Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Бухгалтерский учет

Виды бухгалтерских балансов

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, что за внешне одинаковыми бухгалтерскими балансами в зависимости от целей и источников составления скрываются подготовленные по-разному данные.
28 10
Виды бухгалтерских балансов
Иллюстрация: «Переводчик с бухгалтерского»

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Я уже рассказывал зачем нужен бухгалтерский баланс и как он устроен. Пришло время разобраться каким он бывает. Несмотря на то, что по форме все балансы будут выглядеть плюс-минус одинаково, содержимое будет формироваться в зависимости от целей и источников составления. Вот главные классификации балансов.

По источнику составления

  1. Инвентарный. Составляется на основе инвентарной описи имущества — отсюда и название. Для формирования такого баланса не нужны сальдо по счетам бухгалтерского учета. Обычно инвентарным бывает вступительный баланс, который составляется на дату учреждения компании.

  2. Книжный. Составляется на основе остатков по бухгалтерским счетам без проверки фактического наличия активов и обязательств. Часто книжными бывают промежуточные балансы, которые составляются на отчетные даты внутри года.

  3. Генеральный. Составляется на основе остатков по бухгалтерским счетам, подтвержденных инвентаризацией. Это самый точный вид баланса. Годовой баланс — всегда генеральный.

Приглашаю пройти пробное бесплатное онлайн-занятие курса «ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт». В этом курсе я простым языком на практических примерах разбираю нюансы бухгалтерского учета аренды и даю готовые решения для внедрения в работу.

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт

Бесплатное пробное занятие курса Академии «Регламент»

Сделайте шаг к победе над ФСБУ!

Оставьте заявку в форме ниже, и мы откроем вам доступ

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

По способу очистки

  1. Баланс-брутто (от итальянского Brutto — грубый). Содержит как основные статьи активов и пассивов, так и регулятивы, которые уменьшают или увеличивают оценку основных статей. Например, в таких балансах основные средства и нематериальные активы показываются в активе по первоначальной стоимости, а их амортизация — в пассиве отдельной статьей. По такой форме иногда составляют аналитические балансы для внутреннего пользования. Тому, кто знаком с бухучетом, проще вместо баланса-брутто использовать оборотно-сальдовую ведомость.

  2. Баланс-нетто (от итальянского Netto — чистый). Не содержит отдельных регулирующих статей — активы и пассивы отражаются в оценке, скорректированной на суммы регулятивов. Например, основные средства и нематериальные активы показываются в активе по остаточной стоимости, поэтому амортизация в пассиве не раскрывается. Официальный бухгалтерский баланс в России и на Западе — это баланс-нетто.

По времени составления

  1. Вступительный — первый баланс компании, который составляется на дату ее учреждения. От последующих балансов он отличается меньшим количеством статей. Обычно в пассиве есть только уставный капитал, а в активе — дебиторская задолженность учредителей и то имущество, которое они сразу внесли в оплату своей доли.

  2. Текущие — балансы, которые составляются в ходе деятельности компании на каждую отчетную дату.

  3. Разделительный — баланс, который составляется при разделении компании на несколько или выделении одной компании из другой. В нем активы и пассивы реорганизуемой компании распределяются между правопреемниками.

  4. Объединительный — баланс, который составляется при слиянии нескольких компаний в одну. Он формируется на основе балансов сливающихся юрлиц и является вступительным для объединенной компании.

  5. Ликвидационный — последний баланс, который составляется на дату ликвидации компании. От текущих он отличается оценкой активов по цене возможной продажи, которая обычно ниже текущих балансовых оценок.

По уровню консолидации

  1. Индивидуальный — баланс отдельного юрлица.

  2. Консолидированный — сводный баланс по группе компаний. Чтобы составить такой баланс недостаточно просто сложить все активы и пассивы из индивидуальных балансов компаний группы — нужно исключить внутригрупповые операции, которые искажают имущественное положение группы, и произвести процедуры по корректировке стоимости капитала. В России консолидированная финансовая отчетность с 2012 года составляется по правилам МСФО.

Если вам понравился этот пост, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Переводчик с бухгалтерского» — так вы точно ничего не пропустите!

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт

Онлайн-курс Академии «Регламент»: лекции Алексея Иванова, домашки, разборы, сертификат гособразца

Реклама: ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid: LjN8K6LJW

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Обзоры для бухгалтера

    🖥️1С: как выбрать систему для автоматизации учета. Обзор материалов на «Клерке»

    В подборке знакомим вас с материалами на тему этой учетной системы. Благодаря им вы наверняка сможете выбрать подходящее решение.

    5
    Общество

    Пограничники изымают загранпаспорта из-за ошибок и опечаток

    Загранпаспорта изымают, если в документе пропущена буква в имени или в названии города. На этом основании уже забрали два паспорта.

    10

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Отчетность в СФР

    ❗❗❗ Дополнительный отчет ЕФС-1 надо будет сдавать только на декретниц, а не на все больничные листы

    В новой форме ЕФС-1 (подраздел 1.2 вместо СЗВ-СТАЖ) теперь есть поле «Назначение выплат по ОСС».

    1
    93
    Логотип Академия Eduson
    Академия Eduson
    Карьера бухгалтера

    Эмоциональное выгорание бухгалтера: признак, что пора менять профессию 

    У вас когда-нибудь было «выгорание»? Все кругом об этом говорят, некоторые даже посмеиваются, но эмоциональное выгорание было описано в 1974 году психологом Гербертом Фрейденбергером. Выгоревший бухгалтер — это проблема не только самого бухгалтера, но и всей компании, ведь ваше эмоциональное состояние влияет на ее результаты.

    Эмоциональное выгорание бухгалтера: признак, что пора менять профессию 
    40
    Отчетность

    В 2024 году нефинансовую публичность отчетность сдадут не больше 150 компаний

    Нефинансовую отчетность о прогрессе в сфере устойчивого развития будут публиковать компании, которые уже составляли такие документы. В основном они из электроэнергетического сектора, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.

    24
    НДС

    Минфин не установит нулевой НДС на елки и мандарины

    Снижение ставки НДС — непрозрачная мера поддержки. Нулевой НДС на мандарины и елки приведет к значительным потерям бюджета.

    3
    64
    Онлайн-кассы

    Как применять ККТ при торговле через интернет-магазин

    Торговля через интернет-магазины плотно вошла в нашу жизнь. О правилах применения ККТ при такой продаже товаров и пойдет речь в нашей статье.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    33

    Записи вебинаров

    708
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    🔥Как бухгалтеру и компании подготовиться к последствиям налоговой проверки

    Про проверки вы уже знаете все! А что вы знаете про последствия налоговых проверок и как максимально защититься о них? Рассмотрим все возможные варианты развития событий, а потом обсудим в Трибуне. У «Клерка» для вас кое-что новенькое.

    🔥Как бухгалтеру и компании подготовиться к последствиям налоговой проверки
    9
    89
    Ведение бизнеса

    Путин передал акции компании «Рольф» Росимуществу

    Росимущество получит больше 660 млн обыкновенных акций автодилера «Рольф» во временное управление. В отношении руководства компании ведется уголовное дело с 2019 года.

    2
    95
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Бухгалтерский учет

    Виды бухгалтерских балансов

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, что за внешне одинаковыми бухгалтерскими балансами в зависимости от целей и источников составления скрываются подготовленные по-разному данные.

    Виды бухгалтерских балансов
    28
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Мотивация персонала

    Как мотивировать сотрудников? Алгоритмом по внедрению KPI

    Мотивация сотрудников — важное условие успешного развития бизнеса. Хорошо, когда она связана со скоростью роста компании. Тогда благосостояние предприятия становится личной целью персонала.

    Как мотивировать сотрудников? Алгоритмом по внедрению KPI
    41
    Логотип Клерк
    Клерк
    НДФЛ

    Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

    Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.

    Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
    5,4 тыс.
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Бухгалтеры

    Как бухгалтеру избежать выгорания❓ Простые, но эффективные действия

    В начале сентября Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило грустную статистику: почти 15 миллионов человек в России (10 % населения) находятся в глубокой депрессии. Этот год обогнал даже ковидный период, где каждый 12- тый обратился за помощью.👯‍♂

    37
    Личные финансы

    Под конец года клиенты банков активно погашают долги по кредитам и ЖКУ

    К Новому году россияне хотят быстрее рассчитаться с долгами, кредитами и налогами, а также перевести средства на благотворительность.

    6
    138
    Бухгалтерская отчетность

    Отчет об изменениях капитала за 2023 год

    Компании в регламентированном отчете обязаны раскрывать размер и структуру собственного капитала, а также детализацию его изменений за отчетный период. Как отразить эти сведения, по какой форме необходимо оформлять отчет и как его правильно заполнить за 2023 год, читайте в статье.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    33
    Бухгалтерская отчетность

    Виды, формы и примеры бухгалтерской отчетности

    Все коммерческие и некоммерческие предприятия обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать финансовую отчетность. ИП освобождены от ведения бухучета, предоставления отчетов. Некоторые предприятия сдают упрощенную отчетность. Бухгалтерская отчетность (БО) предоставляется компаниями ежегодно вне зависимости от используемой системы налогообложения.

    Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels
    38
    Отчетность в СФР

    💥 Утвердили новую форму ЕФС-1

    С 1 января 2024 года вступает в силу новая форма ЕФС-1.

    1,1 тыс.
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    💥Самые важные изменения этого года, которые будут влиять на работу бухгалтеров в 2024 году

    Собрали в одном посте самые важные изменения по налогам, взносам и военному учету, что выходили на «Клерк» в 2023 году. Подборка для бухгалтера. Добавляйте в избранное!

    💥Самые важные изменения этого года, которые будут влиять на работу бухгалтеров в 2024 году
    5
    227
    Инвестиции

    Минфин РФ планирует привлечь 40 трлн рублей средств граждан для инвестиций в экономику

    Речь идет о сбережениях граждан, которые «находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах».

    22
    330
    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    Интервью

    Как создать онлайн-школу и превратить ее в успешный бизнес с инструментами GetCourse?

    Об этом и многом другом вы узнаете в моем новом видео-подкасте с Маратом Нигаметзяновым, сооснователем образовательной платформы GetCourse, на которой работают более 16 тысяч отечественных онлайн-школ.

    36