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Инвентаризация

Как в 2023 году провести инвентаризацию перед составлением годового отчета

Рассказываем, как провести годовую инвентаризацию по действующим правилам и при досрочном переходе на ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».
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Как в 2023 году провести инвентаризацию перед составлением годового отчета
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Какие правила инвентаризации действуют сейчас и когда можно переходить на новый стандарт

В 2023 и 2024 годах порядок проведения инвентаризации регулируют два документа: Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» обязательно применять с 1 апреля 2025 года. Добровольно можно начать применять его и досрочно. Причем с любой даты, потому что стандарт не влияет непосредственно на показатели отчетности.

ФСБУ 28/2023 не отменяет приказы № 34н и № 49. После перехода на новый стандарт эти документы можно по-прежнему применять в той части, в которой они не противоречат стандарту.

На бюджетные организации ФСБУ 28/2023 не распространяется. 

Также по отдельным правилам следует проводить инвентаризацию драгоценных металлов и драгоценных камней (инструкция, утвержденная приказом Минфина от 09.12.2016 № 231н).  

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Порядок проведения инвентаризации 

Определение даты инвентаризации и перечня объектов

Обязательная инвентаризация перед годовым отчетом предусмотрена как действующими документами, так и новым стандартом. Но в п. 16 «а» ФСБУ 28/2023 установлено, что инвентаризацию перед годовой отчетностью необходимо проводить именно на отчетную дату, за исключением компаний, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В действующих документах такого правила нет.

Если у компании есть имущество, прошедшее инвентаризацию после 1 октября, повторно проверять его перед годовым отчетом не нужно. Сейчас это правило относится к любому имуществу (п. 1.5 приказа № 49), а по новому стандарту только к основным средствам, НМА, капвложениям и запасам (п. 16 «а» ФСБУ 28/2023).

Создание инвентаризационной комиссии и ее полномочия

В общем случае инвентаризацию должна проводить инвентаризационная комиссия, которую назначает руководитель своим приказом.

Действующие правила предусматривают только один вариант, когда инвентаризационную комиссию можно не создавать. При небольшом объеме работ руководитель может поручить проведение инвентаризации ревизионной комиссии (п. 2.2 приказа № 49).

В пункте 22 ФСБУ 28/2023 более широкий перечень ситуаций, когда можно обойтись без создания инвентаризационной комиссии:

  1. Если полномочия по проведению инвентаризации в соответствии с внутренними документами компании возложены на ревизионную комиссию. При этом объем работы по инвентаризации может быть любым.

  2. Если в штате организации состоят только руководитель и главбух, либо один руководитель. 

  3. Если инвентаризацию на основании договора с организацией проводит аудиторская компания или индивидуальный аудитор.

По действующим правилам инвентаризационная комиссия обязательно должна работать в полном составе. Если нет хотя бы одного из участников, то результаты инвентаризации будут недействительны (п. 2.3 приказа № 49). В новом стандарте это требование смягчено. Можно проводить инвентаризацию, если отсутствуют не более 1/5 членов комиссии (п. 21 ФСБУ 28/2023). Это удобно, когда в комиссию входит более 5 человек. 

Например, если в комиссии 8 сотрудников, и один из них заболел, можно не откладывать проведение инвентаризации. Но если заболеют двое членов такой комиссии, то проверку придется отложить, пока не выздоровеет хотя бы один из них.

Проведение инвентаризации

Новый стандарт не вносит существенных изменений в порядок проведения инвентаризации. Как и в действующих правилах, методика проверки активов зависит от их категории (п. 4 ФСБУ 28/2023).

Если актив имеет вещественную форму, то инвентаризацию проводят путем подсчета, взвешивания, обмера, осмотра. Для НМА, дебиторской и кредиторской задолженности, финансовых вложений и других подобных активов инвентаризация заключается в проверке и сопоставлении данных из документов.

Но в ФСБУ 28/2023 предусмотрено важное нововведение: вместо фактической проверки наличия для отдельных видов активов можно применять альтернативные способы проверки, в частности, фото- и видеофиксации. Альтернативные способы можно применять когда проверить наличие активов «вживую» невозможно или слишком затратно.

Например, удаленный сотрудник проживает в другом регионе и пользуется корпоративным компьютером. Выехать с комиссией может оказаться дороже самого компьютера. Поэтому можно приложить к инвентаризационной описи фотографию компьютера. Такой порядок Рекомендация Р-127/2021-КпР «Дистанционная инвентаризация» допускает уже более двух лет, а ФСБУ 28/2023 закрепляет его на уровне стандарта. 

Оформление результатов инвентаризации

К приказу № 49 приложены примерные формы описей и актов инвентаризации. Также бланки документов для оформления результатов инвентаризации утверждены постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88.

Новый стандарт не определяет конкретные формы документов, которые нужно составить по итогам инвентаризации. В нем только приведен минимальный набор показателей для документа по инвентаризации активов, имеющих вещественную форму (п. 31 ФСБУ 28/2023):

  1. Наименование и количество, в том числе количество порядковых номеров и общее количество актива по каждой странице.

  2. Отметку о проверке цен и подсчета итогов с подписями лиц, проводивших проверку.

  3. Расписку материально ответственных лиц (МОЛ) об отсутствии претензий к комиссии и принятии активов на хранение или для использования.

  4. При смене МОЛ во время инвентаризации подписи лиц, принявших и сдавших актив.

  5. Подписи всех членов комиссии и МОЛ.

Все типовые формы, упомянутые выше, соответствуют этим требованиям. Поэтому организация может продолжать использовать формы из приказа № 49 или постановления № 88, либо доработать их под свои нужды с учетом требований ФСБУ 28/2023 и статьи 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

При необходимости к инвентаризационным описям могут прилагаться акты обмеров, расчеты, объяснения МОЛ и другие подтверждающие документы (п. 35 ФСБУ 28/2023).

Оценка результатов инвентаризации 

В результате инвентаризации могут быть выявлены излишки или недостачи имущества, а также отклонения по задолженностям и другим обязательствам.

Действующие правила предусматривают следующий порядок оценки результатов инвентаризации (п. 28 приказа № 34н): выявленные излишки имущества приходуются по рыночной стоимости, а недостачи списываются по балансовой стоимости. Порядок оценки отклонений по активам и обязательствам, не имеющим вещественной формы, в действующих нормативных документах не отражен.

В п. 11 ФСБУ 28/2023 порядок оценки результатов инвентаризации отражен более подробно и с учетом всех категорий активов и обязательств:

  1. Излишки можно оценивать по одному из трех вариантов: справедливая стоимость (в соответствии с МСФО (IFRS) 13), балансовая стоимость самих активов, балансовая стоимость аналогичных активов. Здесь бухгалтер должен выбрать метод оценки с учетом имеющейся информации об активе и принципа рациональности.

  2. Недостачу нужно оценивать по балансовой стоимости.

  3. Отклонения по дебиторской и кредиторской задолженности, а также иным обязательствам, кроме оценочных, следует отражать в учете, исходя из данных тех документов, которые организация признает достоверными.

  4. Отклонения по оценочным обязательствам, а также по отложенным налоговым активам и обязательствам, нужно оценивать на основании расчетных данных.

Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете

По действующим правилам нужно отражать результаты инвентаризации в учете того периода, когда была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации — в годовом отчете (п. 5.5 приказа № 49). Эта формулировка противоречит п. 4 ст. 11 закона № 402-ФЗ.

В новом стандарте противоречие устранено (п. 10 ФСБУ 28/2023). Теперь результаты инвентаризации следует отражать в учете в том отчетном периоде, к которому относится дата инвентаризации. Для ежегодной инвентаризации это  последний календарный день отчетного года.

По действующим правилам излишки имущества нужно относить на финансовые результаты, а недостачи, не взысканные с виновных лиц — на издержки производства и обращения (п. 5.1 приказа № 49). 

В новом стандарте более общая формулировка: излишки и не взысканные с виновных недостачи следует относить соответственно на доходы и расходы организации (п. 12 ФСБУ 28/2023). Таким образом, бухгалтер может с учетом характеристик актива сам решить, куда относить выявленные отклонения: на счета по учету выручке или затрат, либо на прочие доходы или расходы.

По новому стандарту организация может самостоятельно принять решение не взыскивать сумму недостачи с виновного лица и отнести ее на затраты. По действующим нормам это возможно только если виновное лицо не выявлено или суд отказал во взыскании.

Кроме того, в новом стандарте указан порядок учета отклонений в ситуациях, которые ранее затрагивались:

  1. Если актив поврежден, но его можно использовать или продать, то по нему следует признать обесценение.

  2. При выявлении дебиторской или кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности нужно списать эти суммы.

  3. Если выявлены иные отклонения по задолженностям, а также по отложенным налоговым активам или обязательствам, их следует скорректировать по требованиям соответствующих стандартов бухучета.

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт

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