Золотой парашют для главного бухгалтера

Основания выплаты золотого парашюта
Главбуху обязаны выплатить компенсацию при увольнении из-за смены собственника по п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в размере не ниже трех среднемесячных заработков. Это установлено ст. 181 ТК РФ.
В золотой парашют не входят выплаты, положенные работнику при увольнении по закону:
начисленная зарплата;
компенсация за неиспользованный отпуск;
выходные пособия при сокращении или ликвидации по ст. 178, ст. 318 ТК РФ;
расходы на командировку и переезд.
Выплату золотого парашюта можно предусмотреть и при других основаниях увольнения, а не только при смене собственника. Это разрешено ст. 178 ТК РФ. Для этого нужно прописать выходное пособие в коллективном или в трудовом договоре.
Но есть отдельные ситуации, когда выплата бонуса прямо запрещена Трудовым кодексом или суд по иску работодателя снижает размер компенсации либо вообще отменяет ее.
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Ограничения на выходные пособия
Выплата золотых парашютов запрещена ст. 181.1 ТК РФ, если главбуха увольняют в порядке дисциплинарного взыскания, например, за растрату или разглашение коммерческой тайны. По этой же норме выходное пособие не положено, если работник получит дисквалификацию или суд приговорит его к лишению свободы.
Отдельным категориям работников вообще нельзя устанавливать компенсацию при увольнении по соглашению сторон по ст. 349.3 ТК РФ. Речь идет о главных бухгалтерах:
госкорпораций;
госкомпаний;
МУП и ГУП;
учреждений;
государственных внебюджетных фондов;
обществ, более 50% уставного капитала которых находится в государственной или муниципальной собственности.
При увольнении по другим основаниям общий размер золотого парашюта у них не может превышать три среднемесячных заработка.
Пример.
Главврач и главбух ГБУЗ заключили с учреждением соглашения об увольнении по ст. 78 ТК РФ с выплатой компенсации в три среднемесячных заработка. Фонд обязательного медицинского страхования признал это нецелевыми расходами. Суд согласился с ФОМС, указав на ст. 349.3 ТК РФ, которая запрещает предусматривать в соглашениях об увольнении главбухов и руководителей учреждений какие-то компенсации. Решение АС Забайкальского края от 17 апреля 2023 г. по делу № А78-15714/2022.
Суды могут ограничивать размер или вообще выплату золотого парашюта и главбухам коммерческих организаций.
Когда суд может ограничить золотой парашют
Иск в суд об отмене золотого парашюта уволенному главбуху может подать новый руководитель компании. И работодатели это практикуют.
Компании часто приводят аргумент, что выплата золотого парашюта отдельным топ-менеджерам не предусмотрена положением об оплате труда, поэтому нарушает принцип запрета на дискриминацию по ст. 3 ТК РФ — нельзя платить повышенные бонусы одним работникам в ущерб другим.
Одного этого аргумента недостаточно, чтобы оспорить выплату компенсации уволенному главбуху. Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 2 июня 2015 г. № 21 указал, что если условие о золотом парашюте предусмотрено трудовым договором, то заплатить бывшему работнику нужно. Суды оценивают совокупность условий. Признаки вывода средств из компании при помощи золотых парашютов топ-менеджерам:
условие о выплате выходного пособия есть только в соглашении об увольнении, но не включено в трудовой договор;
условие о парашюте подписано незадолго до смены собственника или руководства;
о компенсации договорились, когда ухудшилось финансовое состояние компании.
Отдельным блоком идут случаи, когда директор и главбух включают в свои трудовые договоры правила о выплате им золотого парашюта при любом основании расторжения трудового договора. Это незаконно, и суды отменяют такие выходные пособия.
Какой размер золотого парашюта считать безопасным
Трудовым кодексом предусмотрена гарантированная выплата в три среднемесячных заработка при смене собственника организации. При увольнении по другим основаниям могут быть вопросы, если:
золотой парашют больше предусмотренного Трудовым кодексом;
выходное пособие установлено только в соглашении об увольнении;
основание увольнения такое, что компенсации вообще не должно быть — например, главбух уходит по собственному желанию.
Поэтому гарантия получения золотого парашюта зависит не только от его размера, но и оснований увольнения, а также категории работодателя. В бюджетных организациях условия строже.
НДФЛ и страховые взносы с золотого парашюта
В размере трех среднемесячных заработков выходное пособие главбуха не облагается страховыми взносами — п. 2 ч. 1 ст. 422 НК РФ. НДФЛ не начисляется на компенсацию при увольнении в три среднемесячных заработка в общем случае и шесть среднемесячных заработков для районов Крайнего Севера — п. 1 ст. 217 НК РФ.
ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт
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