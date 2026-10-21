Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: как подготовиться и избежать типичных ошибок

В статье разбираем, почему к переходу стоит относиться как к новому внедрению, с чего начинать проект, какие решения принять до переноса данных и какие ошибки чаще всего делают сроки и бюджет непредсказуемыми.
Почему откладывать переход больше нельзя
По информации фирмы «1С», законодательные изменения в 1С:УПП выпускаются до конца 2026 года. В первом квартале 2027 года возможно обновление для сдачи отчетности за 2026 год, а с 1 апреля 2027 года прекращается любая поддержка конфигурации, включая консультации. До этого момента сопровождение доступно только при одновременно действующих договорах 1С:ИТС (1С:КП) и отдельном сервисе 1С:КП УПП; годовой вариант 1С:КП УПП снят с продажи с 1 мая 2026 года.
После окончания поддержки каждое изменение законодательства — новые формы отчетности, ставки налогов, требования к маркировке и электронному документообороту — придется реализовывать своими силами или силами подрядчика, без гарантии корректности. Со временем растут и другие риски: несовместимость с новыми версиями платформы и сервисов обмена, сложность найти специалистов по устаревшей системе, ошибки в регламентированной отчетности.
Проект перехода производственного предприятия на 1С:ERP редко укладывается в пару месяцев: по нашему опыту, от старта обследования до промышленного запуска проходит от 4 до 18 месяцев. Поэтому начинать стоит не тогда, когда поддержка уже закончилась, а заранее — с обследования и реалистичной оценки объема работ.
Что предприятие получает от перехода на 1С:ERP
Переход — не только вынужденная замена системы. 1С:ERP — актуальное, активно развиваемое решение «1С» для производственных предприятий, и при правильном подходе проект дает ощутимые преимущества:
Развитое управление производством: ресурсные спецификации, этапы производства, межцеховое и внутрицеховое управление, планирование загрузки оборудования и рабочих центров.
Сквозное планирование: от плана продаж к планам производства и закупок, сценарии планирования и контроль исполнения планов.
Управление обеспечением: механизмы обеспечения заказов материалами и комплектующими снижают объем ручного контроля дефицитов.
Аналитика себестоимости и управленческий учет: расширенные возможности расчета себестоимости, бюджетирование, финансовое планирование.
Регулярные обновления и современная платформа: поддержка изменений законодательства, веб-клиент, удобные рабочие места пользователей.
Основа для развития: управление ремонтами, отраслевые решения на базе 1С:ERP, интеграции с MES, BI и другими системами.
Но получить эти преимущества можно только при правильной постановке проекта. Об этом - дальше.
Главный принцип: это новое внедрение, а не обновление
Одна из главных ошибок на старте - воспринимать такой переход как обновление конфигурации: перенести данные, воспроизвести существующие доработки и продолжить работать примерно так же, как раньше.
1С:ERP не стоит воспринимать как 1С:УПП с новым пользовательским интерфейсом. Системы существенно отличаются по архитектуре, структуре данных, производственному и финансовому учету, планированию, складской логистике и организации ряда бизнес-процессов. Поэтому переход на 1С:ERP следует рассматривать как проект внедрения новой информационной системы, а не как техническую миграцию существующей базы. И именно от понимания этого принципа во многом зависит результат проекта.
Не переносить 1С:УПП в 1С:ERP «как есть»
За годы эксплуатации 1С:УПП у предприятия обычно накапливаются доработки, дополнительные реквизиты, собственные отчеты, обработки, обмены и пользовательские сценарии. При переходе возникает естественное желание воспроизвести их в новой системе. Однако такой подход часто приводит к лишним затратам.
1С:ERP может решать ту же бизнес-задачу иначе. Поэтому анализировать нужно не саму доработку, а потребность, ради которой она когда-то появилась. Например, если в 1С:УПП был разработан специальный механизм контроля обеспечения производства материалами, сначала необходимо определить: какую бизнес-задачу он решает, как эта задача реализуется типовыми средствами 1С:ERP и действительно ли типового функционала недостаточно. Только после этого имеет смысл принимать решение о разработке аналога.
Основной принцип здесь прост: не нужно превращать 1С:ERP в новую версию старой 1С:УПП. Максимальное использование типовой функциональности уменьшает объем разработки, упрощает дальнейшее обновление системы и снижает стоимость ее сопровождения.
Начинать переход нужно не с переноса данных
Первый серьезный этап проекта — предпроектное обследование. До того как разрабатывать механизмы миграции и создавать новую информационную базу, необходимо понять, как предприятие должно работать после перехода на 1С:ERP.
В ходе обследования анализируются существующие бизнес-процессы, требования подразделений, используемый функционал 1С:УПП и накопленные доработки. Требования сопоставляются с возможностями типовой 1С:ERP, выявляются функциональные разрывы и определяется будущая архитектура решения.
Результатом этого этапа должны стать как минимум:
описание ключевых процессов;
реестр требований;
перечень основных функциональных разрывов и необходимых доработок;
понимание состава интеграций;
подход к миграции данных;
последовательность запуска функциональных контуров;
оценка дальнейшего проекта.
Особенно важен реестр требований. Именно он позволяет зафиксировать границы проекта и избежать ситуации, когда ожидания заказчика и фактически реализованный функционал начинают расходиться уже во время внедрения. После обследования целесообразно переходить к моделированию: проверять реальные процессы предприятия на типовой функциональности 1С:ERP и определять, какие из требований действительно требуют разработки.
НСИ нужно не только очистить, но и перепроектировать
Миграцию часто воспринимают как техническую задачу: выгрузить данные из 1С:УПП и загрузить их в 1С:ERP. Но значительная часть работы начинается еще до запуска механизмов переноса. За годы эксплуатации в базе могут появиться дубли номенклатуры, неактуальные элементы справочников, некорректно заполненные характеристики и другие проблемы. Однако одной очистки данных недостаточно. При переходе нужно перепроектировать архитектуру нормативно-справочной информации с учетом логики 1С:ERP.
НСИ в 1С:ERP — это не просто набор справочников. Ее структура влияет на работу пользователей, учет, планирование, аналитику и дальнейшее развитие системы. Подробнее об этом мы рассказывали в отдельной статье про архитектуру НСИ в 1С:ERP.
Хороший пример - справочник «Виды номенклатуры». Если в 1С:УПП он использовался как простой линейный классификатор, переносить его структуру в 1С:ERP один в один часто неправильно. В 1С:ERP виды номенклатуры связаны с характеристиками, сериями, аналитическими разрезами и другими настройками, поэтому их структуру необходимо проектировать под новую систему.
При этом важно учитывать не только задачи первого запуска, но и перспективы развития: например, дальнейшее развитие планирования, бюджетирования, производственного учета и других подсистем. Тот же принцип относится к характеристикам и сериям, единицам измерения, подразделениям, складам, цеховым кладовым, оборудованию и другим элементам НСИ.
Поэтому правильная постановка задачи звучит не как «какие справочники перенести из 1С:УПП», а как «какая архитектура НСИ нужна предприятию в 1С:ERP и какие данные из 1С:УПП можно использовать для ее наполнения». Проектировать эту архитектуру лучше уже на этапе моделирования. После промышленного запуска фундаментальные изменения НСИ обычно затрагивают накопленные данные, настройки и пользовательские процессы, поэтому исправлять неудачные решения становится значительно сложнее.
Переносить всю историю документов необязательно
Еще одно важное отличие проекта перехода от простого обновления — подход к истории данных. Типовой механизм перехода ориентирован прежде всего на перенос нормативно-справочной информации и начальных остатков. Полный перенос всех операционных документов из 1С:УПП обычно не является основной моделью миграции.
К моменту перехода нужно привести в порядок состояние операций в исходной системе. В частности, если заказ или другое обязательство фактически уже исполнено, но в 1С:УПП формально продолжает числиться открытым, его состояние желательно скорректировать до миграции.
Для фактически открытых заказов еще на этапе проектирования миграции необходимо определить сценарий перехода: какие обязательства должны быть отражены в 1С:ERP на дату запуска, какие данные для этого необходимы и как будет обеспечена непрерывность учета. Конкретный подход зависит от вида операции, особенностей учета и выбранной стратегии миграции.
Старую базу 1С:УПП при этом можно сохранить для доступа к исторической информации. Перед окончательным переносом также необходимо выполнить сверку взаиморасчетов, проверить складские остатки, основные средства и другие ключевые участки учета. Чем выше качество исходных данных, тем меньше проблем проявится после запуска 1С:ERP.
Миграция должна быть итерационной
Рассчитывать на то, что данные можно один раз выгрузить из 1С:УПП, загрузить в 1С:ERP и сразу получить готовую к эксплуатации базу, слишком рискованно. На практике перенос выполняется в несколько итераций.
Сначала создается тестовая база 1С:ERP, выполняются необходимые настройки и проводится пробная миграция. После загрузки проверяются справочники и остатки, анализируются ошибки и расхождения. Затем корректируются данные в 1С:УПП, правила переноса либо настройки 1С:ERP - и загрузка повторяется.
Так последовательно отрабатываются НСИ, остатки, взаиморасчеты и другие группы данных. После переноса требуется полноценная выверка: необходимо сопоставить данные двух систем, проверить остатки и обороты, выполнить закрытие периода и убедиться, что результат в 1С:ERP соответствует ожидаемому. То есть миграция — это не одна техническая операция перед запуском, а отдельный поток работ, который должен сопровождать значительную часть проекта.
Производство — один из самых сложных участков перехода
Для производственного предприятия переход с 1С:УПП на 1С:ERP особенно существенно затрагивает производственный контур. Здесь меняется не только внешний вид документов. Другими становятся структура производственной модели, ресурсные спецификации, последовательность оформления операций, планирование производства, обеспечение материалами и организация внутрицехового учета.
Кроме того, производство в 1С:ERP тесно связано со складом, закупками, обеспечением, планированием и финансовым учетом. Поэтому изолированно перенести производственный блок, сохранив прежние принципы работы, зачастую невозможно.
Необходимо заново проверить структуру производства и переделов, производственную НСИ, ресурсные спецификации, сценарии обеспечения материалами, оформление выпуска и движения полуфабрикатов, принципы планирования и связи производства со складским и финансовым учетом. В отдельных случаях переход на 1С:ERP фактически требует пересмотра существующих процессов, а не только их автоматизации в новой программе.
Стоит ли переходить на 1С:ERP по частям
Этапный запуск возможен, но его следует проектировать осторожно. Например, если продажи уже работают в 1С:ERP, а закупки, склад и производство остаются в 1С:УПП, может потребоваться сложный двусторонний обмен между системами.
Основные операционные контуры — продажи, закупки, склад и производство — тесно связаны между собой, поэтому их стоит рассматривать комплексно. При этом отдельные функциональные области, например бюджетирование, CRM или дополнительные отраслевые решения, вполне могут запускаться позднее. Главный вопрос при выборе этапности - сколько временных интеграций и ручных операций придется создать между 1С:УПП и 1С:ERP и насколько сложно будет их сопровождать.
Переход невозможно выполнить только силами интегратора
Еще один распространенный риск — недостаточное участие сотрудников заказчика. Для проекта необходимо сформировать полноценную команду со стороны предприятия. В нее должны входить не только руководители, но и владельцы процессов и ключевые пользователи, хорошо знающие реальные операции. Особенно важно назначить руководителя проекта со стороны заказчика, который сможет принимать решения по функционалу и обеспечивать участие необходимых сотрудников.
Проектная работа должна восприниматься как часть основной рабочей нагрузки сотрудников. Им придется участвовать в интервью, согласовывать решения, проверять модели процессов, тестировать разработанный функционал, участвовать в переносе данных и работать с системой во время опытной эксплуатации. Без этого даже технически качественное решение может оказаться неготовым к реальной работе предприятия.
Пользователям тоже придется перестраиваться
Переход с 1С:УПП на 1С:ERP — это изменение не только информационной системы, но и привычных способов работы. Пользователь может много лет выполнять операцию определенным образом и воспринимать именно эту последовательность действий как единственно правильную. В 1С:ERP тот же бизнес-процесс может быть организован иначе. Отсюда возникает один из характерных рисков проекта: новая система оценивается как неудобная или неработоспособная просто потому, что в ней нет привычной кнопки, документа или последовательности действий.
Поэтому обучение пользователей должно быть частью проекта. Ключевым пользователям необходимо понимать концепцию 1С:ERP еще до того, как они начнут активно участвовать в моделировании и приемке решений. Перед промышленным запуском проводится массовое обучение, а во время опытной эксплуатации пользователи должны выполнять реальные операции и отрабатывать новые сценарии работы.
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Как правильно подходить к переходу
Универсального сценария перехода с 1С:УПП на 1С:ERP не существует. Слишком многое зависит от масштаба предприятия, состава автоматизируемых процессов, количества доработок, качества данных и сложности производства.
Но общий принцип можно сформулировать достаточно четко: сначала нужно определить, как предприятие должно работать в 1С:ERP, и только после этого решать, какие данные, процессы и доработки из 1С:УПП действительно следует переносить.
Практически это означает следующую последовательность: обследовать процессы и требования, смоделировать их в 1С:ERP, спроектировать архитектуру НСИ, определить функциональные разрывы, сформировать целевую архитектуру системы, подготовить данные и остатки, провести несколько тестовых миграций, обучить пользователей и только после этого выполнять промышленный переход. При таком подходе смена системы становится не попыткой воспроизвести 1С:УПП, а возможностью пересмотреть процессы, построить правильную архитектуру данных и создать информационную систему, которую можно развивать и сопровождать дальше.
Именно поэтому переход с 1С:УПП на 1С:ERP стоит начинать не с вопроса «Как перенести нашу 1С:УПП?», а с вопроса «Как мы хотим работать в 1С:ERP?».
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