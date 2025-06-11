RG-Soft
Маркировка товаров

RG-Soft подтвердила компетентность в сфере маркировки, успешно пройдя специализированное тестирование фирмы 1С — «Готов к маркировке»

Компания RG-Soft успешно прошла независимое тестирование, подтвердив свою экспертность в области маркировки товаров. Это важный шаг, демонстрирующий способность компании разрабатывать и внедрять надежные решения в соответствии с актуальными требованиями законодательства.
RG-Soft подтвердила компетентность в сфере маркировки, успешно пройдя специализированное тестирование фирмы 1С — «Готов к маркировке»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сертификация подтверждает, что RG-Soft обладает необходимыми знаниями и технологиями для работы с системами маркировки, включая интеграцию с Честным ЗНАКом, генерацию кодов, обработку данных и обеспечение полного соответствия.

Почему это важно?

  • Надежность решений для бизнеса.

  • Соответствие требованиям регуляторов.

  • Возможность легально работать с маркируемыми товарами.

Компания продолжает развивать направление, предлагая клиентам современные инструменты для эффективного участия в системе маркировки.

Настроим маркировку товаров в вашей 1С

Подключим к системе «Честный знак», настроим оборудование, обучим персонал работать в системе

Реклама: ООО «Интеллект Альянс», ИНН 7736639977, erid: 2W5zFGzM9Hr

Информации об авторе

RG-Soft

RG-Soft

Мы расширяем ваши возможности.

2 836 подписчиков 39 постов

Комментарии

1
  • VadimBA

    Компания RG-Soft успешно прошла независимое тестирование

    Тестирование проводилось независимо от кого?

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум