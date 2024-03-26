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Маркетплейсы

Как учитывать баллы Озон в бухгалтерии и правильно рассчитать налог

В октябре 2023 года Озон ввел баллы за скидку, чем сильно запутал и самих селлеров и бухгалтеров, которые впервые с этим столкнулись. Вопросы возникают до сих пор, так как на практике все больше уточнений и спорных моментов. Как именно формируются баллы, что теперь необходимо учесть в доход, как эти изменения отразились на выручке и налоговом учете селлера, подробно разобрали в статье.
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Как учитывать баллы Озон в бухгалтерии и правильно рассчитать налог
Иллюстрация: Райт Консалтинг

В чем суть изменений

Чтобы привлекать больше покупателей, Озон устанавливает дополнительную скидку на рандомные товары. Еще покупатели могут получить скидку, если оплачивают заказ Ozon Картой.

Товар продается дешевле со скидкой за счет селлера и от имени селлера, а разницу между ценой продавца и суммой продажи маркетплейс возвращает баллами, где 1 балл = 1 рублю. Эти баллы списываются для оплаты услуг площадки (комиссия, логистика, хранение и продвижение товаров).

Подробнее об изменениях в пункте 2.6.1 договора от 1 октября 2023.

Баллы списываются после закрытия месяца и могут покрыть до 99% общей стоимости вознаграждения и услуг в текущем месяце. 

Сначала Озон списывает баллы для оплаты вознаграждения за продажу, затем — на доставку, возвраты и прочие услуги.

Баллы не списываются для оплаты услуг, которые Озон перевыставляет селлеру от партнеров — например, эквайринг, последняя миля, обработка возвратов.

Прежде чем перейти к вопросам, давайте посмотрим наглядно, как формируются баллы:

В отчете мы видим, что:

  • По реализации: базовое вознаграждение (столбец 11) — 5 878,8 ₽;

  • Баллы за скидку (столбец 6) — 157,5 баллов;

  • Возвраты: базовое вознаграждение (столбец 16) —  87,31 ₽;

  • Баллы за скидку (столбец 13) — 3 балла.

Так как, в разъяснениях от Ozon, сказано, что при возврате товаров, баллы возвращаются в таком же количестве, мы из суммы реализации вычитаем возвраты.

  • Базовое вознаграждение — 5 791,49 ₽  (5 878,8 – 87,31);

  • Баллы за скидку — 154,5 баллов (157,5 – 3).

Зачет баллов за счет вознаграждения происходит следующим образом: 

  • Из суммы вознаграждения (5 791,49 ₽) отнимаем начисленные баллы (154,5).

  • Итого сумма вознаграждения: 5 636,99.

Эта же сумма указана внизу отчета о реализации:

Документ УПД на вознаграждение также формируется на сумму с учетом баллов, которые пошли в зачет вашей комиссии.

Контролировать все начисления и списания можно в разделе Финансы → Баланс на сегодня. Там указана сумма к выплате уже с учетом баллов, которые Озон списал на оплату услуг площадки.

Посмотреть, сколько именно баллов списано, а сколько конвертировалось в рубли, можно в конце периода в закрывающих документах и в разделе Финансы → Баллы за скидки. В отчете указано, сколько баллов начислено, сколько списано, за что и по какому документу.

А теперь перейдем к вопросам, которые волнуют всех селлеров и бухгалтеров, которые столкнулись с введением баллов на практике.

Как баллы повлияют на заработок, теперь выручка уменьшится

Как раньше использовался кассовый метод при расчете налоговой базы, так и после введения балльной системы. Более того, с вводом баллов, селлерам даже выгоднее продавать: если раньше доплата от Озона переводилась на счет в рублях, и с доплаты селлеры платили налог, то теперь при переходе на баллы, их не переводят, а засчитывают в счет комиссии и других услуг. Соответственно, выручка у селлера больше, за счет того, что он меньше платит налог.

Что изменилось в расчете налога при УСН «Доходы»

Это второй по популярности вопрос. И действительно, теперь налоговую базу мы считаем иначе.

Было: столбец 5 «Реализовано» + столбец 6 «Доплаты за счет Озон», минус возвраты.

Стало: столбец 5 «Реализовано» – столбец 12 «Возвращено»

То есть при расчете выручки мы не включаем баллы. Почему?

Налог УСН «Доходы» селлер платит с той суммы, которую заплатил покупатель и с доплат, которые приходят от маркетплейса (компенсация за товар, премия, бонус и т.д.). В данном случае, именно по отчету о реализации, доход — это сумма, на которую селлер реализовал товар (минус возвраты). 

Пример. Перед вами отчет за декабрь 2023 года:

Соответственно, чтобы правильно рассчитать налог, нужно вычесть из «Реализовано» (столбец 5) сумму «Возвращено» (столбец 12). И никак иначе:

26 214,50 - 448= 25 766,5 х 0,06  = 1  545,99. 

Таким образом, за декабрь 2023 года селлер предварительно заплатит 1 545,99 ₽ (без учета уменьшения на страховые взносы).

Проактивная бухгалтерия для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах

Сдадим вовремя декларацию по УСН, учтем доходы и расходы, рассчитаем налоги и уменьшим их в счет страховых взносов

Что произойдет, если баллов окажется больше или меньше, чем стоимость услуг

Если баллов окажется больше, чем требуется для оплаты 99% стоимости услуг площадки, то Озон переведет остаток в рублях, а выплату отобразит как премию и составит акт о премии за расчеты баллами. Этот акт можно увидеть в разделе Финансы → Баллы за скидки. 

Важно! На основании этого акта по аналогии с компенсациями премию необходимо будет включить в доход.

Если баллов будет меньше, чем стоимость услуг, то оставшуюся стоимость Озон спишет рублями.

Как указывать баллы в налоговой декларации

Порядок отражения в налоговой декларации не меняется, так как баллы важны для финансового учета, а не для налогового.

 Вот что будет в налоговой декларации.

Доходы:

  • доходы от реализации будут отражены в налоговой декларации с учетом скидки (столбец Реализовано на сумму из отчета о реализации);

  • премия за использование расчетов баллами (если баллов будет больше, чем сумма за услуги к удержанию).

Расходы:

  • итоговая стоимость вознаграждения за продажу (итого вознаграждение после скидок из отчета о реализации);

  • итоговая стоимость услуг с учетом оплаты баллами;

  • вознаграждение за перерасход баллов (если сумма баллов на конец периода отрицательная) — отражается в Акте выполненных работ.

Как вносить записи в КУДиР, начиная с октября при УСН «Доходы»

В части налогов и отражения операций в КУДиР ничего не поменялось.

Вы по-прежнему должны отразить доход, то есть сумму, которую заплатили покупатели (сумма без вычета из нее комиссии) плюс баллы, если их вам перечислил Озон (это баллы, которые остались после списания на комиссию и услуги маркетплейса).

Что отражается в КУДиР:

  1. Поступление денег от Озон на расчетный счет (это часть расчета) на основании выписки банка.

  2. Удержание комиссии  и стоимости услуг Озон и партнеров (эквайринг, логистика и т.д.) на основании отчета комиссионера, который предоставляет маркетплейс по итогам месяца.

  3. Если есть документ на баллы, то эта сумма тоже идет в доход или в расход, если сумма баллов на конец месяца отрицательная.

Самостоятельно предпринимателю не так просто рассчитать налог, вникать в обновления на площадках и изучать изменения в налоговом законодательстве. Порой консультации грамотного бухгалтера бывает достаточно, чтобы разобраться с учетом и избежать штрафов. Но не все располагают временем и желанием, чтобы вникать в бухгалтерию самостоятельно.

Наша команда специализируется на бухгалтерском учете селлеров. Три года мы активно консультируем и решаем проблемы предпринимателей маркетплейсов, с помощью товарного и управленческого учета помогаем увеличить выручку и масштабировать бизнес. Мы не просто выполняем функционал, а работаем на развитие компании.

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Райт Консалтинг
Маркетплейсы

Как учитывать баллы Озон в бухгалтерии и правильно рассчитать налог

В октябре 2023 года Озон ввел баллы за скидку, чем сильно запутал и самих селлеров и бухгалтеров, которые впервые с этим столкнулись. Вопросы возникают до сих пор, так как на практике все больше уточнений и спорных моментов. Как именно формируются баллы, что теперь необходимо учесть в доход, как эти изменения отразились на выручке и налоговом учете селлера, подробно разобрали в статье.

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