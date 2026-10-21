Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: как подготовиться и избежать типичных ошибок

Почему откладывать переход больше нельзя

По информации фирмы «1С», законодательные изменения в 1С:УПП выпускаются до конца 2026 года. В первом квартале 2027 года возможно обновление для сдачи отчетности за 2026 год, а с 1 апреля 2027 года прекращается любая поддержка конфигурации, включая консультации. До этого момента сопровождение доступно только при одновременно действующих договорах 1С:ИТС (1С:КП) и отдельном сервисе 1С:КП УПП; годовой вариант 1С:КП УПП снят с продажи с 1 мая 2026 года.

После окончания поддержки каждое изменение законодательства — новые формы отчетности, ставки налогов, требования к маркировке и электронному документообороту — придется реализовывать своими силами или силами подрядчика, без гарантии корректности. Со временем растут и другие риски: несовместимость с новыми версиями платформы и сервисов обмена, сложность найти специалистов по устаревшей системе, ошибки в регламентированной отчетности.

Проект перехода производственного предприятия на 1С:ERP редко укладывается в пару месяцев: по нашему опыту, от старта обследования до промышленного запуска проходит от 4 до 18 месяцев. Поэтому начинать стоит не тогда, когда поддержка уже закончилась, а заранее — с обследования и реалистичной оценки объема работ.