Что такое ликвидационная стоимость в бухгалтерском учете

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, зачем и как оценивать ликвидационную стоимость основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Я уже рассказывал о двух так называемых элементах амортизации: сроке полезного использования и способе начисления амортизации. Сегодня разберу третий и последний — ликвидационную стоимость (Residual Value, ЛС).

Первые два знакомы российскому бухгалтеру давно, хоть раньше они и не назывались элементами амортизации. А вот ЛС в широкий обиход вошла с 2022 года, когда вступил в силу для обязательного применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Стандарт определяет ЛС объекта основных средств как «величину, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования». Прекрасный образец лаконичного бухгалтерского инфостиля — все сразу понятно, как мы любим. Но на всякий случай переведу.

К окончанию срока полезного использования объект основных средств перестает приносить экономические выгоды. Если это не так — нужно увеличивать срок полезного использования и продолжать начислять амортизацию. Но то, что его эксплуатация больше не приносит доходов, не означает, что объект ничего не стоит. Например, автомобиль, который экономически нецелесообразно дальше использовать в коммерческих целях, можно продать перекупщику или частному владельцу. Или разобрать на запчасти и продать на авторазборку. Или хотя бы сдать на металлолом.

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ЛС — оценка дохода, который компания получит по окончанию срока полезного использования объекта основных средств от его выбытия. Это может быть:

Потенциальная цена продажи такого объекта. Справедливая стоимость запасов или капитальных вложений, которые будут получены при ликвидации объекта. Например, запчастей, если компания решит оставить их себе.

ЛС определяется при принятии основных средств к бухгалтерскому учету. Затем, как минимум, в конце каждого года она вместе с другими элементами амортизации проверяется на соответствие условиям использования объекта основных средств. Если условия изменились, меняется и ЛС.

Пример. ООО «Рога и копыта» в январе 2022 года приобрело автомобиль Лада Гранта за 600 тыс. руб. Срок полезного использования определили в 5 лет, после которых автомобиль планировалось продать за 300 тыс. руб. В декабре пятилетняя Гранта на вторичке стоила уже 500 тыс. руб — ЛС нужно увеличивать.

При начислении амортизации ЛС вычитается из первоначальной стоимости объекта основных средств. Амортизируется только разница между ними. Такой механизм позволяет не списать в расходы сумму, которая впоследствии станет доходом. В старом ПБУ 6/01 «Учет основных средств» амортизировалась вся первоначальная стоимость, а при продаже или получении ценностей при ликвидации объекта в конце срока полезного использования признавался доход. В итоге расходы завышались. Теперь такой проблемы нет. Зато есть более другие, например, как достоверно оценить ЛС.

ЛС — понятие, которое используется в учете не только основных средств, но и близкой к ним категории — прав пользования активами (ППА). Правда, у арендатора ЛС по ППА будет отличаться от нуля только, если планируется выкуп предмета аренды. А у основных средств ЛС, как правило, ненулевая. С 01.01.2024 вступит в силу новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», который также предписывает амортизировать разницу между первоначальной и ликвидационной стоимостями. ЛС для нематериальных активов определена аналогично ЛС для основных средств. Так что привыкаем к международным правилам амортизации потихоньку.

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