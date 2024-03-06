Переход на ЗУП 3.1

Необходимость события в 2018 году продиктована тем, что компания 1С перестала поддерживать модификацию 2.5 программного продукта 1С:ЗУП. Клиентам рекомендуется спланировать и выполнить переход на софт 1С:Зарплата и управление персоналом редакции 3.1 без промедления и проволочек.

Новая конфигурация 3.1 относится к программному обеспечению 1С, которое отличается архитектурой хранения вместе с обработкой информации. Отличия не дают запустить рабочую версию, установив обновления. Необходимо перенести сведения с программного продукта ЗУП 2.5 в релиз 3.1, используя загрузку и выгрузку информации.

Усовершенствованная модификация 3.1 — это не только изменения в архитектуре, но и дизайне. Выполняется поддержка веб-клиента, повышается комфорт в работе благодаря использованию новейшего интерфейса «Такси».

Причины обновить редакцию 2.5 не вызывают сомнения.

Для использования релиза 3.1 не требуется ждать, когда закончится год. При закрытии месяца можно воспользоваться новой версией.

Чтобы эффективно перейти на новую редакцию 1С, пользуйтесь упрощенным способом переноса информации.

Удержания (штрафы, алименты, профсоюзные взносы и др.) и начисления перемещают записями регистров вместо документов.

Для безопасности желательно использовать параллельный расчет заработка в двух вариантах софта ЗУП в то же самое время — новой и старой на протяжении одного как минимум отчетного периода.

Выполнение операции в обеих базах поможет клиентам в изучении и адаптации к новому программному обеспечению 1С. Сравнение с прежним вариантом 2.5 предохраняет от простоя в работе при сбоях в установленном софте 3.1.

Инструкция, как действовать при переходе на ЗУП в ред. 3.1

Условия перехода усложняются, если имеются доработки в используемой редакции. Только специалист может оценить значимость корректировок и реализовать их в ЗУП 3.1 должным образом. При выборе нашей службы мы произведем расчет наилучшей стоимости переноса данных в 1С с опорой на особенности информационной системы.

В дальнейшем потребуется:

формирование пустой базы информации со свежей версией 3.1;

пуск в чистой базе с указанием пошагового помощника для перемещения информации из модификации 2.5, загрузка сведений;

полный контроль сведений после переноса;

упорядочение учетной политики, урегулирование обмена сведениями в программном продукте 1С, работа над выполнением задач.

Какая последовательность перехода в релизе 3.1

Доработайте документацию: начисление и выплаты заработка, отпусков, листков нетрудоспособности, расчеты и перечисления по налоговым и страховым сборам.

Скопируйте информационную базу модификации 2.5 и переместите в отдельный каталог.

Войдите в программное обеспечение 1С, используя режим «Конфигуратор» и выбирая команду на административной панели «Тестирование и исправление». При отсутствии последней модификации 3.1 придется обновлять софт 1С.

Как подготовить программную базу 3.1 к загрузке информации

Чтобы сформировать базу в релизе 3.1, важно:

создать пустую базу данных в редакции 3.1;

настроить пошагового помощника;

определить вариант, как перенести информацию.

Как сформировать информационную базу в модификации 3.1

Возможна загрузка варианта 3.1 на портале обновлений компании 1С. Кроме этого, иногда нужна инсталляция свежей модификации софта «1С:Предприятие 8», на сервисе также доступны обновления.

Чтобы создать новую базу информации, требуется нажать иконку 1С и кликнуть «Добавить», отмечая формирование чистой базы информации. Затем отметить в шаблоне последнюю редакцию ЗУП 3.1.

Пример изображения из стороннего материала

Как отрегулировать пошагового помощника и переместить информацию

Выполняя начальный запуск софта ЗУП редакции 3.1, указывают пункт о переносе информации из модификации 2.5. Затем выбирают одну из предложенных версий, как перенести сведения.

Пример изображения из стороннего материала

Из перечня баз делают выбор требуемого варианта 2.5, чтобы переместить из него информацию.

Пример изображения из стороннего материала

Потом выясняют и выбирают способ, как перенести информацию в модификации 3.1.

Пример изображения из стороннего материала

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Как переместить сведения

Перемещение информации осуществляют двумя путями:

полный (не рекомендуется 1С);

упрощенный (рекомендуется программой).

Изучим детально указанные приемы.

Упрощенный перенос

Отличительные черты рекомендованной упрощенной редакции 1С:

переносятся сведения из справочников и регистров вместо документации за прошедшие годы;

используются открывшиеся возможности в учете кадров и расчетах зарплаты;

выполняется перенесение лишь остатков по взаиморасчетам;

перемещается информация для исчисления среднемесячного заработка, форма Т-2 (личные карточки сотрудников);

операции проводятся очень быстро.

Внимание! В кадровой истории не отражаются сведения о специалистах, работающих по договорам ГПХ. Перемещение информации не касается займов.

Полное перемещение

Версия отличается:

переносом документации;

использованием документов из прошлой модификации, реализация новых возможностей софта 1С недоступна;

полным переездом кадровых историй — прием, увольнение, перевод, курсовая подготовка и др.;

перемещение плановых исчислений в форме записей регистров, перенос лишь среза при упрощенной версии;

перенесением всей документации по взаимным расчетам;

замедление процессов из-за большого объема переносимой информации.

Если необходимо, корректируют погрешности учета, возникшие в предыдущих периодах, в противном случае понадобится устранять в новой базе. Позже всю документацию и информацию в двух базах придется сверить.

На заметку. Сохранение информации в прежней базе делает возможным отыскать требуемые сведения в любой момент.

Пример изображения из стороннего материала

При перемещении информации в чистую базу требуется отрегулировать интеграцию 1С: ЗУП с иными учетными системами, занятыми начислением заработка и КДП (кадровым делопроизводством).

Использование стандартных вариантов интеграции с 1С обеспечивают простоту при построении ЕИС (единой информационной среды).

Как проверить информацию

Перед решением задач с последней версией 3.1 не обойтись без контроля полноты и достоверности перемещенной информации из устаревшей модификации 2.5. С этой целью не помешает воспользоваться отчетами, чтобы сверить сведения.

Нужно изучить:

структуру предприятия, а также справочники «Территории», «Подразделения», «Организации»;

персональные сведения работников;

штатный список;

вычеты, начисления, точность расчетных схем;

остатки по взаимным расчетам.

В конечном итоге после перехода на ЗУП в релизе 3.1 и выполненных предварительных операциях после перемещения информации у нас появляются две обособленные информационные системы: старая база программного продукта 1С модификации 2.5 с документацией и чистая — в редакции 3.1 с входящим сальдо.

В то же время целесообразно выполнять расчет заработка сразу в обоих утилитах. Только при полном овладении новой конфигурацией 3.1 возможно ее эффективное использование и работа.

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