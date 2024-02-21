Как оформить отношения с самозанятым и не нажить проблем с налоговой

Договоры ГПХ, заключенные с самозанятыми, — предмет пристального внимания и особого контроля ФНС в последние годы. Наказания за нарушения сильно бьют по бюджету любой компании. В статье разобрали, как бизнесу организовать работу с плательщиками НПД, какие формулировки в договоре допустимы и как извлечь выгоды от сотрудничества, а не попасть на штрафы.

Работа с самозанятыми: преимущества, оформление, риски

С плательщиками НПД работать проще и выгоднее, чем с обычными физлицами: не нужно платить налоги и страховые взносы, отчитываться перед налоговой и СФР. Более того, у работодателя всегда большой выбор кандидатов, а в случае, если что-то пойдет не так, то проще разорвать отношения и привлечь нового исполнителя. Плюс меньше бюрократии и расходов на организацию работы (место в офисе, компьютерная техника, мебель, кофе и пр.).

Как правильно оформить работу с самозанятым?

Для работы с плательщиком НПД нет четко регламентированной формы договора, обычно это ГПХ — договор гражданско-правового характера. Он заключается на период выполнения определенной работы, оказания услуги или поставки продукции за вознаграждение.

Чем рискует работодатель при работе с самозанятым?

При всех объективных выгодах сотрудничества с плательщиками НПД надо обязательно учитывать, что все договоры ГПХ, заключенные с самозанятыми, пользуются повышенным вниманием налоговой. И при ряде признаков, такие отношения могут переквалифицировать в трудовые (ст. 15 ТК, ст. 19.1 ТК).

В таком случае работодателю нужно быть готовым к каскаду неприятных последствий для компании:

доначисление со стороны ФНС недоимки по НДФЛ и страховым взносам за все время сотрудничества. Кроме того, налоговики вправе потребовать пени и штрафы за несвоевременную сдачу отчетности (п. 2 ст. 45 НК, ст. 122 НК).

доначисление со стороны СФР недоимки по взносам за травматизм (их должны платить все работодатели за наемных работников) и штрафов (ст. 26.29 закона № 125-ФЗ).

внеплановая проверка трудовой инспекцией. По ее результатам работодателя, который маскировался заказчиком, могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).

Как налоговики вычисляют факт подмены трудовых отношений с самозанятыми?

ФНС и Роструд договорились об одновременных проверках работодателей, которые фактически нанимают самозанятых в качестве своих работников, оформляя их по гражданско-правовым договорам.

Проверяющие рассматривают каждый договор в отдельности. Что точно вызовет пристальное внимание и подозрение в маскировке трудовых отношений:

Продолжительность или постоянство работы с организацией.

Подозрительным сроком считается сотрудничество в три и более месяцев подряд. Если у вас есть продолжительный контракт, внимательнее отнеситесь к формулировкам. Подробно напишите о целях, четко обозначьте объем работ, конечный результат и сроки исполнения (пример см. ниже).

Единственный ли это источник дохода для самозанятого и признаки зарплаты.

Эти показатели оцениваются исходя из сформированных самозанятыми чеков с одним и тем же заказчиком-работодателем на протяжении всего времени работы.

Периодичность выплат вознаграждения.

Плательщик НПД самостоятельно решает, когда и как будет выполнять свои обязательства, соответственно, и закрывающие документы выставляет в разные сроки, с разной периодичностью. Иначе он может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или суд.

Массовая постановка на учет и массовые регистрации дохода.

Если сразу несколько человек в одно время зарегистрировались в качестве самозанятых и указали один и тот же адрес электронной почты, а для формирования чеков применяется одно и то же техническое средство, то, возможно, таким процессом руководит работодатель. Такие совпадения точно заинтересуют налоговиков.

Наличие групповых «миграций».

Этот признак сигнализирует о фактах перехода работников из одной организации в другую, но уже в качестве самозанятых. При этом одна компания подконтрольна другой.

Прямые нарушения закона.

Компании не вправе в течение двух лет с момента увольнения заключать договоры с бывшими работниками как с самозанятыми. Полного запрета на заключение договора нет, но с выплат бывшему сотруднику понадобится удерживать НДФЛ и начислять взносы (п. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ).

Что важно сделать до оформления договора?

Перед официальным оформлением плательщика НПД проверьте следующие пункты:

Регистрация. Запросите справку о постановке на учет в качестве самозанятого — она формируется в приложении «Мой налог» или в личном кабинете плательщика НПД. Вы также можете проверить статус исполнителя самостоятельно через сервис налоговой службы. Данные в нем обновляются ежедневно.

Важно! Проверять статус нужно не только перед сделкой, но и при каждой выплате. Если выяснится, что в момент выплаты исполнитель не зарегистрирован как самозанятый, заказчику придется удержать НДФЛ и заплатить страховые взносы, как при сотрудничестве с обычным человеком.

Статус «бывшего» . В идеале, если самозанятый никогда не числился среди штатных сотрудников компании или был уволен более 2 лет назад. Также организация или ИП может брать на работу самозанятых, с которыми ранее заключались договоры ГПХ, но они не были штатными работниками.

Легальная деятельность. Самозанятый должен заниматься разрешенным для режима НПД видом деятельности.

На НПД нельзя:

Продавать чужие товары;

Продавать подакцизные товары и те, что нужно маркировать, например, алкоголь, сигареты, лекарства, обувь и тд.

Добывать полезные ископаемые, например, песок, глина, соль;

Заключать договоры агента, комиссии или поручения.

Сдавать в аренду нежилую недвижимость, в том числе машино-место или гараж.

Полный список запретов установлен ст. 4 закона № 422-ФЗ.

Договор с самозанятым: нюансы и примеры безопасных формулировок

Специально разработанной формы для плательщиков НПД нет. Поэтому в документе указываются стандартные сведения, но с определенными нюансами, регулирующими прием на работу самозанятых:

1. Стороны. Обязательно стоит отметить, что исполнитель имеет статус плательщика НПД.

Пример: «Михайлова А.В. зарегистрирована в ФНС в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в соответствии с ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ».

2. Предмет договора — перечень услуг (работ, товаров) и требования к ним.

Пример безопасной формулировки: <...> 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику за вознаграждение следующие услуги (далее —Услуги): ﻿﻿разработка макета визитки;

﻿﻿создание сайта компании «Позитив»;

﻿﻿дизайн промостраницы акции «Скидки до 50%». 1.2. Услуги подлежат исполнению не позднее (соответственно): ﻿﻿«28» августа 2023 года; ﻿﻿«13» сентября 2023 года; ﻿﻿«20» октября 2023 года. 1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта Заказчиком или его уполномоченным представителем. <...>

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3. Порядок приема услуг. Безопаснее оформлять акты выполненных работ или оказанных услуг. В них надо подробно описать, что было сделано, в каком объеме и за какую цену. Иначе налоговики могут посчитать, что налицо подмена трудовых отношений гражданско-правовыми.

4. Стоимость услуг и способы оплаты (наличными, по выставленному счёту, переводом на личную банковскую карту или электронный кошелек).

Пример безопасной формулировки: <...> ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 3.1. Цена услуг Исполнителя составляет 2000 (Две тысячи) руб. за каждый подготовленный проект договора. Стоимость услуг по договору определяется исходя из общего количества подготовленных проектов. Объем услуг определяется в акте оказанных услуг. 3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами акта оказанных услуг. Заказчик оплачивает оказанные ему услуги не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта. <...>

5. Права и обязанности сторон. Важно предусмотреть обязательство самозанятого после получения денег от заказчика формировать в приложении «Мой налог» чек и передавать его выбранным способом. На бумаге или в электронной форме. Без чека не получится уменьшить налоговую базу на сумму оплаты услуг и подтвердить отсутствие необходимости уплачивать страховые взносы и НДФЛ. Актуально для работающих на ОСНО, ЕСХН или УСН «Доходы минус расходы» в части учета расходов в целях налогообложения.

6. Срок действия. Законом не установлено ограничений по срокам. Поэтому определяющим фактором будет время, достаточное для выполнения обязательств исполнителем.

Пример: «Договор заключается на срок до 15 августа 2024 года».

7. Ответственность сторон. Обязательно установите ответственности для самозанятого за неуведомление о снятии с учёта. Так как это влечёт для заказчика обязательство уплатить по сделке налоги и страховые взносы.

Пример: «Исполнитель обязан возместить заказчику убытки, которые тот понес в результате несоблюдения исполнителем условий договора».

8. Обязанность соблюдать внутренний трудовой распорядок.

Пример: исполнитель обязуется оказать услуги и информировать заказчика о ходе работы

9. Основания и порядок расторжения договора (по соглашению сторон или в одностороннем порядке).

10. Прочие условия (варианты решения споров, действия в форс-мажорных ситуациях и пр.).

Кроме штрафов по предмету договора, например, за срыв сроков выполнения работ, рекомендуем предусмотреть ответственность за неуведомление заказчика о потере статуса самозанятого.

Пример: «Если исполнитель снимается с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход, он обязуется сообщить об этом заказчику письменно в течение трех дней со дня снятия с учета. Иначе исполнитель должен заплатить штраф заказчику — 50% от суммы платежа».

Далее подписывается договором обеими сторонами. Можно отправить подписанные сканы документов по e-mail, либо воспользоваться ЭДО, либо отправить бумажные экземпляры почтой или курьером.

Привлечение самозанятых может существенно сберечь бюджет компании, но и повысить внимание со стороны налоговой. Главное при заключении договора максимально точно определить все условия сотрудничества, использовать безопасные формулировки в ГПХ и минимизировать возможные риски для обеих сторон.

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