1C:Бухгалтерия переход с версии 2.0 на 3.0 — инструкция

Для бухгалтеров открылась возможность перейти с модификации 2.0 продукта 1С «Бухгалтерия предприятия» на версию 3.0. Переход выполняется в локальном режиме и в облаке «1С:Фреш». Первый вариант — бесплатный для пользователей. Пользование продуктом 1C гарантирует беспроблемную работу на удаленке, за городом или в отеле. Современный релиз 3.0 апробирован на практике, отличается надежностью, постоянно совершенствуется.

Обновление ПО в автоматическом режиме

Качественная сдача бухгалтерской отчетности не возможна без регулярных обновлений программ 1С. Программный функционал учитывает перемены, новшества в законодательстве. Чтобы обновить в автоматическом режиме редакцию 2.0, воспользуйтесь в меню «Сервис» помощником обновления.

Пример изображения из стороннего материала

Запущенный помощник выполняет проверку в автоматическом режиме опубликованного обновления с запущенной редакции 2.0 на релиз 3.0. При публикации обновления происходит автоматическая загрузка с пользовательской платформы 1С.

Когда на ноутбуке отсутствует рекомендованная версия, появится извещение о необходимости обновить программный продукт. Можно воспользоваться инструкцией, как перейти с редакции 2.0 на модификацию 3.0.

Для входа в систему потребуется ввести пароль и пользовательский код. При условии их более раннего указания и сохранения не выполняется выведение запроса. Загрузка обновления происходит в автоматическом режиме, помощник работает со следующей операции.

Пример изображения из стороннего материала

Загрузив обновленные файлы, помощник потребует перезапустить софт. Затем после перезагрузки программа обновляется в автоматическом режиме.

Пример изображения из стороннего материала

На загрузочном экране отражается ход перемещения данных. Запуск базы информации стартует после результативного обновления до редакции 3.0.

Пример изображения из стороннего материала

Обновляем на модификацию 3.0 посредством конфигуратора

При невозможности обновить в автоматическом формате модификацию 2.0 выполните операцию, используя конфигуратор.

Для скачивания установочного дистрибутива заходят на портал компании 1С и указывают в перечне требуемую конфигурацию — 3.0. При типовой конфигурации обновление не вызывает трудностей.

Варианты конфигураций модификаций 2.0 и 3.0 взаимосвязаны, обновление проводится лишь на конкретную версию программного продукта 1С.

Для определения необходимого варианта дистрибутива БП релиза 3.0 устанавливают модификацию конфигурации информационной системы, планируемую для обновления на модификацию 3.0. Узнать вариант базы информации возможно в разделе «Справка», открывая окошко «О программе».

В поле «Конфигурация» появится номер версии данной конфигурации модификации 2.0. Программный продукт 1С:БП доступен в перечне редакций, представленных в рубрике «Обновление версии» на сервисе пользователя в разделах:

релиз 3.0 — открываются новые возможности

базовая — поддерживает однопользовательский режим;

КОРП — предназначается для крупных организаций.

В рубрике «Номер версии» указывается нумерация релиза программного обеспечения 1С, на который модифицируют ИС редакции 2.0.

Зайдите на страничку выбранной модификации.

На заметку: для варианта конфигурации модификации 2.0 возможно использование нескольких обновленных редакций релиза 3.0. Желательно пользоваться новейшей модификацией.

Пример изображения из стороннего материала

Здесь делают выбор дистрибутива обновления. Чтобы перейти с модификации 2.0, загружают на компьютер в локальной сети установочный файл и выполняют его запуск.

Открытие самоизвлекающегося архива происходит по ссылке. Чтобы сохранить дистрибутив, выбирают на компьютере и кликают «Распаковать». Для инсталляции обновленной версии потребуется запуск файла-установщика Setup.exe.

Пример изображения из стороннего материала

Затем определяют каталог шаблонов 1С. Целесообразно не изменять параметр, установленный по умолчанию.

Пример изображения из стороннего материала

Кликнув кнопку «Далее», устанавливаются обновления.

Как подготовить к обновлению 1С Бухгалтерию в версии 2.0

Переключение на обновленную версию сопровождается резервным копированием. Если используют инсталлятор софта 1С, его делают, копируя в обособленный каталог файл 1СV8.1CD. Применяя клиент–серверный формат 1С софта, бэкап создают при помощи сервера SQL.

Несмотря на применяемую версию программного обеспечения 1С, возможно получение резервной копии посредством выгрузки ИБ. Необходим запуск базы информации в формате «Конфигуратор». Зайдя на вкладку «Администрирование», указывают «Выгрузить ИБ». В диалоговом окошке отмечают название файла, куда запишутся сведения.

Чтобы установить свежий релиз 3.0 утилиты 1С, пользователю Windows необходимо иметь права администратора. Выберите закладку «Пользователи», открыв вкладку «Администрирование». Потом укажите в перечне необходимого пользователя.

Пример изображения из стороннего материала

Поставьте галочку в пункте «Прочие» против «Администратор системы», чтобы перейти в релиз 3.0. Данному пользователю предоставляются «Полные права».

Нажав ОК, данные настройки сохраняются. Реализация переключения на модификацию 3.0 выполняется лишь от лица пользователя ИБ.

Обновляем на релиз 3.0

Для операций с ИБ заходят в «Конфигурацию», выбирают «Поддержку», чтобы обновить конфигурацию. При недоступности пункта во вкладке открывают конфигурацию. Только при монопольном режиме обновляется конфигурация базы информации.

Пример изображения из стороннего материала

Галочку проставляют в позиции «Поиск рекомендуемых доступных обновлений», кликают «Далее». Операцию повторяют в следующем окошке.

Пример изображения из стороннего материала

Запускается поиск обновлений для актуального варианта. В результате в рабочем окне отражается подходящая модификация конфигурации версии 3.0.

Пример изображения из стороннего материала

Выбирая требуемый вариант, нажимают «Готово».

Внимание! В перечне модификаций для обновления показываются все варианты, используемые для переключения на релиз 3.0.

Нажав «Готово», появляется сообщение об обновленной модификации конфигурации.

Пример изображения из стороннего материала

Изучив последовательность действий, продолжают операцию. В диалоговом окошке появляется «Обновление конфигурации».

Проконтролируйте, отвечают ли перечисленные варианты современной и действующей конфигурации. Щелкнув «ОК», запускают процесс настроек. При его успешном выполнении предлагается обновить конфигурацию БД.

Пример изображения из стороннего материала

Кликнув «Да», обновляют конфигурацию базы информации. На выходе получают сообщение о корректировках в структуре БД.

Пример изображения из стороннего материала

Нажимая кнопку «Принять», проводится внесение нужных исправлений в структуру БД.

Если используется файловый формат работы с ИБ, выполняют сжатие таблиц для ускоренной обработки сведений. Для выполнения операции в конфигураторе заходят в раздел «Администрирование, выбирают «Тестирование и исправление», проставляют флаг «Сжатие таблиц ИБ». Следующий шаг — кликают «Выполнить», дожидаются, пока завершится действие.

Пример изображения из стороннего материала

Когда операция завершится, открытие базы данных проводят в формате «Предприятие» от лица пользователя, выполнявшего апгрейд.

При отсутствии пользователей в ИБ предлагается при первичном старте сделать администратором пользователя и выполнить перезапуск приложения.

Что делать после обновления

Обрабатывание информации при начальном запуске занимает продолжительное время. Дожидаются, пока закончится процесс.

Чтобы поддержать автоматическую нумерацию должным образом, требуется выполнение определенных шагов после обновления. В отличие от модификации 2.0, изменяется способ, как настроить нумерацию документации в релизе 3.0.

В уникальное число в редакции 3.0 входит префикс, включающий четыре символа. Впереди стоящие две цифры идентифицируют предприятие, последующие — базу информации. Когда в варианте 2.0 пользовались трехсимвольными префиксами организации, необходимо выставить обновленные значения префиксов, включающие два символа (буквы либо цифры).

Пример изображения из стороннего материала

Для точной настройки автонумерации документооборота создаются, если необходимо, чистые документы различных типов с последним использованным номером. Нумерование документации, которое переносится из модификации 2.0, не исправляется.

Нумерация отличается единством в печатных бланках: цифры отражаются без лидирующих нулей, префиксных кодов.

Когда завершаются указанные манипуляции, открывается начальная страница. Рекомендуется тотчас же выполнить настройку командного интерфейса — панели разделов.

Пример изображения из стороннего материала

При введении в конфигурации программного обеспечения 1С модификации 2.0 пользователей ИБ потребуется повторная установка прав на доступ, если переходят на релиз 3.0. Для регулировки заходят на вкладку «Администрирование», переходят в «Настройку пользователей и прав». При открытии следующего окна открывается перечень пользователей.

Пример изображения из стороннего материала

Предоставляя доступ к ИБ, необходимо разграничить роли к объектам конфигурации согласно политике организации и функциональным обязанностям. Установка профиля и присвоение роли возможна в карточке пользователя при выборе вкладки «Права доступа».

Пример изображения из стороннего материала

Необходимые профили отмечают флажками в открывшемся окошке.

Пример изображения из стороннего материала

При указании роли «Администратор» пользователь обладает полным правом на ИБ. «Только просмотр» ограничивает возможности, разрешает чтение сведений в ИБ, без внесения корректировок.

Роль «Бухгалтер» — ключевой рабочий профиль, предполагающий просмотр и корректировку базы данных. Полученные права роли «Главный бухгалтер» идентичны роли «Бухгалтер», однако обладают дополнительными полномочиями: редактировать справочную информацию, выполнять операции по завершению месяца.

Выполненные действия подготавливают к работе ИБ софта 1С в релизе 3.0.

Классификатор адресов

При использовании классификатора адресов для релиза 3.0 характерна полная переработка. Пользуются электронным сервисом, чтобы ввести и проверить адреса, либо загрузкой классификатора в программное обеспечение 1С. После обновления требуется перезагрузка адресного классификатора, несмотря на его загрузку при работе в версии 2.0. Процедура не отразится на ранее записанных адресах.

Выполнение операций с классификатором адресов проводится на вкладке «Администрирование», где выбирают «Поддержку и обслуживание» в подходящей группе.

Как настроить синхронизацию после переключения с модификации 2.0 на релиз 3.0

Обновляя 1С программный продукт БП на релиз 3.0, преобразуются в автоматическом режиме регулировки синхронизации с конфигурациями 1С: Розница 8, Управление небольшой фирмой редакции 2.0, Управление торговлей 8 модификаций 11 и 10.3. Для обмена потребуется конвертация данных в конфигурациях.

Для синхронизации необходимо использование «Конвертация обменов с БП 2.0.epf», которая входит в дистрибутив. Чтобы продолжить обмен с программой 1С:Управлением торговлей 8 релиза 10.3 из софта 1С:Бухгалтерии 8 модификации 3.0, передают регулировки синхронизации дополнительно, используя выгрузку в файл.

Как учитывают зарплату

Перемены касаются учета заработка и кадров в релизе 3.0. Для сохранения сведений учета, полученных до переключения на современный вариант, пользуются ручной корректировкой. Это относится к документации, используемой для регистрации выплат заработной платы, а также налоговых и страховых отчислений.

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