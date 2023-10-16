Как отразить в бухгалтерском учете ремонт оборудования в аренде

ФСБУ 25/2018 существенно изменил порядок бухгалтерского учета аренды. Изменения коснулись и ремонта арендованного имущества. Рассказываем, как правильно учитывать затраты на ремонт арендованного оборудования в бухгалтерском учете арендатора и арендодателя.

Бухгалтерский учет ремонта арендованного оборудования у арендатора

В бухгалтерских стандартах по учету аренды и основных средств нет специального порядка учета затрат на ремонт арендованных объектов.

Арендованные основные средства для арендатора с экономической точки зрения не отличаются от собственных. Поэтому, если арендатор по договору сам ремонтирует арендованное оборудование, можно учитывать это как ремонт собственных объектов.

Учет затрат на ремонт при стандартном учете аренды

В рамках стандартного учета аренды арендатор должен признать право пользования активом (ППА).

Если ремонт проведен до получения предмета аренды, его стоимость признается затратами арендатора на приведение предмета аренды в работоспособное состояние. Такие затраты включаются в фактическую стоимость ППА (пп. «в» п. 13 ФСБУ 25/2018).

Если ремонт проведен уже во время эксплуатации арендованного основного средства, его учет зависит от вида ремонта.

Текущий ремонт арендованных основных средств нужно отнести к расходам периода по обычным видам деятельности (п. 16 ФСБУ 26/2020, п. 7 ПБУ 10/99).

Капитальный ремонт учитывается в зависимости от длительности межремонтного периода и существенности затрат по аналогии с капитальными вложениями в восстановление собственных основных средств:

Если межремонтный период превышает 12 месяцев (операционный цикл, превышающий 12 месяцев), а затраты на ремонт существенны, то затраты на ремонт отражаются как отдельный инвентарный объект основных средств (п. 10 ФСБУ 6/2020). Затраты на капитальный ремонт, не соответствующий этим ограничениям, относятся на увеличение фактической стоимости ППА (п. 5 ФСБУ 26/2020, п. 24 ФСБУ 6/2020).

Вид ремонта До передачи объекта После передачи объекта Текущий Формирует фактическую стоимость ППА Включается в текущие расходы Капитальный Увеличивает балансовую стоимость ППА или формирует отдельный инвентарный объект

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Порядок учета капитального ремонта арендованного объекта и критерий существенности нужно закрепить в учетной политике. Пример формулировки:

Затраты на капитальный ремонт арендованных объектов основных средств формируют отдельный инвентарный объект, если одновременно выполняются следующие условия: 1. Сумма затрат на ремонт превышает 20% от балансовой стоимости права пользования активом по данном объекту. 2. Межремонтный период по данной категории ремонтов превышает 12 месяцев. Учет амортизации по данному объекту ведется тем же методом, что и амортизация ППА по арендованному объекту. Срок полезного использования равен периоду с даты признания в учете затрат на ремонт и до окончания срока действия договора аренды Если указанные выше критерии не выполняются, то затраты на капитальный ремонт увеличивают балансовую стоимость ППА по арендованному объекту.

Пример 1. 31.12.2022 компания «ПромДеталь» взяла в аренду без выкупа на 5 лет станок. Приведенная стоимость будущих арендных платежей на дату передачи равна 140 000 руб. Арендатор потратил на монтаж и подключение станка 10 000 руб. Работы проводила сторонняя организация. 31.12.2023 арендатор принял работы по капитальному ремонту станка силами стороннего подрядчика. Стоимость работ — 35 000 руб. Такой ремонт нужно проводить каждые 2 года. Согласно учетной политике, капитальный ремонт арендованного основного средства формирует отдельный инвентарный объект, если затраты превышают 30% от балансовой стоимости ППА. 31.12.2022 Дт 08 Кт 60 10 000 руб. — затраты на монтаж и подключение станка включены в ППА. Дт 08 Кт 76 140 000 руб. — первоначальная стоимость обязательства по аренде включена в ППА. Дт 01 Кт 08 150 000 руб. — признано ППА. 31.12.2023 Дт 20 Кт 02 30 000 руб. — начислена амортизация ППА за 2023 год. Затраты на капремонт меньше, чем 30% от балансовой стоимости ППА (120 000 х 30% = 36 000 руб.). Поэтому они относятся на увеличение ППА. Дт 08 Кт 60 35 000 руб. — признаны затраты на капремонт. Дт 01 Кт 08 35 000 руб. — затраты на капремонт включены в стоимость ППА.

Учет затрат на ремонт при упрощенном учете аренды

Если арендатор ведет упрощенный учет аренды, то ППА и обязательства по аренде у него нет. Неважно, когда проведен ремонт — до передачи объекта, или после, так как стоимость ППА не формируется. Таким образом, текущий ремонт арендованного оборудования при упрощенном учете аренды в любом случае следует относить на текущие расходы организации,

Капитальный ремонт арендованных объектов нужно отнести к текущим расходам, если он не соответствует критериям для признания отдельного объекта из п. 10 ФСБУ 6/2020: затраты несущественны и (или) межремонтный период короче 12 месяцев, либо операционного цикла.

Если же капремонт соответствует этим критериям, по нему необходимо сформировать отдельный инвентарный объект так же, как и при стандартном учете аренды.

Вид ремонта Соответствие критериям п. 10 ФСБУ 6/2020 соответствует не соответствует Текущий х Включается в текущие расходы Капитальный Формирует отдельный инвентарный объект

Пример 2. Воспользуемся условиями примера 1, но предположим, что компания «ПромДеталь» ведет упрощенный учет аренды. 31.12.2022 Дт 20 Кт 60 10 000 руб. — отражены затраты на монтаж и подключение станка. 31.12.2023 Дт 20 Кт 60 35 000 руб. — отражены затраты на капитальный ремонт.

Бухгалтерский учет ремонта оборудования, сданного в аренду, у арендодателя

Учет затрат на ремонт при финансовой аренде

В рамках финансовой аренды арендодатель признает в бухучете инвестицию в аренду. Чистая стоимость инвестиции в аренду состоит из справедливой стоимости предмета аренды и затрат арендодателя, связанных с договором аренды. Эти затраты включают в чистую стоимость инвестиции в аренду по мере их произведения (п. 33, 34 ФСБУ 25/2018)

Таким образом, если по договору аренды за ремонт отвечает арендодатель, то все затраты на ремонт будут увеличивать чистую стоимость инвестиции в аренду. Это относится, как к текущему, так и к капитальному ремонту.

Пример 3. Компания «Старт» сдает в аренду станок, приобретенный за 500 000 руб. Чистая стоимость инвестиции в аренду (ЧСИ) на момент передачи равна справедливой стоимости станка, так как никаких дополнительных затрат у арендодателя на этот момент не было. Так как станок приобретен по рыночной цене, то это и будет его цена приобретения: Дт 76 Кт 60 500 000 руб. — отражена ЧСИ. Через полгода арендодатель провел текущий ремонт станка на сумму 15 000 руб. силами сторонней организации. Эти затраты увеличили ЧСИ: Дт 76 Кт 60 15 000 руб.

Учет затрат на ремонт при операционной аренде

В рамках операционной аренды экономические выгоды и риски, связанные с владением предметом аренды, несет арендодатель (п. 26 ФСБУ 25/2018).

Если по договору аренды ремонт финансируется за счет арендодателя, то затраты на ремонт оборудования, сданного в аренду, нужно учитывать так же, как по объектам основных средств, которые использует сам арендодатель:

1. Затраты на текущий ремонт включаются в расходы периода:

Дт 20, 25, 26… Кт 60, 10, 69, 70…

2. Затраты на капитальный ремонт увеличивают балансовую стоимость объекта или формируют отдельный объект в зависимости от межремонтного интервала и существенности затрат:

Дт 08 Кт 60, 10, 69, 70…

Дт 01 Кт 08

Пример 4. Воспользуемся условиями примера 3, но предположим, что аренда станка является операционной. Тогда станок будет числиться на балансе ООО «Старт», а затраты на текущий ремонт будут включены в расходы периода: Дт 20 Кт 60 15 000 руб.

Вид ремонта Финансовая аренда Операционная аренда Текущий Увеличивает чистую стоимость инвестиции в аренду Включается в текущие расходы Капитальный Увеличивает балансовую стоимость объекта или формирует отдельный инвентарный объект

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