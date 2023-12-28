Золотой парашют для главного бухгалтера

Золотой парашют — это компенсация, которую может получить главбух при увольнении, например, при смене собственника компании. Она предусмотрена Трудовым кодексом, но суды иногда рассматривают ее как злоупотребление или способ вывода денег из бизнеса. Рассказываем, как главному бухгалтеру получить золотой парашют без риска признания его незаконным.

Основания выплаты золотого парашюта

Главбуху обязаны выплатить компенсацию при увольнении из-за смены собственника по п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в размере не ниже трех среднемесячных заработков. Это установлено ст. 181 ТК РФ.

В золотой парашют не входят выплаты, положенные работнику при увольнении по закону:

начисленная зарплата;

компенсация за неиспользованный отпуск;

выходные пособия при сокращении или ликвидации по ст. 178, ст. 318 ТК РФ;

расходы на командировку и переезд.

Выплату золотого парашюта можно предусмотреть и при других основаниях увольнения, а не только при смене собственника. Это разрешено ст. 178 ТК РФ. Для этого нужно прописать выходное пособие в коллективном или в трудовом договоре.

Но есть отдельные ситуации, когда выплата бонуса прямо запрещена Трудовым кодексом или суд по иску работодателя снижает размер компенсации либо вообще отменяет ее.

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Ограничения на выходные пособия

Выплата золотых парашютов запрещена ст. 181.1 ТК РФ, если главбуха увольняют в порядке дисциплинарного взыскания, например, за растрату или разглашение коммерческой тайны. По этой же норме выходное пособие не положено, если работник получит дисквалификацию или суд приговорит его к лишению свободы.

Отдельным категориям работников вообще нельзя устанавливать компенсацию при увольнении по соглашению сторон по ст. 349.3 ТК РФ. Речь идет о главных бухгалтерах:

госкорпораций;

госкомпаний;

МУП и ГУП;

учреждений;

государственных внебюджетных фондов;

обществ, более 50% уставного капитала которых находится в государственной или муниципальной собственности.

При увольнении по другим основаниям общий размер золотого парашюта у них не может превышать три среднемесячных заработка.

Суды могут ограничивать размер или вообще выплату золотого парашюта и главбухам коммерческих организаций.

Когда суд может ограничить золотой парашют

Иск в суд об отмене золотого парашюта уволенному главбуху может подать новый руководитель компании. И работодатели это практикуют.

Компании часто приводят аргумент, что выплата золотого парашюта отдельным топ-менеджерам не предусмотрена положением об оплате труда, поэтому нарушает принцип запрета на дискриминацию по ст. 3 ТК РФ — нельзя платить повышенные бонусы одним работникам в ущерб другим.

Одного этого аргумента недостаточно, чтобы оспорить выплату компенсации уволенному главбуху. Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 2 июня 2015 г. № 21 указал, что если условие о золотом парашюте предусмотрено трудовым договором, то заплатить бывшему работнику нужно. Суды оценивают совокупность условий. Признаки вывода средств из компании при помощи золотых парашютов топ-менеджерам:

условие о выплате выходного пособия есть только в соглашении об увольнении, но не включено в трудовой договор;

условие о парашюте подписано незадолго до смены собственника или руководства;

о компенсации договорились, когда ухудшилось финансовое состояние компании.

Отдельным блоком идут случаи, когда директор и главбух включают в свои трудовые договоры правила о выплате им золотого парашюта при любом основании расторжения трудового договора. Это незаконно, и суды отменяют такие выходные пособия.

Какой размер золотого парашюта считать безопасным

Трудовым кодексом предусмотрена гарантированная выплата в три среднемесячных заработка при смене собственника организации. При увольнении по другим основаниям могут быть вопросы, если:

золотой парашют больше предусмотренного Трудовым кодексом;

выходное пособие установлено только в соглашении об увольнении;

основание увольнения такое, что компенсации вообще не должно быть — например, главбух уходит по собственному желанию.

Поэтому гарантия получения золотого парашюта зависит не только от его размера, но и оснований увольнения, а также категории работодателя. В бюджетных организациях условия строже.

НДФЛ и страховые взносы с золотого парашюта

В размере трех среднемесячных заработков выходное пособие главбуха не облагается страховыми взносами — п. 2 ч. 1 ст. 422 НК РФ. НДФЛ не начисляется на компенсацию при увольнении в три среднемесячных заработка в общем случае и шесть среднемесячных заработков для районов Крайнего Севера — п. 1 ст. 217 НК РФ.

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