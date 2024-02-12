Как устроен бухгалтерский счет 26 «Общехозяйственные расходы»

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.
Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня расскажу о счете 26. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом — смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.
Зачем нужен счет 26
В отличие от своего близкого родственника — счета 25 «Общепроизводственные расходы» — счет 26 у многих компаний действительно накапливает информацию о расходах. Но так было не всегда. До 2021 года существовало два альтернативных способа закрыть счет 26 в конце месяца:
Распределить на производственные затраты аналогично счету 25.
Списать на себестоимость продаж.
С 2021 года вступил в силу для обязательного применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», который запретил включать управленческие (они же общехозяйственные) расходы в стоимость запасов. С тех пор инструкция к счету 26 стала обманывать читателя: как обычно в таких случаях, Минфин не стал ее переписывать — и так сойдет!
К тому же ФСБУ 5/2019 оставил исключение: если управленческие расходы непосредственно связаны с приобретением или изготовлением запасов, они включаются в себестоимость последних. Например, директор уехал в командировку запускать завод, который будет выпускать новую продукцию. Его зарплата за время командировки включается в производственную себестоимость этой продукции. Происходит частичная капитализация затрат в остатках незавершенного производства и готовой продукции без включения в расходы. Поэтому называться этот счет должен «Общехозяйственные затраты».
На счете 26 учитываются косвенные затраты, которые не связаны с производством, снабжением и сбытом. Это может быть:
зарплата директора, бухгалтеров и прочих «нахлебников»;
социальные отчисления с этой зарплаты;
затраты на телефонию, интернет и софт для управленческих нужд;
амортизацияосновных средств, нематериальных активов и прав пользования активами, используемых общехозяйственными подразделениями;
себестоимость материалов, потребленных в общехозяйственных целях, например, бумаги для принтера или бензина для служебного авто директора.
Перечень открытый: если затраты связаны с обеспечением функционирования организации в целом, они относятся к общехозяйственным.
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Как работает счет 26
По механике работы счет 26 — брат-близнец счета 25. Это основной активный счет из группы собирательно-распределительных операционных счетов. В течение месяца по его дебету собираются общехозяйственные затраты:
Дт26Кт70 — зарплата общехозяйственного персонала;
Дт26Кт69 — социальные отчисления с этой зарплаты;
Дт26Кт76 — затраты на связь, уборку офиса и чай с печеньками;
Дт26Кт02 — амортизация внеоборотных активов, используемых в общехозяйственных целях;
Дт26Кт10 — стоимость материалов, списанных на общехозяйственные нужды.
В конце месяца собранные по дебету счета затраты списываются на себестоимость продаж: Дт90Кт26.
В редких случаях, когда общехозяйственные расходы непосредственно связаны с приобретением или изготовлением запасов, их списывают проводками: Д20,23,29К26.
О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.
Внутри синтетического счета 26 организуется аналитический учет — по подразделениям и статьям затрат. Например, 26.1 — администрация, 26.2 — бухгалтерия, 26.3 — отдел кадров с дальнейшей постатейной детализацией.
Что можно увидеть из оборотки по счету 26
Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счету 26. Сальдо — ошибка, его не должно быть. Оборот по дебету, он же оборот по кредиту — общехозяйственные затраты за период.
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ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт
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