется на текущий момент для покупки или создания аналогичного актива с учетом износа (п. В8, В9 МСФО (IFRS) 13). Понятие износа в этом случае включает в себя не только физическое, но и моральное устаревание, а также влияние на цену объекта общей ситуации в экономике.

Пример 2.

Компания «СтройДеталь» в 2022 году определяла справедливую стоимость здания цеха, которое ранее было построено своими силами. Объект был построен в 2017 году по уникальному проекту, данных о рыночных ценах по аналогичным зданиям нет.

Затраты компании на постройку в 2017 году — 15 млн руб. Накопленный индекс-дефлятор ВВП по данным Росстата за 2017 – 2022 годы — 158%.

Износ на основании экспертной оценки — 15%.

Справедливая стоимость равна:

СС = 15 млн руб. х 158% х 85% = 20,1 млн руб.

Доходный подход

В рамках доходного подхода справедливая стоимость будет равна ожидаемым денежным потокам от актива с учетом дисконтирования.

Пример 3.

Компания «ПромМаш» определяла справедливую стоимость станка. Станок ранее был модернизирован, поэтому найти на рынке такие же или похожие объекты не удалось.

Если использовать затратный подход, нужно собрать информацию обо всех затратах на приобретение и модернизацию станка, учесть инфляцию, а также провести экспертную оценку степени износа.

До завершения срока полезного использования станка осталось три года. Организация сдала его в аренду на этот срок. Оплата по завершении каждого года в сумме 300 000 руб.

В данном случае для определения справедливой стоимости проще использовать доходный подход, исходя из дисконтированных денежных потоков от аренды.

Компания определила ставку дисконтирования в 17%, так как за месяц до заключения договора аренды получила по такой ставке кредит на три года.

 СС = 300 000 руб. / 1,17 + 300 000 руб. / 1,172 + 300 000 руб. / 1,173 = 662 876 руб.

Особенности определения справедливой стоимости предмета аренды при лизинге

Для учета аренды справедливую стоимость нужно по умолчанию определять на основании МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (п. 8 ФСБУ 25/2018). Это цена сделки между хорошо осведомленными независимыми сторонами (приложение А к МСФО (IFRS) 16).

В рамках договора лизинга арендодатель приобретает предмет аренды у поставщика. Справедливую стоимость предмета аренды в этом случае можно определить, как цену приобретения, если выполняются следующие условия (пп. 3, 4 Рекомендации Р-133/2021-ОК Лизинг):

1. Поставщик не связан ни с арендатором, ни с арендодателем.

2. Условия договора купли-продажи не предусматривают существенные скидки или надбавки к обычной рыночной цене.

3. В период между покупкой предмета аренды и его передачей арендодателю не происходило изменений на рынках, которые могли бы существенно повлиять на справедливую стоимость.

Если же хотя бы одно из этих условий не соблюдается, то арендодатель должен для определения справедливой стоимости взять обычную цену продажи такого актива на рынке на дату передачи предмета аренды.

При этом может возникнуть отклонение между справедливой стоимостью и ценой приобретения предмета аренды. Такое отклонение арендодатель должен учесть, как прочий доход или расход (п. 5, 6 Рекомендации Р-133/2021-ОК Лизинг).

Пример 4.

Компания «АвтоЛизинг» приобрела у производителя автомобиль для сдачи в аренду по цене 1 800 000 руб. Лизинговая компания пользуется скидкой 10% от обычной цены. Поэтому справедливая стоимость машины будет равна обычной цене производителя без скидки — 2 000 000 руб.

Дт 76 Кт 60 1 800 000 руб. — учтена балансовая стоимость предмета аренды 

Дт 76 Кт 91.1 200 000 руб. — отражена разница между балансовой и справедливой стоимостью  

В данном случае справедливая стоимость превышает затраты на покупку, поэтому разница в 200 000 руб. — это доход лизинговой компании.

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт

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