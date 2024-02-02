Как в 1С обновить производственный календарь и графики работы сотрудников на 2024 год

У бухгалтеров и кадровиков востребован рабочий календарь, учитывающий выходные дни и общегосударственные праздники. Согласно законодательству, он содержит ежемесячные, поквартальные и годовые сведения об установленных нормах рабочего времени. Календарь требуется государственным и частным организациям, чтобы корректно рассчитать зарплату, листок временной нетрудоспособности, отпуск, соцвыплаты.

Как составляется и почему необходим

Табельный календарь формируется на основании трудового законодательства. Правительство утверждает ежегодно перенос выходных дней для обеспечения непрерывного производственного процесса и отдыха.

Рабочий календарь бывает индивидуальным для предприятия либо общим для страны.

Им пользуются, если ведется:

учет перерывов в работе — форс-мажоры, выходные дни и праздники;

составление рабочих графиков и отпусков штата;

расчет среднедневной зарплаты для начисления компенсации, листка нетрудоспособности, отпуска;

контроль трудовой дисциплины, соблюдения режимных моментов.

Применение

Производственный календарь востребован в бухгалтерии, так как помогает учитывать:

перерасчет заработка, если изменяется количество рабочих часов либо дней;

выплаты за работу в праздники и выходные, в ночное и сверхурочное время;

удержания из зарплаты за нарушение трудовой дисциплины — опоздания, прогулы, преждевременный уход с работы.

Его назначение — формировать отчеты по налогам на доходы физлиц и страховым взносам.

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Обновление производственного календаря в 1С

Программное обеспечение 1С предполагает автоматическое обновление через интернет согласно изменениям на 2024 г. Опция работает в автоматическом режиме, если соблюдаются условия:

регистрация в качестве пользователя ПО 1С;

официальная поддержка продукта 1С;

подключение в информационной базе клиентской интернет-поддержки;

отсутствие блокировок регламентных заданий.

Заполнение рабочего календаря России проводится по умолчанию в 1С. Табельный календарь включает нерабочие дни, которые устанавливаются законом на территории РФ.

В софте 1С календарь сформирован на 2024 г. согласно постановлению Правительства от 10 августа 2023 г. № 1314.

Возможно дополнительное введение нерабочих праздничных дней по законодательным актам госвласти субъектов России (ст. 6 ТК).

Программное обеспечение 1С обновляет календарь в разделе администрирование (обновление классификаторов).

На основе данных выполняется формирование рабочих графиков сотрудников.

Утилита 1С предоставляет возможность:

разработать самому табельный график;

подобрать вариант по классификатору для предприятий в районах, где введены нерабочие праздничные дни дополнительно либо предусмотрена иная норма дней.

К тому же календарь, разработанный своими силами либо по классификатору на новый год, потребуется заполнять вручную.

Чтобы автоматически изменить в 1С графики специалистов на 2024 год, нужно проконтролировать, поставлена ли галочка в соответствующем поле.

Рабочий календарь — полезный инструмент для введения бухгалтерского учета, а также расчетов с сотрудниками. Своевременное обновление в 1С:ЗУП предохраняет от ошибок и выяснения отношений при расчете зарплаты.

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