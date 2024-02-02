Операционный рычаг: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как измерить связь изменения прибыли с изменением выручки, чтобы ускорить рост прибыли или затормозить сваливание в убытки.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Я уже рассказывал о финансовом рычаге и его эффекте, расчет которых позволяет рассчитать насколько можно дополнительно обогатиться за счет чужих денег. Сегодня рассмотрю еще один рычаг — операционный (Degree of Operating Leverage, DOL).

Зачем считать операционный рычаг

Расчет DOL дает понять насколько изменится прибыль компании при изменении продаж на 1%. Эта связь далеко не всегда линейна: небольшой прирост выручки может давать кратно больший прирост прибыли. Оценивая DOL и влияя на его величину в нужную сторону, менеджмент ускоряет получение прибыли при росте рынка и замедляет сваливание в убытки при спаде.

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Как считать операционный рычаг

Выручку можно нарастить за счет повышения цен или объемов продаж. Два подхода к расчету объясняют какого эффекта ждать от каждого из этих направлений.

1. Ценовой DOL:

DOL = Выручка / Прибыль от продаж

Ничего не напоминает? Это перевернутая формула рентабельности продаж (ROS). Поэтому при известной величине ROS даже в финансовую отчетность лезть не придется: DOL = 1 / ROS

Ценовой DOL считают, чтобы оценить насколько компания чувствительна к изменению цен на ее продукцию. При DOL=10 повышение цен всего на 1% даст прирост прибыли на 10%. Но и скидка в 1% приведет к уменьшению прибыли на 10%. Чем выше ROS, тем ниже ценовой DOL и бизнес более финансово устойчив.

2. Натуральный DOL:

DOL = Маржинальный доход / Прибыль от продаж

Натуральный DOL нужен, чтобы понять насколько бизнес чувствителен к изменению объемов продаж без повышения цен. Если есть возможность поднять цену без снижения продаж, всегда нужно начинать с этого. Увеличение прибыли через рост объемов продаж неминуемо влечет рост переменных расходов, поэтому натуральный DOL всегда меньше ценового. Чем больше в структуре себестоимости постоянных расходов, тем меньше маржинальный доход и выше натуральный DOL.

В расчет обоих видов DOL вместо прибыли от продаж можно подставить EBIT или EBITDA — в западной практике часто делают именно так. Если для вас какая-то из этих неблагозвучных аббревиатур — главный показатель финансового результата, логично на него и ориентироваться.

Рычаг действует и в обратную стоимость: компания с высоким DOL от падения продаж пострадает больше, чем компания с низким DOL. Поэтому высокий DOL — повод радоваться только при росте продаж. С точки зрения финансовой устойчивости бизнес должен стремиться к минимизации DOL. Обычно по мере удаления от точки безубыточности так и происходит — за счет снижения доли постоянных расходов в структуре себестоимости.

Пример. Выручка ООО «Рога и копыта» за отчетный период составила 100 млн руб., маржинальный доход — 50 млн руб., прибыль от продаж — 20 млн руб. Ценовой DOL = 100 млн руб. / 20 млн руб. = 5 Натуральный DOL = 50 млн руб. / 20 млн руб. = 2,5 Значит, поднятие цены на 1% даст вдвое больший прирост прибыли, чем такое же увеличение объема продаж. Если рынок растет, то стоит рискнуть: небольшое повышение цены может не повлиять на объем продаж, а прибыль прирастет прилично. Но и второе направление нужно развивать — это снизит долю постоянных расходов в себестоимости.

На DOL можно влиять, меняя структуру себестоимости в пользу увеличения или уменьшения постоянных расходов. Когда продажи растут, выгоднее иметь больший DOL — для этого постоянные расходы нужно увеличивать сильнее, чем переменные. Например, установив продавцам большие оклады и снизив бонусы. Когда продажи падают, нужно действовать ровно наоборот.

Где взять исходные данные для расчета операционного рычага

Для расчета ценового DOL достаточно отчета о финансовых результатах. Прибыль от продаж — строка 2200, выручка — строка 2110. Для расчета натурального DOL потребуются данные из учета, какие именно — смотрите в посте о маржинальном доходе.

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