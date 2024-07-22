Компания RG-Soft подтвердила статус «Центр реальной автоматизации 1С»

Компания RG-Soft рада сообщить о том, что успешно прошла сертификацию в качестве «Центра Реальной Автоматизации 1C». Это подтверждение высокого профессионализма и компетенции компании в области автоматизации бизнес-процессов с использованием платформы 1C.

Статус «Центр Реальной Автоматизации» присваивается компаниям, которые доказали свою способность предоставлять качественные услуги по внедрению и сопровождению решений на базе 1C.

Мы гордимся тем, что получили это признание. Оно подтверждает, что у нас есть все необходимые навыки, опыт и ресурсы для успешной реализации проектов по автоматизации предприятий различных отраслей.

В рамках сертификации компания продемонстрировала свои знания и опыт в области разработки и внедрения комплексных решений для автоматизации бухгалтерского, управленческого и кадрового учёта, а также других бизнес-процессов.

Сертификация «Центр Реальной Автоматизации» подтверждает, что компания RG-Soft способна предоставить своим клиентам надежные и эффективные решения, основанные на платформе 1C, которые помогут им оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность работы и улучшить качество предоставляемых услуг или выпускаемой продукции.

Подтверждение статуса «Центр Реальной Автоматизации» — важное достижение для компании RG-Soft. Оно свидетельствует о стремлении к постоянному развитию и совершенствованию своих услуг.

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