Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Бухгалтерский учет

Что такое ликвидационная стоимость в бухгалтерском учете

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, зачем и как оценивать ликвидационную стоимость основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов.
23
Что такое ликвидационная стоимость в бухгалтерском учете
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Я уже рассказывал о двух так называемых элементах амортизации: сроке полезного использования и способе начисления амортизации. Сегодня разберу третий и последний — ликвидационную стоимость (Residual Value, ЛС).

Первые два знакомы российскому бухгалтеру давно, хоть раньше они и не назывались элементами амортизации. А вот ЛС в широкий обиход вошла с 2022 года, когда вступил в силу для обязательного применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Стандарт определяет ЛС объекта основных средств как «величину, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования». Прекрасный образец лаконичного бухгалтерского инфостиля — все сразу понятно, как мы любим. Но на всякий случай переведу.

К окончанию срока полезного использования объект основных средств перестает приносить экономические выгоды. Если это не так — нужно увеличивать срок полезного использования и продолжать начислять амортизацию. Но то, что его эксплуатация больше не приносит доходов, не означает, что объект ничего не стоит. Например, автомобиль, который экономически нецелесообразно дальше использовать в коммерческих целях, можно продать перекупщику или частному владельцу. Или разобрать на запчасти и продать на авторазборку. Или хотя бы сдать на металлолом.

Подарок для наших читателей — запись вебинара по применению дисконтирования в бухгалтерском учете. Полтора часа подробного разбора механизма дисконтирования, автоматизации расчетов приведенной стоимости и решения кейсов по дисконтированию в конкретных ФСБУ! Спикер — участник разработки новых ФСБУ и генеральный директор Академии «Регламент» Алексей Иванов.

Дисконтирование в бухгалтерском учете

Подробный разбор от Алексея Иванова

Получите бесплатное видео с экспертным обзором!

Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам запись

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

ЛС — оценка дохода, который компания получит по окончанию срока полезного использования объекта основных средств от его выбытия. Это может быть:

  1. Потенциальная цена продажи такого объекта.

  2. Справедливая стоимость запасов или капитальных вложений, которые будут получены при ликвидации объекта. Например, запчастей, если компания решит оставить их себе.

ЛС определяется при принятии основных средств к бухгалтерскому учету. Затем, как минимум, в конце каждого года она вместе с другими элементами амортизации проверяется на соответствие условиям использования объекта основных средств. Если условия изменились, меняется и ЛС.

Пример.

ООО «Рога и копыта» в январе 2022 года приобрело автомобиль Лада Гранта за 600 тыс. руб. Срок полезного использования определили в 5 лет, после которых автомобиль планировалось продать за 300 тыс. руб. В декабре пятилетняя Гранта на вторичке стоила уже 500 тыс. руб — ЛС нужно увеличивать.

При начислении амортизации ЛС вычитается из первоначальной стоимости объекта основных средств. Амортизируется только разница между ними. Такой механизм позволяет не списать в расходы сумму, которая впоследствии станет доходом. В старом ПБУ 6/01 «Учет основных средств» амортизировалась вся первоначальная стоимость, а при продаже или получении ценностей при ликвидации объекта в конце срока полезного использования признавался доход. В итоге расходы завышались. Теперь такой проблемы нет. Зато есть более другие, например, как достоверно оценить ЛС.

ЛС — понятие, которое используется в учете не только основных средств, но и близкой к ним категории — прав пользования активами (ППА). Правда, у арендатора ЛС по ППА будет отличаться от нуля только, если планируется выкуп предмета аренды. А у основных средств ЛС, как правило, ненулевая. С 01.01.2024 вступит в силу новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», который также предписывает амортизировать разницу между первоначальной и ликвидационной стоимостями. ЛС для нематериальных активов определена аналогично ЛС для основных средств. Так что привыкаем к международным правилам амортизации потихоньку.

Если вам понравился этот пост, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Переводчик с бухгалтерского» — так вы точно ничего не пропустите!

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт

Онлайн-курс Академии «Регламент»: лекции Алексея Иванова, домашки, разборы, сертификат гособразца

Реклама: ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid: LjN8KSbpL

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Банки

    Центробанк получит право ограничивать сделки участников финансового рынка

    В случае угрозы стабильности финансового рынка ЦБ сможет на полгода ограничить операции участников рынка или полностью запретить их проведение.

    2
    Социальный вычет

    Как вернуть до 22 100 рублей за обучение и насколько вырастет вычет в 2024 году

    С 2024 года повысится предельный размер социального вычета за образование, лечение и страхование до 150 000 рублей для налогоплательщиков и сразу до 110 000 рублей за образование их несовершеннолетних родственников. Рассказываем, на какое обучение распространяется вычет и как увеличить сумму возврата.

    Иллюстрация Елена Ярушкина / Клерк
    13

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Переход на ЭДО

    На электронный документооборот в грузоперевозках перейдут самолеты и суда

    Электронные перевозочные документы будет можно оформить на грузоперевозки водным и авиационным транспортом уже в 2024 году.

    19
    Банки

    ⚡️Центробанк поднял ключевую ставку до 16%

    Сегодня Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых.

    68
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Зарплата

    Роструда: зарплата должна выплачиваться по истечении того периода, за который она начислена

    Заработная плата должна выплачиваться по истечении того периода, за который она начислена, а не до его окончания.

    33
    Интернет и IT

    Что происходит с компьютером бухгалтера во время кибератаки

    Эксперт «Лаборатории Касперского» составил рекомендации по защите компаний от программ-вымогателей.

    71
    Логотип ГОСОБОРОНЗАКАЗ
    ГОСОБОРОНЗАКАЗ
    Гособоронзаказ

    Рентабельность по ГОЗу. Не все так просто!

    В соответствии п. 54 ПП № 1465 рентабельность рассчитывается по схеме 1% + 25%, что значит:

    29

    Записи вебинаров

    702
    Новые видео от экспертов каждый день
    Бухгалтеры

    💥Встречайте обновленный Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы, конспекты для бухгалтеров + эксклюзивный курс в подарок

    В Новом году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.

    5
    182
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Где найти качественные курсы по ВЭД, учету и оформлению?

    Добрый день! Просьба посоветовать курсы по ВЭД (импорт), учет и оформление от и до. Только сразу просьба не советовать разобраться самой, сама я также буду изучать информацию, но прошу подсказать хорошие курсы, если есть положительный опыт😊

    1
    14
    Налоговый учет

    ФНС приняла новый порядок заполнения книг учета для ЕСХН, УСН и ПСН

    В книгах учета доходов и расходов обновили титульные листы, бизнес на ЕСХН может не заверять эти книги в налоговой, а те, кто на УСН, перестанут заполнять один раздел.

    90
    Налоги, взносы, пошлины

    Календарь бухгалтера. Что надо сдать до 20 декабря

    В этом месяце налоговики ждут от компаний отчеты и декларации до 20 декабря. Не забудьте отчитаться вовремя!

    171
    Интернет и IT

    В ЛНР начал работать мобильный оператор «К-Телеком»

    Компания до конца 2024 года вложит в развитие сетей больше 5 млрд рублей. С 15 декабря сим-карты «К-Телеком» начнут продаваться в ЛНР.

    2
    44
    Отпуска

    Что делать, если согласие о графике отпусков с сотрудником не достигнуто?

    Чиновники из Минтруда советует давать отпуск целиком, если стороны не могут договориться, как его делить.

    100
    МИР

    Карты «Мир» впервые заняли больше 50% российского платежного рынка

    Банки выпустили 424,9 млн карт с платежной системой «Мир», объем операций по ним вырос до 44,3 млрд рублей.

    30
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Налоговые споры

    Как обжаловать решение налоговой инспекции, не вступившее в силу?

    Организация (ИП), получившая несправедливое, по ее мнению, решение от налогового органа, может его обжаловать. Сначала в досудебном порядке. Предпочтительным является апелляционный порядок обжалования (а не общий), так как он приостанавливает исполнение оспариваемого решения в полном объеме. Однако у организации (ИП) всего месяц, чтобы им воспользоваться

    Как обжаловать решение налоговой инспекции, не вступившее в силу?
    26
    Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    Бухгалтеры

    Бухгалтер, отвлекись от работы и реши важный вопрос! Мозгонапрягатель

    Традиционный пятничный мозгонапрягатель ждет вас. Как вам новая задачка?

    Бухгалтер, отвлекись от работы и реши важный вопрос! Мозгонапрягатель
    105
    380
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как работает личный кабинет ЕНС в 1С?

    Здравствуйте, коллеги. В 1С появился личный кабинет ЕНС. Пока в тестовом режиме. Вчера изучила, все наглядно и понятно. Правда грузился долго. Искать: главное Единый налоговый счет, Личный кабинет ЕСН.

    57
    Маркетплейсы

    Как бухгалтеру отражать отгрузки юридическим лицам через Ozon

    Когда юридическое лицо покупает у селлера товары на маркетплейсе, то оплата поступает на расчетный счет Ozon. Продавцы не понимают, как в 1С провести эту оплату.

    98
    Ведение документооборота

    📚Как спасти бухгалтерию от бумажных завалов, потери документов и штрафов

    Документы при хранении занимают много места, а их переплет требует времени и денег? Устали, что листы документов при частом использовании выпадают, путаются и безвозвратно теряются? Боитесь, что нагрянет проверка, а у вас не хватает документов? С термопереплетной системой UniBind вам больше не нужно будет об этом переживать.

    64
    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    ВЭД

    Импортные операции по НДС: из стран ЕАЭС и стран, не входящих в ЕАЭС

    С появлением ЕАЭС наша страна получила большое количество льгот и привилегий в экономических отношениях с рядом соседних государств. Но торговля ведется со многими странами, разные товары ввозят в РФ ежедневно, и не только из ЕАЭС. Разберемся, как платить налоги при импорте, в частности, НДС — один из запутанных и сложных российских налогов.

    Импортные операции по НДС: из стран ЕАЭС и стран, не входящих в ЕАЭС
    73