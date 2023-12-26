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Страховые взносы

Предельная база страховых взносов в 2024 году

Когда сумма годового дохода сотрудника достигает предельной базы, ставка страховых взносов для работодателя меняется. Рассказываем о новой предельной базе на 2024 год и нюансах расчета взносов с доходов сверх этой суммы.
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Предельная база страховых взносов в 2024 году
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Величина предельной базы на 2024 год

В 2024 году единая предельная база — 2 225 000 рублей (Постановление Правительства РФ № 1883 от 10 ноября 2023 г.). В 2023 году сумма была 1 917 000 рублей.

С 2023 года в связи с объединением ПФР и ФСС в Социальный фонд России действует одна предельная база для страховых взносов по единому тарифу. Раньше базы были разные для взносов на пенсионное страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства, а на медицинское страхование это не распространялось — их всегда платили по единой ставке.

Предельная база не распространяется на такие взносы:

  • от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

  • дополнительные для «вредников»;

  • дополнительное социальное обеспечение для отдельных категорий работников, занятых в авиации и угольной промышленности.

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Как начислять страховые взносы после достижения предельной базы

Это зависит от того, какие тарифы взносов применяет работодатель — общие или льготные со сниженной ставкой.

При общих тарифах

После достижения предельной базы ставка взносов по единому тарифу до конца года снижается со стандартных 30% до 15,1%.

Пример 1.

Зарплата сотрудника до вычета НДФЛ — 230 000 руб. С января по сентябрь 2024 года работодатель будет начислять взносы по стандартному тарифу 30%: 230 000 руб. х 30% = 69 000 руб.

В октябре сумма годового дохода превысит предельную базу. Годовой доход с учетом зарплаты за октябрь 230 000 руб. х 10 мес. = 2 300 000 руб.

В лимит не укладывается 2 300 000 руб. – 2 225 000 руб. = 75 000 руб.

Значит, в октябре работодателю нужно рассчитать взносы по двум тарифам:

30% со 155 000 руб. и 15,1% с 75 000 руб.

155 000 руб. х 30% = 46 500 руб.

75 000 руб. х 15,1% = 11 325 руб.

Всего взносы за октябрь:

46 500 руб. + 11 325 руб. = 57 825 руб.

За ноябрь и декабрь взносы рассчитываются по сниженному тарифу:

230 000 руб. х 15,1% = 34 730 руб.

При сниженных тарифах для МСП и участников проекта «Сколково»

Такие работодатели платят взносы по общим тарифам только с зарплаты в пределах МРОТ, а с превышения — только 15%, а значит предельная база влияет только на сумму взносов в пределах МРОТ.

Пример 2.

Зарплата сотрудника компании, которая относится к малому бизнесу, — 250 000 руб. На 2024 год установлена сумма МРОТ в 19 242 руб. С января по август 2024 года работодатель будет считать взносы так:

19 242 руб. х 30% + (250 000 руб.– 19 242 руб.) х 15% = 40 386,30 руб.

В сентябре зарплата сотрудника достигнет предельной базы. В предельную базу не укладываются:

250 000 руб. х 9 мес. – 2 225 000 руб. = 25 000 руб.

Значит, за сентябрь со всей зарплаты за вычетом 25 000 руб. нужно было бы считать взносы по обычным тарифам, и только с 25 000 руб. — по сниженному 15,1%. Но работодатель и так считает со всей части свыше МРОТ по еще более низкому тарифу 15%, а значит в сентябре сумма взносов не поменяется. А вот с октября по декабрь с зарплаты в пределах МРОТ нужно будет считать взносы по тарифу 15,1% вместо 30%, и сумма за месяц составит:

19 242 руб. х 15,1% + (250 000 руб.– 19 242 руб.) х 15% = 37 519,24 руб.

При льготной ставке 7,6%

Работодатели, которые имеют право применять такую ставку взносов, платят по этой ставке только до достижения предельной базы. С доходов свыше предельной базы ставка страховых взносов — 0% (п. 2.2 ст. 427 Налогового кодекса РФ).

Например, такую ставку применяют ИТ-компании, участники некоторых ОЭЗ и СЭЗ, производители радиоэлектроники и анимационной продукции.

Учитывать ли доходы с других мест работы

Каждый работодатель считает предельную базу только с тех доходов, которые платит сам.

Так, если сотрудник в текущем году работал у одного работодателя, а потом устроился к другому, новый работодатель не учитывает доходы с предыдущего места (письмо Минтруда № 17-4/ООГ-1569 от 12 ноября 2015 г.). По мнению Минфина, тот же порядок применяется, если сотрудника перевели в организацию, созданной в результате реорганизации в форме преобразования (письмо № 03-15-07/63877 от 6 сентября 2018 г.).

Другая ситуация, если сотрудник в течение года уволился, а потом устроился к тому же самому работодателю. Тогда этот работодатель для расчета предельной базы учитывает те доходы, которые платил сотруднику до увольнения. И если до увольнения доходы уже достигли предельной базы, то с даты повторного трудоустройства нужно сразу платить по сниженному тарифу.

Таким же образом учитываются взносы нарастающим итогом, если сотрудник увольняется в порядке перевода из головного в обособленное подразделение организации (письмо ФНС России № ГД-4-11/20669 от 13 октября 2017 г.).

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