Что такое инвестиция в аренду в бухгалтерском учете

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня разберу последний из трех новых объектов бухучета, которые ввел ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Первые два: право пользования активом и обязательство по аренде возникают в учете арендатора, а этот — в учете арендодателя.

ФСБУ 25/2018 делит аренду на два вида: финансовую и операционную. Отличия между этими видами аренды в субъекте, который преимущественно получает выгоды и несет риски, связанные с предметом аренды. Если это арендодатель, то аренда операционная, а если арендатор — финансовая. Это разделение заслуживает отдельного поста с примерами — я о нем как-нибудь напишу. Арендатору классификация не интересна, а вот арендодатель обязан определять вид аренды по каждому договору.

Если аренда классифицирована как финансовая, в учете арендодателя появляется специфический актив — инвестиция в аренду. Стандарт не дает определения что это такое, но ее величина показывает оценку поступлений, которые получит арендодатель за весь срок аренды. Они складываются из двух составляющих:

Будущие платежи по договору аренды. Негарантированная ликвидационная стоимость предмета аренды. Негарантированной она называется из-за того, что в конце срока аренды этой ликвидационной стоимости может и не быть. Например, если арендатор выкупит арендованное имущество.

Первую часть суммы арендодатель получит в виде платежей от арендатора, а вторую часть — в виде возвращенного ему предмета аренды, из которого можно еще извлечь экономические выгоды: сдать в следующую аренду, использовать в собственных целях или продать. Инвестиция в аренду оценивается по чистой стоимости — это ее валовая стоимость (сумма номиналов поступлений), дисконтированная по ставке, фактически уже зашитой в условия договора.

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Инвестиция в аренду признается при покупке предмета аренды, если он сразу приобретается для передачи арендатору. Если же в аренду сдается принадлежащий арендодателю объект основных средств, он реклассифицируется в инвестицию в аренду. Разница между справедливой стоимостью и балансовой стоимостью этого объекта списывается на доходы или расходы.

Пример 1. ООО «Рога и копыта» приобрело автомобиль за 1 500 000 руб. для сдачи в аренду. Договор купли-продажи продавец и покупатель заключили будучи осведомленными сторонам сделки — справедливая стоимость автомобиля равна цене его продажи. Дт 76 Кт 60 1 500 000 руб. — стоимость автомобиля включена в чистую стоимость инвестиции в аренду

Пример 2. ООО «Рога и копыта» сдает в аренду автомобиль, балансовая стоимость которого 1 300 000 руб. Справедливая стоимость на дату сдачи в аренду — 1 500 000 руб. Дт 76 Кт 01 1 300 000 руб. — балансовая стоимость автомобиля включена в чистую стоимость инвестиции в аренду Дт 76 Кт 91 200 000 руб. — разница между справедливой и балансовой стоимостью автомобиля включена в доходы периода

После признания чистая стоимость инвестиции в аренду увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму поступившей арендной платы — до полного списания в конце срока аренды.

Подведу итог разбору новых объектов бухучета из ФСБУ 25/2018. Если копнуть глубже — покажутся знакомые корни. Обязательство по аренде у арендатора — разновидность кредиторской задолженности. Инвестиция в аренду у арендодателя — разновидность дебиторской задолженности. И только право пользования активом по экономическому смыслу действительно новый объект учета. Но после признания он учитывается так же, как основные средства. Так что ни Минфин, ни Совет по МСФО не переизобрели экономику.

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