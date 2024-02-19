Что такое бухгалтерский учет

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов дает ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. И это не «42».

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Этой темой логично было бы начать вести рубрику «Бухгалтерский ликбез» на Клерке еще 3,5 года назад. Но для старта это было бы слишком похоже на философские размышления об отличиях трансцендентального от трансцендентного. Сейчас после кучи более прикладных текстов с объяснениями бухгалтерских понятий можно и на такое замахнуться. Я рассказывал о том, почему бухучет ведется не для налоговой, и кому нужны бухгалтерские данные. А вот до главного вопроса жизни, вселенной и всего такого не добрался. Что же такое бухгалтерский учет?

Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» выдает юридически выверенное определение: «Бухгалтерский учет — формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности». Все же понятно, да? Странно, что Лука Пачоли и его последователи пять веков обходились без текста этого закона. Бились, наверное, лбами друг о друга, хаотично бегая.

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Прошлый закон о бухучете давал определение, которое можно было понять в отрыве от остального текста закона. Но с нынешним тоже можно жить. Делюсь лайфхаком как перевести цитату выше. Сначала читаете весь закон, а потом возвращаетесь к первой главе — и все становится понятно. Теперь вы можете последовательно разложить определение на составляющие, как это сейчас сделаю я.

Что такое бухгалтерский учет? Это информационная система. О чем эта система? Об объектах бухгалтерского учета:

фактах хозяйственной жизни;

активах;

обязательствах;

собственном капитале (закон использует понятие «Источники финансирования деятельности экономического субъекта, но я не согласен с такой формулировкой — под нее попадут и обязательства);

доходах;

расходах;

иных объектах (что это, я за 11 лет действия закона так и не понял)

3️. Как работает эта система? Документируя и систематизируя информацию:

факты хозяйственной жизни сначала регистрируются в первичных учетных документах;

данные первичных документах систематизируются в бухгалтерских регистрах, а информация из них обобщается в финансовой отчетности.

Подробнее о связи документации и систематизации бухгалтерской информации я рассказывал в посте о бухгалтерской процедуре.

Бухучет можно представить как воронку. В широкой части несортированный массив первичных документов, каждый из которых изменяет какие-то из остальных пяти объектов бухучета. Хорошо, пусть будет из шести. Возможно, законодатели имели в виду, например, условные активы и обязательства — они не признаются в бухгалтерском учете, но информация о них раскрывается в финансовой отчетности.

Дальше по мере систематизации информации воронка сужается, а данные распределяются по бухгалтерским счетам: сначала формируя аналитический учет, а затем и синтетический.

Внизу воронки составляется финансовая отчетность, в которой определена стоимость каждого объекта бухучета:

активов, обязательств и собственного капитала — в бухгалтерском балансе;

доходов и расходов — в отчете о финансовых результатах;

иных объектов — в пояснениях.

На главный вопрос жизни, вселенной и всего такого есть альтернативный ответ попроще: 42. Но, кажется, он не подходит.

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