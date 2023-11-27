Как устроен бухгалтерский счет 23 «Вспомогательные производства»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 23 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня расскажу о счете 23. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом — смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счет 23

Счет 23 по назначению и механике работы идентичен счету 20 «Основное производство». Разница в том, что используется для учета затрат вспомогательных производств: ремонтных, транспортных, энергетических, заготавливающих и добывающих подразделений. Обычно этот счет используется, если масштаб вспомогательных производств достаточно большой. Иначе, руководствуясь требованием рациональности, лучше вести учет затрат вспомогательных производств в составе общепроизводственных расходов.

Например, на заводе, где я 20 лет назад начинал бухгалтерскую карьеру, было бюро инструментального хозяйства (БИХ) — цех, который производил резцы для станков, матрицы и пуансоны для прессов и другую технологическую оснастку для основных цехов. По объему производства и количеству персонала он примерно соответствовал другим цехам, поэтому логично было учитывать его затраты на счете 23. Оттуда себестоимость оснастки списывалась на себестоимость продукции конкретных цехов — сколько потребил, столько и ушло в калькуляцию конечной продукции. А вот гараж во вспомогательное производство не выделялся, потому что транспорта было немного, и использовался он основными цехами с похожей интенсивностью.

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Как работает счет 23

Это основной активный счет из группы калькуляционных операционных счетов, его дебетовое сальдо включается в сумму по статье «Запасы» в бухгалтерском балансе.

По дебету счета 23 отражается фактические затраты, связанные с производством. Прямые затраты попадают туда сразу, косвенные — в конце месяца. Порядок учета аналогичен порядку для основного производства — замените в проводках счет 20 на счет 23, и будет вам счастье.

Общепроизводственные затраты распределяются проводкой Дт23Кт25 на конкретные виды продукции. Общехозяйственные расходы с 2021 года на себестоимость выпуска не относятся — не дайте себя обмануть рекомендованной корреспонденции Дт23Кт26, теперь их можно списать только на себестоимость продаж (Дт90Кт26).

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

С кредита счета 23 списывается себестоимость выпуска:

Дт20,29Кт23 — если продукция вспомогательных производств потреблена основным производством или обслуживающими производствами и хозяйствами;

Дт21Кт23 — если продукция вспомогательных производств выпущена для создания полуфабрикатов собственного производства при полуфабрикатном методе учета;

Дт43,40Кт23 — если продукция вспомогательных производств продана на сторону;

Дт90Кт23 — если вспомогательные производства выполнили работы или оказали услуги на сторону.

Отсюда же списываются затраты, которые не привели к выпуску. Например, стоимость производственного брака (Дт28Кт23) или недостачи, выявленные в результате инвентаризации (Дт94Кт23).

Внутри синтетического счета 23 организуется аналитический учет — по видам производств. Например, затраты ремонтного цеха собираются на субсчете 23.1, транспортного — 23.2, энергетического — 23.3.

Что можно увидеть из оборотки по счету 23

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счету 23. Сальдо — остаток незавершенного вспомогательного производства на начало и конец периода. Оборот по дебету — затраты за период. Оборот по кредиту — выпуск и другие выбытия незавершенки за период.

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