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RG-Soft подтвердила компетентность в сфере маркировки, успешно пройдя специализированное тестирование фирмы 1С — «Готов к маркировке»

Компания RG-Soft успешно прошла независимое тестирование, подтвердив свою экспертность в области маркировки товаров. Это важный шаг, демонстрирующий способность компании разрабатывать и внедрять надежные решения в соответствии с актуальными требованиями законодательства.

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