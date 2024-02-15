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Налог на прибыль

Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии

При покупке, создании или модернизации основных средств можно единовременно списать в расходы до 30% первоначальной стоимости. Неофициально это называется амортизационной премией. Рассказываем, в каких случаях ее можно применить и что для этого нужно сделать.
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Как снизить налог на прибыль за счет амортизационной премии
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Что такое амортизационная премия

В общем случае все затраты, связанные с приобретением или изготовлением объекта основных средств, включаются в его первоначальную стоимость. Затем эта сумма постепенно списывается на расходы через амортизацию.

Налоговый кодекс разрешает единовременно списывать часть первоначальной стоимости в расходы. Этот механизм неофициально называют амортизационной премией.

Условия применения амортизационной премии

Общие правила

В общем случае амортизационная премия может составлять не более 10% от капвложений в новый объект основных средств, либо расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, частичную ликвидацию (далее по тексту — модернизация) имеющегося объекта.

Для объектов основных средств, которые в соответствии с Классификацией, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, относятся к третьей–седьмой амортизационных группам, амортизационная премия может составлять до 30% от капвложений или расходов на модернизацию (п. 9 ст. 258 НК РФ).

Амортизационную премию нельзя применить к основным средствам, полученным безвозмездно, в том числе:

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Компания не может использовать амортизационную премию по умолчанию. Сначала порядок ее применения нужно отразить в учетной политике (письмо Минфина от 23.09.2008 № 03-03-06/1/539 ). Для этого в учетную политику необходимо включить следующие положения (письмо Минфина РФ от 30.10.2014 № 03-03-06/1/55106):

1. Процент от расходов на капвложения или реконструкцию в пределах нормативов, установленных НК РФ. На практике обычно указывают максимально возможный лимит: 10% или 30% в зависимости от амортизационной группы, к которой относится основное средство.

2. Категории объектов основных средств, на которые распространяется амортизационная премия. Это могут быть все основные средства, отдельные их группы, или, например, объекты, стоимость которых превышает определенную величину.

Пример формулировки для учетной политики.

В соответствии с п. 9 ст. 258 НК РФ включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение, частичную ликвидацию основных средств в следующем размере:

1.    Для основных средств, относящихся к первой–второй и восьмой–десятой амортизационным группам — в размере 10% от суммы указанных расходов.

2.    Для основных средств, относящихся к третьей–седьмой амортизационным группам — в размере 30% от суммы указанных расходов.

Указанные правила распространяются на все основные средства, приобретенные или созданные организацией.

Амортизационную премию следует учесть в составе косвенных расходов в том периоде, когда началось начисление амортизации нового основного средства или было признано изменение стоимости объекта после модернизации (п. 3 ст. 272 НК РФ).

Если организация пропустила этот срок, то применить амортизационную премию позднее, по мнению Минфина, будет уже нельзя (письмо от 21.04.2015 № 03-03-06/1/22577). Но налогоплательщик может воспользоваться общими правилами исправления ошибок, установленными статьей 54 НК РФ, и пересчитать налог на прибыль за прошлые периоды с учетом амортизационной премии. 

Правда, такую позицию, скорее всего, придется защищать в суде. Судебные решения в пользу налогоплательщиков по этому вопросу имеются (например, постановления ФАС СЗО от 30.10.2013 по делу № А56-51095/2012 и АС СКО от 13.07.2015 по делу № А63-2489/2013).

Особые ситуации

Компания может приобрести бывшее в употреблении основное средство. В этом случае она также может применить амортизационную премию, даже если предыдущий владелец ранее уже пользовался этим правом (письмо Минфина РФ от 15.08.2016 № 03-03-06/1/47688).

Если один и тот же объект ОС модернизируют несколько раз, то амортизационную премию можно применить при каждой модернизации (письмо Минфина РФ от 09.08.2011 № 03-03-06/1/462).

Если основное средство было продано взаимозависимому лицу в течение пяти лет после ввода в эксплуатацию, то сумму амортизационной премии следует восстановить и включить во внереализационные доходы. При выбытии ОС по любым другим основаниям восстанавливать амортизационную премию не нужно (письмо Минфина РФ от 13.04.2015 № 03-03-06/1/20848).

Как амортизационная премия позволяет снизить налог на прибыль в первый год эксплуатации объекта

Рассмотрим на примере, чем амортизационная премия выгодна для компании.

Пример.

Компания «АвтоПлюс» в декабре 2022 года приобрела и ввела в эксплуатацию легковой автомобиль стоимостью 4 000 000 руб. без учета НДС. Указанный автомобиль относится к третьей амортизационной группе. Для него был установлен срок полезного использования 50 месяцев. Компания использует линейный метод начисления амортизации.

Компания начала начислять амортизацию по автомобилю с января 2023 года. Сравним налоговые расходы за 2023 год по этому объекту без учета и с учетом амортизационной премии.

Норма амортизации на месяц:

К = 1 / 50 х 100% = 2%

Если амортизационной премии нет, то за год в расходы будет включена только амортизация:

4 000 000 руб. х 2% х 12 мес. = 960 000 руб.

Для объекта из третьей амортизационной группы можно применить амортизационную премию в 30% от капвложений:

4 000 000 руб. х 30% = 1 200 000 руб.

Эту сумму нужно вычесть из первоначальной стоимости объекта, поэтому годовая амортизация будет меньше:

(4 000 000 руб. – 1 200 000 руб.) х 2% х 12 мес. = 672 000 руб.

Но общие расходы по объекту при использовании амортизационной премии будут выше:

1 200 000 руб. + 672 000 руб. = 1 872 000 руб.

Экономия на налоге на прибыль за 2023 год:

(1 872 000 руб. – 960 000 руб.) х 20% = 182 400 руб.

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