Академия «Регламент»
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Главбух: права, обязанности, передача дел

Золотой парашют для главного бухгалтера

Золотой парашют — это компенсация, которую может получить главбух при увольнении, например, при смене собственника компании. Она предусмотрена Трудовым кодексом, но суды иногда рассматривают ее как злоупотребление или способ вывода денег из бизнеса. Рассказываем, как главному бухгалтеру получить золотой парашют без риска признания его незаконным.
41 18
Золотой парашют для главного бухгалтера
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Основания выплаты золотого парашюта

Главбуху обязаны выплатить компенсацию при увольнении из-за смены собственника по п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в размере не ниже трех среднемесячных заработков. Это установлено ст. 181 ТК РФ

В золотой парашют не входят выплаты, положенные работнику при увольнении по закону:

  • начисленная зарплата;

  • компенсация за неиспользованный отпуск;

  • выходные пособия при сокращении или ликвидации по ст. 178, ст. 318 ТК РФ;

  • расходы на командировку и переезд.

Выплату золотого парашюта можно предусмотреть и при других основаниях увольнения, а не только при смене собственника. Это разрешено ст. 178 ТК РФ. Для этого нужно прописать выходное пособие в коллективном или в трудовом договоре.

Но есть отдельные ситуации, когда выплата бонуса прямо запрещена Трудовым кодексом или суд по иску работодателя снижает размер компенсации либо вообще отменяет ее.

Приглашаем пройти пробное бесплатное онлайн-занятие курса «ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт». Автор — генеральный директор Академии «Регламент» Алексей Иванов, известный читателям «Клерка» как Переводчик с бухгалтерского. В курсе он простым языком на практических примерах разбирает нюансы бухгалтерского учета аренды и дает готовые решения для внедрения в работу.

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт

Бесплатное пробное занятие курса Академии «Регламент»

Сделайте шаг к победе над ФСБУ!

Оставьте заявку в форме ниже, и мы откроем вам доступ

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Ограничения на выходные пособия

Выплата золотых парашютов запрещена ст. 181.1 ТК РФ, если главбуха увольняют в порядке дисциплинарного взыскания, например, за растрату или разглашение коммерческой тайны. По этой же норме выходное пособие не положено, если работник получит дисквалификацию или суд приговорит его к лишению свободы.

Отдельным категориям работников вообще нельзя устанавливать компенсацию при увольнении по соглашению сторон по ст. 349.3 ТК РФ. Речь идет о главных бухгалтерах:

  • госкорпораций;

  • госкомпаний;

  • МУП и ГУП;

  • учреждений;

  • государственных внебюджетных фондов;

  • обществ, более 50% уставного капитала которых находится в государственной или муниципальной собственности.

При увольнении по другим основаниям общий размер золотого парашюта у них не может превышать три среднемесячных заработка.

Пример.

Главврач и главбух ГБУЗ заключили с учреждением соглашения об увольнении по ст. 78 ТК РФ с выплатой компенсации в три среднемесячных заработка. Фонд обязательного медицинского страхования признал это нецелевыми расходами. Суд согласился с ФОМС, указав на ст. 349.3 ТК РФ, которая запрещает предусматривать в соглашениях об увольнении главбухов и руководителей учреждений какие-то компенсации. Решение АС Забайкальского края от 17 апреля 2023 г. по делу № А78-15714/2022.

Суды могут ограничивать размер или вообще выплату золотого парашюта и главбухам коммерческих организаций.

Когда суд может ограничить золотой парашют

Иск в суд об отмене золотого парашюта уволенному главбуху может подать новый руководитель компании. И работодатели это практикуют.

Компании часто приводят аргумент, что выплата золотого парашюта отдельным топ-менеджерам не предусмотрена положением об оплате труда, поэтому нарушает принцип запрета на дискриминацию по ст. 3 ТК РФ — нельзя платить повышенные бонусы одним работникам в ущерб другим.

Одного этого аргумента недостаточно, чтобы оспорить выплату компенсации уволенному главбуху. Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 2 июня 2015 г. № 21 указал, что если условие о золотом парашюте предусмотрено трудовым договором, то заплатить бывшему работнику нужно. Суды оценивают совокупность условий. Признаки вывода средств из компании при помощи золотых парашютов топ-менеджерам:

  • условие о выплате выходного пособия есть только в соглашении об увольнении, но не включено в трудовой договор;

  • условие о парашюте подписано незадолго до смены собственника или руководства;

  • о компенсации договорились, когда ухудшилось финансовое состояние компании.

Отдельным блоком идут случаи, когда директор и главбух включают в свои трудовые договоры правила о выплате им золотого парашюта при любом основании расторжения трудового договора. Это незаконно, и суды отменяют такие выходные пособия. 

Какой размер золотого парашюта считать безопасным

Трудовым кодексом предусмотрена гарантированная выплата в три среднемесячных заработка при смене собственника организации. При увольнении по другим основаниям могут быть вопросы, если:

  • золотой парашют больше предусмотренного Трудовым кодексом;

  • выходное пособие установлено только в соглашении об увольнении;

  • основание увольнения такое, что компенсации вообще не должно быть — например, главбух уходит по собственному желанию.

Поэтому гарантия получения золотого парашюта зависит не только от его размера, но и оснований увольнения, а также категории работодателя. В бюджетных организациях условия строже.

НДФЛ и страховые взносы с золотого парашюта

В размере трех среднемесячных заработков выходное пособие главбуха не облагается страховыми взносами — п. 2 ч. 1 ст. 422 НК РФ. НДФЛ не начисляется на компенсацию при увольнении в три среднемесячных заработка в общем случае и шесть среднемесячных заработков для районов Крайнего Севера — п. 1 ст. 217 НК РФ.

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт

Онлайн-курс Академии «Регламент»: лекции Алексея Иванова, домашки, разборы, сертификат гособразца

Реклама: ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid: LjN8K5TEr

Комментарии

КоАП РФ

🎉Какой штраф можно получить за запуск новогодних фейерверков

Задумали организовать фейерверк на корпоративе, не забывайте о пожарной безопасности. За неправильный запуск компании заплатят до 400 тысяч рублей.

23
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

✨Такое нельзя пропустить! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

Покупайте профкурсы по самым выгодным ценам до конца декабря и получите подписку Клерк.Премиум на месяц в подарок. А к годовой подписке на Премиум по суперцене мы подарим вам курс повышения квалификации с удостоверением в ФИС ФРДО!

✨Такое нельзя пропустить! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!
1
19

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
Индивидуальный предприниматель

Переквалификация договоров с ИП в трудовые: какие ошибки нельзя допускать заказчику

Понятно стремление фактического «работодателя» сэкономить на налогах и взносах благодаря сотрудничеству на постоянной основе с гражданином–ИП. Закон в целом не запрещает ни такого рода постоянства, ни работы с ИП. Но есть условие: сотрудничество должно носить именно гражданско-правовой характер, а не маскировать собой трудовые отношения.

Переквалификация договоров с ИП в трудовые: какие ошибки нельзя допускать заказчику
30
Логотип Такском
Такском
Зарплата

Зарплата за декабрь 2023: НДФЛ, взносы, уведомления, отчетность

Скоро наступит Новый год. При этом бухгалтера ждут не только подарки под елкой, но и традиционный вопрос: как платить декабрьскую зарплату? Когда производить выплаты, как уплачивать зарплатные налоги и подавать отчетность? Расскажем о том, как решается этот ребус в декабре 2023 года.

Зарплата за декабрь 2023: НДФЛ, взносы, уведомления, отчетность
420
Бухгалтеры

Читайте «Клерк» не только на сайте, но и в социальных сетях! Присоединяйтесь к нам ВКонтакте

В группе «Клерка» ВКонтакте уже 42 тысяч человек и с каждым днем становится больше. Вступайте в большую и дружную семью!

Читайте «Клерк» не только на сайте, но и в социальных сетях! Присоединяйтесь к нам ВКонтакте
1
41
Банки

Почти во всех банкоматах «Сбера» можно внести наличные без карты

Сбербанк массово запустил в банкоматах сервис, который позволяет пополнять счет с помощью приложения «Сбербанк онлайн». Носить с собой карту теперь не нужно.

70
Логотип Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Бухгалтерский аутсорсинг

Франшиза BILLPROF

Мы — успешное бухгалтерское агентство с опытной командой. Мы предлагаем решения, которые помогут вам развить свой бизнес и увеличить прибыль. Ознакомьтесь с полным список того, что получают наши партнеры франчайзи и не беспокойтесь, мы поддержим вас на каждом шагу!

Франшиза BILLPROF
18

Записи вебинаров

710
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип ВДГБ
ВДГБ

1C облако — что это такое, как работает

Рассказываем, кому подходит 1С облако, как работает такое решение и каковы плюсы и минусы облачных технологий.

1C облако — что это такое, как работает
38
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Перечислять подарок за минусом НДФЛ или полной суммой?

Добрый день. При перечислении денег в качестве новогоднего подарка по договору дарения нужно перечислять сумму уже за минусом НДФЛ? Вроде так думаю, но посмотрела, что в прошлом году перечисляла полную сумму, а НДФЛ удержала из зарплаты. Какой-то был в том тайный смысл что-ли, не могу вспомнить)

2
Пользователи интернета

Правительство доработает правила списания денег за онлайн-подписки

Перед тем как списать деньги за подписку, интернет-сервисы будут присылать уведомления с датой списания, а также с информацией о том, как отменить подписку.

33
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Проверки

Налоговая просит пояснения по уведомлениям: что делать

Уведомления по поводу исчисленных налогов, неверного указания периода, ошибок технического характера и отсутствия реакции на прошлые уведомления рассылаются вне камеральных проверок. Однако получение такого уведомления означает, что налоговые инспекторы взяли налогоплательщика на карандаш. Приведем примеры корректных формулировок пояснений для ИФНС.

Налоговая просит пояснения по уведомлениям: что делать
201
Логотип Астрал
Астрал
Защита персональных данных

Особенности Договора Поручения и Договора передачи данных третьим лицам

В нашем обзоре рассмотрим основные составляющие Договора Поручения и Договора передачи данных, проанализируем их ключевые особенности.

Особенности Договора Поручения и Договора передачи данных третьим лицам
37
Коллекторы

Росбанк откроет коллекторское агентство

Чтобы эффективнее урегулировать задолженность, банк создает отдельную коллекторскую компанию «РБ Коллект».

39
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Главбух: права, обязанности, передача дел

Золотой парашют для главного бухгалтера

Золотой парашют — это компенсация, которую может получить главбух при увольнении, например, при смене собственника компании. Она предусмотрена Трудовым кодексом, но суды иногда рассматривают ее как злоупотребление или способ вывода денег из бизнеса. Рассказываем, как главному бухгалтеру получить золотой парашют без риска признания его незаконным.

Золотой парашют для главного бухгалтера
41
Логотип auditgroup
auditgroup
НДФЛ

Нужно ли платить НДФЛ за проценты по рублевому банковскому вкладу в 2024 году за 2023 год. Рубрика «вопрос-ответ»

В рубрике «вопрос-ответ» отвечаем на вопросы подписчиков.

12
Налоговая отчетность

Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года

Январь – не за горами. Смотрите, какую отчетность бухгалтеру надо сдать в январе.

15
6 тыс.
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Бюджетный учет

Что будет, если не вести бюджет

Традиционно компании планируют доходы и расходы на год вперед. Неподготовленные компании не смогут работать без планов: в таком случае предприятие уйдет в убыток. Однако такой расклад не всегда единственный.

Что будет, если не вести бюджет
4
Кредитование

Клиенты банков взяли кредиты почти на 35 трлн рублей

Общий объем кредитов населения достиг максимальных значений в 34,8 трлн рублей. С января по октябрь 2023 года кредитный портфель увеличился на 6 трлн рублей.

74
Логотип СберРешения
СберРешения
Ведение бизнеса

Правовая памятка: что нужно успеть сделать перед началом 2024 года

До конца года остаются считанные дни, и бизнесу нужно успеть решить ряд вопросов. Расскажем, что необходимо проконтролировать прямо сейчас, чтобы в 2024 году не возникало негативных последствий в виде претензий со стороны контролирующих органов, штрафов, а также доначислений налогов и взносов.

Правовая памятка: что нужно успеть сделать перед началом 2024 года
143
Проверка контрагентов

Шесть сайтов, по которым можно пробить вашего контрагента: перечень от налоговиков

Некоторые данные и документы, позволяющие оценить свои риски при сотрудничестве с контрагентами, компания может получить самостоятельно из общедоступных источников.

1
312