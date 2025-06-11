RG-Soft подтвердила компетентность в сфере маркировки, успешно пройдя специализированное тестирование фирмы 1С — «Готов к маркировке»
Сертификация подтверждает, что RG-Soft обладает необходимыми знаниями и технологиями для работы с системами маркировки, включая интеграцию с Честным ЗНАКом, генерацию кодов, обработку данных и обеспечение полного соответствия.
Почему это важно?
Надежность решений для бизнеса.
Соответствие требованиям регуляторов.
Возможность легально работать с маркируемыми товарами.
Компания продолжает развивать направление, предлагая клиентам современные инструменты для эффективного участия в системе маркировки.
Настроим маркировку товаров в вашей 1С
Подключим к системе «Честный знак», настроим оборудование, обучим персонал работать в системе
Реклама: ООО «Интеллект Альянс», ИНН 7736639977, erid: 2W5zFGzM9Hr
Комментарии1
Тестирование проводилось независимо от кого?