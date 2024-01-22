Академия «Регламент»
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Налог на прибыль

Как перенести налоговый убыток на будущее

Если по итогам года получен убыток, в будущем на эту сумму можно уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Рассказываем, какие убытки можно учитывать и как их отражать в декларации.
47 11
Как перенести налоговый убыток на будущее
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Что такое налоговый убыток и как он отражается в декларации

Если по окончании налогового периода доходы окажутся меньше расходов, налоговая база равна будет равна нулю, а полученная отрицательная разница между доходами и расходами признается убытком периода.

Пример 1.

ООО «Берег» по итогам 2022 года отразило доходы в размере  1 200 тыс. руб., а расходы составили 1 300 тыс. руб. Значит, получен убыток в 100 тыс. руб. 

В декларации по итогам 2022 года заполняется приложение N 4 «Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу».

Стр. 140 Налоговая база за отчетный (налоговый) период — 0 руб.

Стр. 160 Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода — 100 000 руб.

Как уменьшить налоговую базу на убыток прошлых лет

Согласно ст. 283 НК РФ налоговую базу можно уменьшить на сумму полученного убытка в предыдущих налоговых периодах. Уменьшают именно базу, а не сам налог. С 2017 года действует ограничение: уменьшить налоговую базу можно не более, чем на 50%. Оставшийся убыток переносится на следующие налоговые периоды.

Приглашаем пройти пробное бесплатное онлайн-занятие курса «ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт». Автор — генеральный директор Академии «Регламент» Алексей Иванов, известный читателям «Клерка» как Переводчик с бухгалтерского. В курсе он простым языком на практических примерах разбирает нюансы бухгалтерского учета аренды и дает готовые решения для внедрения в работу.

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт

Бесплатное пробное занятие курса Академии «Регламент»

Сделайте шаг к победе над ФСБУ!

Оставьте заявку в форме ниже, и мы откроем вам доступ

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Как отразить в декларации перенос убытка

Пример 2.

Продолжим пример 1. По  итогам 2023 года ООО «Берег» получило прибыль 60 тыс. рублей — налоговая база по налогу на прибыль составляет 60 тыс. руб. Убыток прошлого года — 100 тыс. руб. Это больше, чем 50% базы текущего года. Значит, уменьшить базу в текущем году можно только на 30 000 руб. 

 В декларации по налогу на прибыль это нужно отразить в приложении 4 к листу 02:

Стр. 010 Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода — всего   100 000 руб., в том числе, за 2022 год — 100 000 руб.

Стр. 140 Налоговая база за отчетный (налоговый) период — 60 000 руб.

Стр. 150 Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период — всего 30 000 руб.

Стр. 160 Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода — всего 70 000 руб.     

Как отразить в декларации по налогу на прибыль зачет убытка

Рассмотрим вариант, когда можно зачесть всю сумму убытка. Это возможно, если прибыль текущего периода в два и более раза больше накопленного убытка.

Пример 3.

По итогам 2023 года прибыль составила 220 тыс. руб., тогда 50% от нее — 110 000 руб. Это больше, чем сумма убытка, значит можно списать убыток полностью, и итоговая налоговая база будет равна 120 000 руб.

В приложении 4 к листу 02 декларации нужно записать:

Стр. 010 Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода — всего 100 000 руб., в том числе за 2022 год — 100 000 руб.

Стр. 140 Налоговая база за отчетный (налоговый) период — 220 000 руб.

Стр. 150 Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период — всего 100 000 руб.

Стр. 160 Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода — всего 0 руб.

Что отразить в декларации по налогу на прибыль, если решено не учитывать убыток в текущем периоде

Не обязательно сразу использовать убыток, его можно перенести на следующий год,  (п. 2 ст. 283 НК РФ).

Пример 4.

ООО «Ферма» в 2020 году получило убыток 75 тыс. руб. В 2021 году была получена прибыль 10 тыс. руб. Было решено всю сумму убытка 2020 года перенести на следующие года. В 2022 году прибыль составила 50 тыс. руб., в этом году и воспользовались правом зачета части прошлого убытка.

 В приложении 4 к листу 02 декларации за 2022 год это отражается так:

Стр.010 Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода — всего 75 000 руб., в том числе за 2020 год — 75 000 руб.

Стр. 140 Налоговая база за отчетный (налоговый) период — 50 000 руб.

Стр. 150 Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период — всего 25 000 руб.

Стр. 160 Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода — всего 50 000 руб.

Как переносить убытки нескольких периодов и как отразить это в декларации по налогу на прибыль

Если убытки были в нескольких налоговых периодах, они засчитываются в той очередности, в которой возникали (п. 3 ст.283 НК РФ).

Пример 5.

ООО «Икс» получило:

  • в 2020 году — убыток 75 тыс. руб.;

  • в 2021 году — убыток 30 тыс. руб.;

  • в 2022 году — прибыль 20 тыс руб.

  • в 2023 году — прибыль 150 тыс. руб.

В 2022 году налогооблагаемая база уменьшена на разрешенные 10 тыс. руб. (50% от 20 тыс. руб.).

В приложении 4 к листу 02 декларации за 2022 год нужно записать:

Стр. 010 Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода — всего 105 000 руб., в том числе за 2020 год — 75 000 руб., за 2021 год — 30 000 руб.

Стр. 140 Налоговая база за отчетный (налоговый) период — 20 000 руб.

Стр. 150 Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период — всего 10 000 руб.

Стр. 160 Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода — всего 95 000 руб.

В приложении 4 к листу 02 декларации за 2023 года нужно записать:

Стр.010 Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода — всего 95 000 руб., в том числе за 2020 год 65 000 руб., за 2021 год 30 000 руб.

Стр. 140 Налоговая база за отчетный (налоговый) период — 150 000 руб.

Стр. 150 Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период — всего 75 000 руб.

Стр. 160 Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода — всего 20 000 руб.

Какие убытки нельзя зачесть

Зачесть убыток нельзя, если он был получен при применении другого налогового режима, так как можно учитывать только те убытки, которые рассчитаны по правилам гл. 25 НК РФ.

Нельзя зачесть убыток, полученный в период действия ставки 0% организациям:

  • имеющим лицензию на осуществление медицинской или образовательной деятельности (п. 1.1 ст. 284 НК РФ);

  • сельскохозяйственным товаропроизводителям и рыбохозяйственным организациям (п. 1.3 ст. 284 НК РФ);

  • осуществляющим социальное обслуживание граждан (п.1.9 ст.284 НК РФ);

  • со статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (п. 1.12 ст.284 НК РФ);

  • получившим статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным  законом «Об инновационном центре «Сколково» (п. 5.1 ст. 284 НК РФ).

Также не будет зачтен убыток за год, в котором организация присоединились к ранее заключенному другими участниками договору инвестиционного товарищества. (п.1 ст. 283 НК РФ).

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт

Онлайн-курс Академии «Регламент»: лекции Алексея Иванова, домашки, разборы, сертификат гособразца

Реклама: ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid: LjN8JwGqL

Начать дискуссию

Банки

«Сбер» блокирует операции клиентов, которые попали под влияние мошенников

Сотрудники службы безопасности банка на основании данных из системы антифрод-мониторинга могут заблокировать подозрительные операции. Клиентов пригласят на личную беседу с сотрудниками службы безопасности и психологом, чтобы исключить возможность ошибки.

8
Малый и средний бизнес

33% предпринимателей не ждут роста продаж после новогодних праздников

Потребительская активность после новогодних праздников снижается, поэтому показатель деловой активности малого и среднего бизнеса из сферы торговли снизился.

15
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Ведение бизнеса

Как отвечать на негативные отзывы? 5 советов

Обратную связь от клиентов можно получить на онлайн-платформах с помощью опросов аудитории, во время обращений клиентов и благодаря личным встречам. Помимо приятной обратной связи, можно получить и негативные отзывы, которые также нельзя игнорировать.

Как отвечать на негативные отзывы? 5 советов
16
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Налог на прибыль

Как перенести налоговый убыток на будущее

Если по итогам года получен убыток, в будущем на эту сумму можно уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Рассказываем, какие убытки можно учитывать и как их отражать в декларации.

Как перенести налоговый убыток на будущее
45
Счета-фактуры

🙋 Бухгалтеры спорят о способах оформления авансовых счетов-фактур в 1С

На предоплату от клиента нужно сформировать счет-фактуру. Кто-то делает это в 1С из документа «Поступление на счет», кто-то – через регламентную операцию регистрации счетов-фактур в конце квартала, кто-то – закрытием месяца.

94
Трудовые отношения

В 2024 году работодатели будут предлагать сотрудникам повышенные зарплаты

Компании отказываются от взаимных договоренностей не переманивать сотрудников. В 2024 году на фоне дефицита кадров зарплатная гонка продолжится.

112
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно заполнять строку «Сумма налога исчисленная» в справке?

Всем доброго дня. Вопрос по справкам о доходах и суммах НДФЛ. Сумма налога исчисленная — что заполняем в этой строке? Сумму за месяц с 01 по 31? Или суммы с 23 по 22? Должны ли совпадать суммы начисленного и удержанного налога?

4
32

Записи вебинаров

717
Новые видео от экспертов каждый день
Проверка контрагентов

🎓Вебинар: Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике. 7 февраля в 15:00 мск!

Разберитесь как проверить контрагента и проявить должную осмотрительность на практике, чтобы не было претензий по ст. 54.1 НК.

40
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеров сравнивают с дворниками. Что-о-о?! / БухТуб

ИП дали выбор, как уменьшать налог на УСН на взносы 1%, заполнять бывшую 2-НДФЛ стало проще, власти пояснили, как получать пенсию 50 тыс. рублей — в новом выпуске самых быстрых бухгалтерских новостей.

1
326
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
ПСН

Сначала оплата, потом зачет. Налоговики массово отказывают в уменьшении налога по ПСН на страховые взносы. Образец жалобы

В середине 2023 года был принят закон существенно упростивший процедуру уменьшения налога по УСН и ПСН на страховые взносы. Теперь, для того чтобы произвести зачет, фактическая оплата страховых взносов не требовалась, достаточно было перечислить их на ЕНС до 31 декабря.

Сначала оплата, потом зачет. Налоговики массово отказывают в уменьшении налога по ПСН на страховые взносы. Образец жалобы
320
УК РФ

За недостоверную информацию об армии будут конфисковывать имущество

Депутаты Госдумы хотят конфисковывать деньги, ценности и имущество у тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о вооруженных силах.

6
231
Амортизация основных средств

Как считать амортизацию при объединении двух старых ОС в одно новое

Ситуация, когда из двух основных средств собрали одно, не регламентируется НК.

92
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как отразить выплаты самозанятому в программе 1С:Предприятие 8.3?

Коллеги, добрый день! Такая ситуация: организация оплатила за услуги самозанятому, который работал у нее и уволился меньше двух лет назад. Налоговая прислала требование уплатить НДФЛ и взносы. Договор ГПХ задним числом заключить нельзя, так как это врач.

53
48
Налог на сверхприбыль

При реорганизации для налога на сверхприбыль надо суммировать прибыль присоединенной компании

Для организаций, реорганизованных в форме присоединения, средняя арифметическая величина прибыли за соответствующие годы, предшествующие реорганизации, определяется с учетом данных присоединенной организации.

50
Логотип Астрал
Астрал
Ведение бизнеса

Способы организации бизнеса

Есть множество вариантов устройства бизнеса, и выбор верного зависит от специфики предприятия, установленных целей и особенностей рыночной обстановки.

Способы организации бизнеса
41
Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi

Незнание — не освобождает от ответственности 👌

История моего клиента.💁‍♂Миша обратился ко мне за помощью. Нужно было оформить декларацию и вернуть налоги. Он покупал из года в год несколько квартир, но так и не воспользовался имущественным вычетом.

40
Логотип Safronov_bankrotstvo
Safronov_bankrotstvo
Право

Как обманутому дольщику получить квартиру от застройщика

Рассказываю как удалось заставить застройщика передать квартиру обманутому дольщику.

17
Трудовое право

💥 Будут новые правила оплаты отгулов при увольнении: бухгалтеры добились справедливости

За работу в выходные дни положена двойная оплата или одинарная и отгул. Бывает, что сотрудник выбирает отгул, но отгулять его на практике не получается. Потом человек увольняется и его отгулы просто «сгорают». Такого больше не будет.

1
362
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Аренда

Купить свою кофемашину, взять в аренду или в лизинг: что выгоднее для ИП

Кофемашина — оборудование, которое нужно не только кофейне, но другим заведениям общепита, где гостям предлагают кофе. А еще компаниям сферы услуг — например, салонам красоты, которые подают посетителям чашечку ароматного напитка. Есть три основных способа обзавестись кофемашиной: приобрести, взять в аренду или в лизинг. Разберемся, что выгоднее предпринимателю.

Купить свою кофемашину, взять в аренду или в лизинг: что выгоднее для ИП
292
НДФЛ

Продажа земли после межевания приведет к НДФЛ

Человек продал земельный участок, которым владел много лет. Полагая, что налога не будет, он не включил в 3-НДФЛ, доход от этой сделки, но получил штраф и доначисленный налог. Суд с ФНС он проиграл. Потому что неправильно считал срок владения.

2
303