Как в 1С обновить производственный календарь и графики работы сотрудников на 2024 год

Как составляется и почему необходим
Табельный календарь формируется на основании трудового законодательства. Правительство утверждает ежегодно перенос выходных дней для обеспечения непрерывного производственного процесса и отдыха.
Рабочий календарь бывает индивидуальным для предприятия либо общим для страны.
Им пользуются, если ведется:
учет перерывов в работе — форс-мажоры, выходные дни и праздники;
составление рабочих графиков и отпусков штата;
расчет среднедневной зарплаты для начисления компенсации, листка нетрудоспособности, отпуска;
контроль трудовой дисциплины, соблюдения режимных моментов.
Применение
Производственный календарь востребован в бухгалтерии, так как помогает учитывать:
перерасчет заработка, если изменяется количество рабочих часов либо дней;
выплаты за работу в праздники и выходные, в ночное и сверхурочное время;
удержания из зарплаты за нарушение трудовой дисциплины — опоздания, прогулы, преждевременный уход с работы.
Его назначение — формировать отчеты по налогам на доходы физлиц и страховым взносам.
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Обновление производственного календаря в 1С
Программное обеспечение 1С предполагает автоматическое обновление через интернет согласно изменениям на 2024 г. Опция работает в автоматическом режиме, если соблюдаются условия:
регистрация в качестве пользователя ПО 1С;
официальная поддержка продукта 1С;
подключение в информационной базе клиентской интернет-поддержки;
отсутствие блокировок регламентных заданий.
Заполнение рабочего календаря России проводится по умолчанию в 1С. Табельный календарь включает нерабочие дни, которые устанавливаются законом на территории РФ.
В софте 1С календарь сформирован на 2024 г. согласно постановлению Правительства от 10 августа 2023 г. № 1314.
Возможно дополнительное введение нерабочих праздничных дней по законодательным актам госвласти субъектов России (ст. 6 ТК).
Программное обеспечение 1С обновляет календарь в разделе администрирование (обновление классификаторов).
На основе данных выполняется формирование рабочих графиков сотрудников.
Утилита 1С предоставляет возможность:
разработать самому табельный график;
подобрать вариант по классификатору для предприятий в районах, где введены нерабочие праздничные дни дополнительно либо предусмотрена иная норма дней.
К тому же календарь, разработанный своими силами либо по классификатору на новый год, потребуется заполнять вручную.
Чтобы автоматически изменить в 1С графики специалистов на 2024 год, нужно проконтролировать, поставлена ли галочка в соответствующем поле.
Рабочий календарь — полезный инструмент для введения бухгалтерского учета, а также расчетов с сотрудниками. Своевременное обновление в 1С:ЗУП предохраняет от ошибок и выяснения отношений при расчете зарплаты.
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