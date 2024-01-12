Академия «Регламент»
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Учет расходов

Как устроен бухгалтерский счет 25 «Общепроизводственные расходы»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 25 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.
67 23
Как устроен бухгалтерский счет 25 «Общепроизводственные расходы»
Иллюстрация: «Переводчик с бухгалтерского»

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня расскажу о счете 25 «Общепроизводственные расходы». Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом — смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счет 25

Исходя из названия счета можно подумать, что он предназначен для учета каких-то расходов. Но нет, это счет для учета затрат, и называться он должен «Общепроизводственные затраты». Минфин зачем-то уже больше 30 лет вводит бухгалтеров в заблуждение: название и номер счета перекочевали в действующий План счетов из предыдущего, который был утвержден еще при СССР в 1991 году.

Ведутся не все. Недавно в корпоративных учетных принципах одного российского металлургического гиганта я встретил общепроизводственные затраты именно в такой формулировке — коллеги привели форму в соответствие с содержанием, чему я внутренне поаплодировал.

На счете 25 учитываются косвенные затраты, которые связаны с производством. Это может быть:

  • зарплата мастеров и начальников цехов;

  • социальные отчисления с этой зарплаты;

  • затраты на энергоснабжение и отопление цехов;

  • амортизация зданий цехов и оборудования, используемого в производстве нескольких видов продукции;

  • себестоимость материалов, потребленных в общепроизводственных целях, например, обтирочной ветоши для станков или спирта для дезинфекции завлаба.

Перечень открытый: если затраты связаны с производством, но связь между ними и конкретным видом продукции установить невозможно или экономически нецелесообразно, они считаются общепроизводственными.

Приглашаю пройти пробное бесплатное онлайн-занятие курса «ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт». В этом курсе я простым языком на практических примерах разбираю нюансы бухгалтерского учета аренды и даю готовые решения для внедрения в работу.

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт

Бесплатное пробное занятие курса Академии «Регламент»

Сделайте шаг к победе над ФСБУ!

Оставьте заявку в форме ниже, и мы откроем вам доступ

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Как работает счет 25

Это основной активный счет из группы собирательно-распределительных операционных счетов. В течение месяца по его дебету собираются общепроизводственные затраты:

  • Дт25Кт70 — зарплата общепроизводственного персонала;

  • Дт25Кт69 — социальные отчисления с этой зарплаты;

  • Дт25Кт60 — затраты на энергоснабжение и отопление цехов;

  • Дт25Кт02 — амортизация основных средств и прав пользования активами, используемых в общепроизводственных целях;

  • Дт25Кт10 — стоимость материалов, списанных на общепроизводственные нужды.

В конце месяца собранные по дебету счета затраты распределяются по видам производимой продукции:

Дт20Кт25 — на продукцию основного производства;

Дт23Кт25 — на продукцию вспомогательных производств;

Дт29Кт25 — на продукцию обслуживающих производств и хозяйств.

Могут быть и другие варианты списания общепроизводственных затрат: в брак (Дт28Кт25), в материнскую или дочерние компании (Дт79Кт25), на склад в виде возвратных отходов (Дт10Кт25). Но основная часть списывается на себестоимость продукции.

Сальдо счет 25 не имеет — все общепроизводственные затраты месяца должны быть списаны. При этом расходами в конкретном месяце становится только та часть общепроизводственных затрат, которая включена в себестоимость проданной продукции. Остальная сумма капитализируется в себестоимости остатков незавершенного производства и готовой продукции на складе или в пути.

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

Внутри синтетического счета 23 организуется аналитический учет — по подразделениям и статьям затрат. Например, 25.1 — отдел главного механика, 25.2 — отдел главного энергетика, 25.3 — лаборатория с дальнейшей постатейной детализацией.

Что можно увидеть из оборотки по счету 25

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счету 25. Сальдо — ошибка, его не должно быть. Оборот по дебету, он же оборот по кредиту — общепроизводственные затраты за период.

Если вам понравился этот пост, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Переводчик с бухгалтерского» — так вы точно ничего не пропустите!

Реклама: ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid: LjN8KMtct

Начать дискуссию

Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Возможно ли подать 3-НДФЛ до получения 6-НДФЛ за 2023 год?

Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, чтобы подать на вычет 3-НДФЛ необходимо приложить 6-НДФЛ. 6-НДФЛ за 2023 год будет сформирована 26 февраля 2024. Получается до этой даты не получится по определению подать 3-НДФЛ на вычет? Нужно дождаться конца февраля и запросить 6-НДФЛ в бухгалтерии или ждать пока загрузится на госуслуги?

2
Банки

Информацию о банковских счетах можно получить на сайте ФНС

Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.

17
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Ведение бизнеса

Модульбанк запустил услугу по удаленному открытию ПВЗ в регионах

Модульбанк расширил свой сервис по запуску пунктов выдачи заказов на все российские регионы. Специалисты банка подберут готовый работающий ПВЗ под запрос предпринимателя или помогут открыть новый пункт с нуля с минимальным участием клиента. 

14
Экономика России

Неравенство между богатыми и бедными в России сокращается

Росстат раскрыл структуру доходов беднейших и богатейших россиян. Разница в доходах 10% богатых и бедных семей снизилась до 9 раз.

40
Трудовые отношения

Работодателей обяжут оплачивать сотрудникам такси в ночное время

Оплату такси в ночное время признают производственной необходимостью, поскольку сотрудники не могут пользоваться общественным транспортом.

72
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Бухгалтеры

Первое реальное напряжение мозга в 2024 году. Пятничный мозгонапрягатель

Бухгалтер, отвлекись от первых рабочих дней и напряги мозги.

Первое реальное напряжение мозга в 2024 году. Пятничный мозгонапрягатель
14
168
Декретный отпуск

Чтобы работать и получать пособие по уходу за ребенком, нужно выйти из отпуска по уходу

С 2024 года поменялись правила выплаты пособия по уходу за ребенком работающим женщинам. Теперь нельзя одновременно и работать неполный день, и быть в отпуске по уходу.

2
145

Записи вебинаров

713
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип ОneТwoТrip для бизнеса
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Инструкция для бухгалтера: как правильно оплатить командировку сотруднику

Работодатель возмещает сотруднику расходы, которые связаны с выполнением служебных обязательств в командировке. Командировочные расходы включают оплату транспорта, аренды жилья, суточные. Кроме того, на основании ст. 167 ТК работнику нужно выплатить средний заработок за то время, когда он находился в деловой поездке.

Инструкция для бухгалтера: как правильно оплатить командировку сотруднику
114
Логотип Lexintel
Lexintel
Иностранные работники

Разъяснение по новым правилам выплаты зарплаты иностранным высококвалифицированным специалистам

С 1 марта 2024 года увеличиваются требования к размеру заработной платы для иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). По новому закону минимальная зарплата для ВКС составит не менее 750 000 рублей до вычета налога за один квартал (то есть минимум 250 000 рублей в месяц вместо нынешних 167 000 рублей в месяц).

Разъяснение по новым правилам выплаты зарплаты иностранным высококвалифицированным специалистам
43
Трудовые проверки

Минтруд установил новые индикаторы риска для внеплановых проверок

Работодателей будут проверять, если средний размер оплаты труда сотрудника ниже МРОТ и если компания сокращает взносы в СФР на 50% без кадровых изменений.

96
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Защита персональных данных

Нарушения в работе с персональными данными: разбор реальных кейсов

Разбираем на примерах из практики, с какими последствиями могут столкнуться компании, которые нарушили закон о персональных данных. Также рассказали, какие действия следует предпринять при утечке персональных данных: когда сообщать в Роскомнадзор, а когда — в ФСБ.

Нарушения в работе с персональными данными: разбор реальных кейсов
51
Маркировка товаров

Маркировка в 2024 году: новые категории товаров и новые эксперименты

В 2024 году расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Продолжатся запущенные пилотные проекты и стартуют новые эксперименты.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
297
Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
Налоги, взносы, пошлины

Уплата налогов и взносов в 2024 году. Что учесть?

С 1 января 2024 года действуют новые правила перечисления налогов и страховых взносов в ИФНС.

101
Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар. Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили. 22 января в 11:00 мск!

Узнайте какие есть варианты последствий налоговой проверки и как подготовиться самому и компании к последствиям.

30
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Учет расходов

Как устроен бухгалтерский счет 25 «Общепроизводственные расходы»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 25 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Как устроен бухгалтерский счет 25 «Общепроизводственные расходы»
67
Логотип Волынец Гульнара
Волынец Гульнара
НДФЛ

НДФЛ и страховые взносы с 1 января 2024. Что изменилось с этого года

Пройдемся по значимым изменениям в зарплатных налогах, которые нужно учитывать еще вчера)))

НДФЛ и страховые взносы с 1 января 2024. Что изменилось с этого года
166
Логотип DirektorDovolen
DirektorDovolen
Бухгалтеры

Бухгалтеры против дворников. Стоит ли бухгалтеру стремиться продавать свои услуги «любой ценой»?

Как думаете, стоит ли биться за любой контракт? Стоит ли прогибаться по цене относительно суммы зарплаты дворника, который работает целый день? Как вести дальнейшие переговоры?

Бухгалтеры против дворников. Стоит ли бухгалтеру стремиться продавать свои услуги «любой ценой»?
13
351
Инвестиции

Минфин собирается привлечь частные инвестиции на 40 трлн рублей

Чтобы инвестиции стали популярными у населения, государство упростит покупку ценных бумаг и освободит от налогов долгосрочные финансовые вложения.

87
Логотип Астрал
Астрал
Ведение документооборота

ТТН: заполнение товарно-транспортной накладной

Документ, называемый товарно-транспортной накладной (ТТН), оформляется в процессе грузоперевозок и включает в себя всю информацию о грузе и его транспортировке. Расскажем, кто и при каких обстоятельствах должен работать с данным документом, как выглядит стандартный бланк ТТН и как правильно заполнить все необходимые реквизиты.

ТТН: заполнение товарно-транспортной накладной
113
Логотип Астрал
Астрал
6-НДФЛ

Новая 6-НДФЛ с 2024 года. Что изменилось в расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом

С отчетности за первый квартал 2024 года расчет 6-НДФЛ нужно сдавать по новой форме. Разберем, что изменилось в этом отчете и как это отразится на порядке его заполнения.

Новая 6-НДФЛ с 2024 года. Что изменилось в расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом
204