Какими программами должен уметь пользоваться бухгалтер

Когда-то бухгалтеру достаточно было калькулятора, и нескольких книжек с нормативкой, куда записывали ручкой или подклеивали изменения. Сегодня нормально выполнять работу не получится без умения пользоваться компьютерными сервисами. Рассказываем, какие технические навыки работодатели чаще всего указывают в бухгалтерских вакансиях.

Учетные программы

Самый распространенный программный продукт — 1С Предприятие. Это целый набор программ для разных задач бизнеса. Среди них 1С:Бухгалтерия 8.3, у которой тоже много версий. Если вы освоите хотя бы одну из них, в дальнейшем будет легче работать и с другими программами 1С. Так как в 1С Бухгалтерии нет полноценного кадрового учета, обычно работодатели используют еще «1С:Зарплата и управление персоналом 8», сокращенно «1С:ЗУП».

Малый бизнес обычно пользуются облачными бухгалтериями: Моё дело, Контур.Эльба, СБИС, банковскими онлайн-сервисами. Освоить их проще, потому что многие из них рассчитаны на пользователя без глубоких знаний в бухгалтерском и налоговом учетах.

Сервисы сдачи электронной отчетности

Отчеты на бумаге уходят в прошлое. Отчеты в электронном виде во многих случаях обязательное требование.

Сервис для сдачи отчетов в налоговую, СФР, Росстат и в другие контролирующие органы может быть встроен в учетную программу. Но можно пользоваться и отдельным решением: СБИС, Такском, Контур.Экстерн, БухСофт Отчетность.

Отчеты можно заполнять прямо в них или загружать файлы, сформированные в другой программе. В таких сервисах есть и дополнительные функции: заполнение по подсказкам, проверка на ошибки, календарь для напоминания о сроках сдачи.

Сервисы электронного документооборота (ЭДО)

В электронном виде не только отправляют отчеты, но и обмениваются документами с контрагентами: договорами, накладными, счетами-фактурами. И это тоже не всегда добровольно. Например, счетами-фактурами или УПД по прослеживаемым товарам нужно обмениваться только в электронном виде.

Для ЭДО с контрагентами организации и ИП чаще всего пользуются сервисами Контур.Диадок, 1С-ЭДО, СБИС, Астрал.ЭДО, Такском, сервисами от банков.

Еще есть сервисы КЭДО — для обмена кадровыми документами между работодателем и сотрудниками. Пока что на КЭДО переходят добровольно. Это может быть Контур КЭДО, 1С:Кабинет сотрудника, СБИС, VK HR Tek.

Справочно-правовые системы (СПС)

Законодательство меняется постоянно, и бухгалтерам нужно отслеживать изменения. Бродить по сайтам в интернете в поисках нужной информации — долго, неудобно и ненадежно. Чтобы всегда иметь под рукой актуальные версии нормативки и экспертные материалы, нужны справочные системы. Например, Консультант Плюс, Гарант, Система «Главбух», 1С:ИТС, Моё дело Бюро, Контур.Норматив. У всех разные интерфейсы, правила поиска, наборы дополнительных сервисов, инструменты для работы с нормативкой.

Microsoft Excel

Программа для работы с таблицами и формулами, в ней удобно делать нестандартные расчеты и отчеты. В Excel выгружаются данные из большинства бухгалтерских программ и сервисов. Дальше их можно проверять, фильтровать, анализировать, сопоставлять показатели, собирать их в любые таблицы и строить графики.

В Excel можно автоматически проводить сложные расчеты, применять различные коэффициенты и формулы. Например, бухгалтеры по аренде рассчитывают в Excel приведенную стоимость арендных платежей и подбирают ставку дисконтирования.

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Личные кабинеты ФНС и СФР

На сайте ФНС есть личные кабинеты налогоплательщиков — организаций и ИП. Там можно отслеживать сальдо по Единому налоговому счету (ЕНС), смотреть по нему детальную информацию, подавать различные заявления и уведомления, запрашивать справки и акты сверки.

У СФР есть «Личный кабинет страхователя». Он нужен, чтобы получать информацию по листкам нетрудоспособности, отвечать на запросы фонда, передавать сведения для выплаты пособий работникам, запрашивать справки о состоянии расчетов по страховым взносам.

Личные кабинеты могут быть встроены в учетную программу, тогда не придется заходить в них на сайтах ФНС и СФР.

Личный кабинет ОФД

Все владельцы кассовой техники заключают договор с оператором фискальных данных (ОФД). Операторов много, у каждого свой личный кабинет. В целом функции у них схожи: можно проверять чеки, отслеживать сроки перерегистрации кассы и замены фискального накопителя, выгружать фискальные данные по кассам.

Система банк-клиент или интернет-банк

Их нужно изучить, если вы будете работать с расчетными счетами. У каждого банка есть система, в которых организации и ИП могут дистанционно совершать платежи, получать выписки и обмениваться документами с банком. Это может быть:

банк-клиент — программа, которая устанавливается на компьютер;

интернет-банк — онлайн-сервис, в котором можно работать без установки на компьютер.

Банк-клиент или интернет-банк может быть встроен в учетную систему, тогда выписки и платежные поручения не нужно формировать и выгружать вручную. Но даже в этом случае нужно периодически проверять, совпадают ли остатки и обороты по банковской выписке с данными учетной системы.

Сервис проверки контрагентов

Перед сделкой нужно проверить, не мошенник ли потенциальный контрагент, банкрот или неплательщик налогов. Для этого нужно изучить информацию на сайтах налоговой, службы судебных приставов, реестр сведений о банкротстве и многих других. Для удобства можно использовать один из платных сервисов, в котором собирается полное досье на контрагента. Например, Контур.Фокус, СПАРК, Моё дело Бюро, Такском-Досье.

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