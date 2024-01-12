Как устроен бухгалтерский счет 25 «Общепроизводственные расходы»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 25 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня расскажу о счете 25 «Общепроизводственные расходы». Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом — смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счет 25

Исходя из названия счета можно подумать, что он предназначен для учета каких-то расходов. Но нет, это счет для учета затрат, и называться он должен «Общепроизводственные затраты». Минфин зачем-то уже больше 30 лет вводит бухгалтеров в заблуждение: название и номер счета перекочевали в действующий План счетов из предыдущего, который был утвержден еще при СССР в 1991 году.

Ведутся не все. Недавно в корпоративных учетных принципах одного российского металлургического гиганта я встретил общепроизводственные затраты именно в такой формулировке — коллеги привели форму в соответствие с содержанием, чему я внутренне поаплодировал.

На счете 25 учитываются косвенные затраты, которые связаны с производством. Это может быть:

зарплата мастеров и начальников цехов;

социальные отчисления с этой зарплаты;

затраты на энергоснабжение и отопление цехов;

амортизация зданий цехов и оборудования, используемого в производстве нескольких видов продукции;

себестоимость материалов, потребленных в общепроизводственных целях, например, обтирочной ветоши для станков или спирта для дезинфекции завлаба.

Перечень открытый: если затраты связаны с производством, но связь между ними и конкретным видом продукции установить невозможно или экономически нецелесообразно, они считаются общепроизводственными.

Приглашаю пройти пробное бесплатное онлайн-занятие курса «ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт». В этом курсе я простым языком на практических примерах разбираю нюансы бухгалтерского учета аренды и даю готовые решения для внедрения в работу. ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт Бесплатное пробное занятие курса Академии «Регламент» Сделайте шаг к победе над ФСБУ! Оставьте заявку в форме ниже, и мы откроем вам доступ Отправить

Как работает счет 25

Это основной активный счет из группы собирательно-распределительных операционных счетов. В течение месяца по его дебету собираются общепроизводственные затраты:

Дт25Кт70 — зарплата общепроизводственного персонала;

Дт25Кт69 — социальные отчисления с этой зарплаты;

Дт25Кт60 — затраты на энергоснабжение и отопление цехов;

Дт25Кт02 — амортизация основных средств и прав пользования активами, используемых в общепроизводственных целях;

Дт25Кт10 — стоимость материалов, списанных на общепроизводственные нужды.

В конце месяца собранные по дебету счета затраты распределяются по видам производимой продукции:

Дт20Кт25 — на продукцию основного производства;

Дт23Кт25 — на продукцию вспомогательных производств;

Дт29Кт25 — на продукцию обслуживающих производств и хозяйств.

Могут быть и другие варианты списания общепроизводственных затрат: в брак (Дт28Кт25), в материнскую или дочерние компании (Дт79Кт25), на склад в виде возвратных отходов (Дт10Кт25). Но основная часть списывается на себестоимость продукции.

Сальдо счет 25 не имеет — все общепроизводственные затраты месяца должны быть списаны. При этом расходами в конкретном месяце становится только та часть общепроизводственных затрат, которая включена в себестоимость проданной продукции. Остальная сумма капитализируется в себестоимости остатков незавершенного производства и готовой продукции на складе или в пути.

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

Внутри синтетического счета 23 организуется аналитический учет — по подразделениям и статьям затрат. Например, 25.1 — отдел главного механика, 25.2 — отдел главного энергетика, 25.3 — лаборатория с дальнейшей постатейной детализацией.

Что можно увидеть из оборотки по счету 25

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счету 25. Сальдо — ошибка, его не должно быть. Оборот по дебету, он же оборот по кредиту — общепроизводственные затраты за период.

Если вам понравился этот пост, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Переводчик с бухгалтерского» — так вы точно ничего не пропустите!

Реклама: ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid: LjN8KMtct