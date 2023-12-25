Виды бухгалтерских балансов

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, что за внешне одинаковыми бухгалтерскими балансами в зависимости от целей и источников составления скрываются подготовленные по-разному данные.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Я уже рассказывал зачем нужен бухгалтерский баланс и как он устроен. Пришло время разобраться каким он бывает. Несмотря на то, что по форме все балансы будут выглядеть плюс-минус одинаково, содержимое будет формироваться в зависимости от целей и источников составления. Вот главные классификации балансов.

По источнику составления

Инвентарный. Составляется на основе инвентарной описи имущества — отсюда и название. Для формирования такого баланса не нужны сальдо по счетам бухгалтерского учета. Обычно инвентарным бывает вступительный баланс, который составляется на дату учреждения компании. Книжный. Составляется на основе остатков по бухгалтерским счетам без проверки фактического наличия активов и обязательств. Часто книжными бывают промежуточные балансы, которые составляются на отчетные даты внутри года. Генеральный. Составляется на основе остатков по бухгалтерским счетам, подтвержденных инвентаризацией. Это самый точный вид баланса. Годовой баланс — всегда генеральный.

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По способу очистки

Баланс-брутто (от итальянского Brutto — грубый). Содержит как основные статьи активов и пассивов, так и регулятивы, которые уменьшают или увеличивают оценку основных статей. Например, в таких балансах основные средства и нематериальные активы показываются в активе по первоначальной стоимости, а их амортизация — в пассиве отдельной статьей. По такой форме иногда составляют аналитические балансы для внутреннего пользования. Тому, кто знаком с бухучетом, проще вместо баланса-брутто использовать оборотно-сальдовую ведомость. Баланс-нетто (от итальянского Netto — чистый). Не содержит отдельных регулирующих статей — активы и пассивы отражаются в оценке, скорректированной на суммы регулятивов. Например, основные средства и нематериальные активы показываются в активе по остаточной стоимости, поэтому амортизация в пассиве не раскрывается. Официальный бухгалтерский баланс в России и на Западе — это баланс-нетто.

По времени составления

Вступительный — первый баланс компании, который составляется на дату ее учреждения. От последующих балансов он отличается меньшим количеством статей. Обычно в пассиве есть только уставный капитал, а в активе — дебиторская задолженность учредителей и то имущество, которое они сразу внесли в оплату своей доли. Текущие — балансы, которые составляются в ходе деятельности компании на каждую отчетную дату. Разделительный — баланс, который составляется при разделении компании на несколько или выделении одной компании из другой. В нем активы и пассивы реорганизуемой компании распределяются между правопреемниками. Объединительный — баланс, который составляется при слиянии нескольких компаний в одну. Он формируется на основе балансов сливающихся юрлиц и является вступительным для объединенной компании. Ликвидационный — последний баланс, который составляется на дату ликвидации компании. От текущих он отличается оценкой активов по цене возможной продажи, которая обычно ниже текущих балансовых оценок.

По уровню консолидации

Индивидуальный — баланс отдельного юрлица. Консолидированный — сводный баланс по группе компаний. Чтобы составить такой баланс недостаточно просто сложить все активы и пассивы из индивидуальных балансов компаний группы — нужно исключить внутригрупповые операции, которые искажают имущественное положение группы, и произвести процедуры по корректировке стоимости капитала. В России консолидированная финансовая отчетность с 2012 года составляется по правилам МСФО.

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