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RG-Soft

Переход в облако 1С: все за и против для бухгалтера 

Облачная 1С удобна, но перед переходом на нее нужно взвесить «за» и «против» и выбрать версию, которая будет удовлетворять потребностям бизнеса без лишних трат.
Переход в облако 1С: все за и против для бухгалтера 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Недостатки облачной 1С

Минусы 1С в облаке:

  • Зависимость от интернета — если нет интернета, пользователь не сможет зайти в 1С и работать.

  • Риск потери информации — если не оплатить подписку, база данных может быть удалена.

  • Доступ для всех — нужно внимательно выбирать, кому давать доступ к базе, чтобы не допустить нежелательных изменений.

  • Ограничения по настройкам — в облачной версии нельзя просто так изменить настройки 1С, любые изменения — через программиста.

  • Проблемы с дополнительными функциями — не все дополнительные обработки работают в облаке, и некоторые из них требуют разрешения от 1С.

  • Обновления — нельзя отказаться от обновления и остаться на прежнем релизе.

Преимущества 1С в облаке

Переход на облачную 1С — это переход на более современный и удобный способ работы, который помогает сэкономить деньги, улучшить эффективность и безопасность бизнеса. С облачной версией 1С бизнес получает:

  • Экономию — платите только за «аренду». Бизнесу не нужны собственные серверы, вам не придется платить за обновления. 

  • Удобство для сотрудников — в облачной 1С сотрудникам не нужно настраивать программы, они могут сразу работать, а компания платит только за действительно используемые места.

  • Безопасность — в облачной 1С данные о компании, ее работниках, партнерах и деятельности защищены от вирусов и потери информации. 

  • Свободу — в облачной 1С бухгалтеры, кадровики и прочие сотрудники могут работать откуда угодно, даже если находятся в другом городе или стране.

  • Поддержку — облачную версию специалисты компании-поставщика 1С обновляют и обслуживают в нерабочее время, чтобы не оставлять пользователей без доступа к базе. Бланки отчетности облачной 1С — всегда актуальные.

  • Гибкость — в облачной 1С заказчик может легко добавить или убрать рабочие места в зависимости от ваших потребностей.

  • Мобильность — пользоваться облачной 1С можно с любого устройства: компьютера, планшета, ноутбука.

Какой бывает облачная 1С

Облачная 1С имеет две версии: сервис «1С:ФРЕШ» и аренда 1С в облаке.

«1С:ФРЕШ»— это сервис с фиксированным набором функций, которые оптимизированы для работы в облаке. Она уже оснащена всем необходимым, но изменить ее конфигурацию нельзя даже при помощи программиста. 

Специалисты RG-Soft бесплатно перенесут базу из локальной версии во ФРЕШ. Ведите бухгалтерский и налоговый учет, контролируйте бизнес и управляйте им в течение первых 30 дней бесплатно.

Аренда 1С в облаке — это использование сервиса с возможностью доработки. В нее можно добавить дополнительные функции. Аренда 1С в облаке дает доступ к конфигуратору, с помощью которого можно настраивать программу под свои нужды. Арендная 1С обладает большим выбором типовых и отраслевых конфигураций.

«1С:ФРЕШ» — это простой и удобный вариант для небольших компаний, которым не нужно менять стандартные функции 1С. Аренда 1С в облаке — это более гибкий вариант для тех, кто хочет настроить программу под свои конкретные задачи.

Преимущества аренды 1С

Аренда 1С имеет преимущества в сравнении с версией «1С:ФРЕШ»:

  • Гибкая тарификация — по дням и месяцам для каждого пользователя. Минимум — один пользователь и одна база. Компания может давать доступ сотрудникам на ограниченное время, не переплачивая за периоды, когда сотруднику база не нужна.

  • Клиент-серверный вариант — возможность без дополнительной платы использовать отдельный 1С сервер, если в базе работают минимум 6 пользователей. Так программа не будет тормозить даже, если она очень большая, и в ней одновременно работают много пользователей.

  • В каждой арендованной базе 1С можно вести учет нескольких организаций.

  • Возможность изменять конфигурацию, дорабатывать функционал программы, менять алгоритмы, добавлять и настраивать дополнительные аналитические отчеты.

RG-Soft подключит к 1С облаку за 2 часа и обеспечит надежное хранение базы в ЦОД в России. Наши специалисты бесплатно перенесут базу из локальной версии в облачную и проконсультируют по вопросам ведения учета.

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