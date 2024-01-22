Как перенести налоговый убыток на будущее

Если по итогам года получен убыток, в будущем на эту сумму можно уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Рассказываем, какие убытки можно учитывать и как их отражать в декларации.

Что такое налоговый убыток и как он отражается в декларации

Если по окончании налогового периода доходы окажутся меньше расходов, налоговая база равна будет равна нулю, а полученная отрицательная разница между доходами и расходами признается убытком периода.

Пример 1. ООО «Берег» по итогам 2022 года отразило доходы в размере 1 200 тыс. руб., а расходы составили 1 300 тыс. руб. Значит, получен убыток в 100 тыс. руб. В декларации по итогам 2022 года заполняется приложение N 4 «Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу». Стр. 140 Налоговая база за отчетный (налоговый) период — 0 руб. Стр. 160 Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода — 100 000 руб.

Как уменьшить налоговую базу на убыток прошлых лет

Согласно ст. 283 НК РФ налоговую базу можно уменьшить на сумму полученного убытка в предыдущих налоговых периодах. Уменьшают именно базу, а не сам налог. С 2017 года действует ограничение: уменьшить налоговую базу можно не более, чем на 50%. Оставшийся убыток переносится на следующие налоговые периоды.

Приглашаем пройти пробное бесплатное онлайн-занятие курса «ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт». Автор — генеральный директор Академии «Регламент» Алексей Иванов, известный читателям «Клерка» как Переводчик с бухгалтерского. В курсе он простым языком на практических примерах разбирает нюансы бухгалтерского учета аренды и дает готовые решения для внедрения в работу. ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт Бесплатное пробное занятие курса Академии «Регламент» Сделайте шаг к победе над ФСБУ! Оставьте заявку в форме ниже, и мы откроем вам доступ Отправить

Как отразить в декларации перенос убытка

Пример 2. Продолжим пример 1. По итогам 2023 года ООО «Берег» получило прибыль 60 тыс. рублей — налоговая база по налогу на прибыль составляет 60 тыс. руб. Убыток прошлого года — 100 тыс. руб. Это больше, чем 50% базы текущего года. Значит, уменьшить базу в текущем году можно только на 30 000 руб. В декларации по налогу на прибыль это нужно отразить в приложении 4 к листу 02: Стр. 010 Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода — всего 100 000 руб., в том числе, за 2022 год — 100 000 руб. Стр. 140 Налоговая база за отчетный (налоговый) период — 60 000 руб. Стр. 150 Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период — всего 30 000 руб. Стр. 160 Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода — всего 70 000 руб.

Как отразить в декларации по налогу на прибыль зачет убытка

Рассмотрим вариант, когда можно зачесть всю сумму убытка. Это возможно, если прибыль текущего периода в два и более раза больше накопленного убытка.

Пример 3. По итогам 2023 года прибыль составила 220 тыс. руб., тогда 50% от нее — 110 000 руб. Это больше, чем сумма убытка, значит можно списать убыток полностью, и итоговая налоговая база будет равна 120 000 руб. В приложении 4 к листу 02 декларации нужно записать: Стр. 010 Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода — всего 100 000 руб., в том числе за 2022 год — 100 000 руб. Стр. 140 Налоговая база за отчетный (налоговый) период — 220 000 руб. Стр. 150 Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период — всего 100 000 руб. Стр. 160 Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода — всего 0 руб.

Что отразить в декларации по налогу на прибыль, если решено не учитывать убыток в текущем периоде

Не обязательно сразу использовать убыток, его можно перенести на следующий год, (п. 2 ст. 283 НК РФ).

Пример 4. ООО «Ферма» в 2020 году получило убыток 75 тыс. руб. В 2021 году была получена прибыль 10 тыс. руб. Было решено всю сумму убытка 2020 года перенести на следующие года. В 2022 году прибыль составила 50 тыс. руб., в этом году и воспользовались правом зачета части прошлого убытка. В приложении 4 к листу 02 декларации за 2022 год это отражается так: Стр.010 Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода — всего 75 000 руб., в том числе за 2020 год — 75 000 руб. Стр. 140 Налоговая база за отчетный (налоговый) период — 50 000 руб. Стр. 150 Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период — всего 25 000 руб. Стр. 160 Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода — всего 50 000 руб.

Как переносить убытки нескольких периодов и как отразить это в декларации по налогу на прибыль

Если убытки были в нескольких налоговых периодах, они засчитываются в той очередности, в которой возникали (п. 3 ст.283 НК РФ).

Пример 5. ООО «Икс» получило: в 2020 году — убыток 75 тыс. руб.;

в 2021 году — убыток 30 тыс. руб.;

в 2022 году — прибыль 20 тыс руб.

в 2023 году — прибыль 150 тыс. руб. В 2022 году налогооблагаемая база уменьшена на разрешенные 10 тыс. руб. (50% от 20 тыс. руб.). В приложении 4 к листу 02 декларации за 2022 год нужно записать: Стр. 010 Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода — всего 105 000 руб., в том числе за 2020 год — 75 000 руб., за 2021 год — 30 000 руб. Стр. 140 Налоговая база за отчетный (налоговый) период — 20 000 руб. Стр. 150 Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период — всего 10 000 руб. Стр. 160 Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода — всего 95 000 руб. В приложении 4 к листу 02 декларации за 2023 года нужно записать: Стр.010 Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода — всего 95 000 руб., в том числе за 2020 год 65 000 руб., за 2021 год 30 000 руб. Стр. 140 Налоговая база за отчетный (налоговый) период — 150 000 руб. Стр. 150 Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период — всего 75 000 руб. Стр. 160 Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода — всего 20 000 руб.

Какие убытки нельзя зачесть

Зачесть убыток нельзя, если он был получен при применении другого налогового режима, так как можно учитывать только те убытки, которые рассчитаны по правилам гл. 25 НК РФ.

Нельзя зачесть убыток, полученный в период действия ставки 0% организациям:

Также не будет зачтен убыток за год, в котором организация присоединились к ранее заключенному другими участниками договору инвестиционного товарищества. (п.1 ст. 283 НК РФ).

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт Онлайн-курс Академии «Регламент»: лекции Алексея Иванова, домашки, разборы, сертификат гособразца Узнать больше

Реклама: ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid: LjN8JwGqL