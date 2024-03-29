Как предпринимателю не подставить себя перед налоговой

Предприниматели часто по незнанию допускают бухгалтерские ошибки, которые ведут к печальным последствиям: штрафам, доначислениям, пеням и даже закрытию бизнеса. Рассказали в статье о четырех самых актуальных правилах, которых следует придерживаться в сегодняшних реалиях и что предпринять, если их нарушили.

Последние годы для бизнеса проходят под сильнейшим усилением налогового контроля. Сейчас не самое лучшее время расслабляться и тем более идти наперекор закону. Но даже добросовестные компании наживают немало проблем, когда не знают нюансов при взаимодействии с налоговой, чем сильно подставляют себя.

Хотя в большинстве случаев можно было избежать последствий, проявив большую осведомленность.

В статье разобрали самые частые правила, придерживаясь которых вы обезопасите свой бизнес, обеспечите себе спокойствие и предпринимательское долголетие.

Правило 1. Если вы получили повестку на допрос, проконсультируйтесь со специалистом или идите в его сопровождении

В чем риск

Инспекторы на допросе заинтересованы, чтобы вы сказали то, что хочется им, а не то, что отвечает интересам компании. В итоге неподготовленный человек дает много лишней информации. А часто бывает так, что сам руководитель или сотрудники не знакомятся с протоколом и не вникают в тонкости ошибочных формулировок.

Нашумевшая история: бухгалтер на допросе ответил на вопрос налоговиков, выходящий за пределы его компетенций. Он заявил что компания не обращалась к услугам подрядчиков, так как у организации были свои квалифицированные специалисты в штате. Казалось бы безобидный ответ. Но именно из-за него налоговики сняли все расходы на услуги подрядчиков, которые были учтены ранее в целях налогообложения, а бухгалтеру вменили субсидиарную ответственность.

Что делать

Заручитесь поддержкой опытного бухгалтера или даже юриста, который сможет подготовить или проконсультировать вас и ваших сотрудников; Обяжите всех сотрудников (даже бывших) сообщать о допросе; Определите тех сотрудников, которым можно идти на допрос, а кому не стоит; Обязательно подготовьте сотрудника, который пойдет на допрос или отправьте его в сопровождении специалиста, который будет защищать ваши интересы; Если есть возможность не ходить (когда это не противоречит закону) — не ходите. Сопоставьте последствия неявки на допрос с последствиями неточных ответов на двусмысленные вопросы налоговиков. Из двух зол выбирайте меньшее. Сделайте аудиозапись встречи, это поможет бухгалтеру глубже понять причинно-следственные связи и выстроить стратегию по дальнейшей защите.

Важно! Если вам прислали уведомление о вызове по 31 статье НК для дачи пояснений, помните, что это не допрос, где необходима личная явка физлица.

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Правило 2. Не нарушать установленных требований при работе с самозанятыми

В чем риск

Все договоры ГПХ, заключенные с самозанятыми, пользуются повышенным вниманием налоговой. И при ряде признаков такие отношения могут переквалифицировать в трудовые. И тогда предпринимателя ждут доначисления, штрафы больших размеров и внеплановая проверка трудовой инспекцией.

На что обращают внимание налоговики:

у самозанятого ваша компания — единственный источник дохода;

фиксированная сумма выплаты в одни и те же даты (даже если выплата 1 раз в месяц);

осуществление деятельности по месту нахождения заказчика;

постоянный или длительный характер работы, использование его имущества;

наличие договора о материальной ответственности, соблюдение внутреннего распорядка и режима работы компании;

регистрация в качестве самозанятого незадолго до сотрудничества с вами.

Что делать

Не подменяйте трудовые отношения самозанятыми, сейчас скрыть этот факт от налоговой крайне сложно и грамотно оформляйте договор со специалистами.

Основные правила при заключении договора с самозанятыми:

не работайте по шаблонному договору, скачанному из интернета;

обязательно пропишите в договоре результат работ/услуг, а не трудовой функционал;

не заключайте договор с физлицом до приобретения статуса самозанятого;

перед каждой сделкой, и даже платежом, проверяйте статус самозанятого (не верьте на слово);

не заставляйте неоформленного работника регистрироваться самозанятым;

не берите на работу бывших сотрудников, которые уволились менее двух лет назад;

Правил по взаимоотношению с самозанятыми гораздо больше, подробнее разобрали в статье, а также поделились безопасными формулировками в договоре «Как оформить отношения с самозанятым и не нажить проблем с налоговой».

Правило 3. Не предоставляйте инспекторам документы по первому требованию

В чем риск

Налоговики запрашивают любые документы и в любом количестве, но по факту часто не имеют на это достаточно оснований, поэтому важно проверять каждое требование или запрос на правомерность. Иначе вероятность, что вы получите внушительные доначисления, предоставив все, резко возрастает.

Что делать

Не предоставлять документы по требованиям, уведомлениям о вызове, телефонным звонкам, если их можно законно не предоставлять.

Это не призыв, а напоминание — когда у вас есть право не предоставлять, лучше им воспользоваться.

А если все же есть законное основание запросить документы, перед представлением проверьте их внимательно, особенно договор: соответствует ли то, что там написано другим документам и записям в налоговых регистрах.

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Правило 4. Предпринять крайние меры безопасности при дроблении бизнеса

В чем риск

Если факт незаконного дробления будет выявлен, контролирующие органы могут доначислить налоги, в частности, НДС и налог на прибыль. То есть начислить так, как будто организация была на ОСН. Также кроме доначисленных налогов может быть наложен штраф в размере 40% от неуплаченного налога (п. 3 ст. 122 НК).

Что делать

Разделять бизнес законно. А для этого понимать, что имеет отношение к признакам дробления. Еще в 2017 году ИФНС выделил 17 обстоятельств, которые относятся к схемам дробления (письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@).

Основные правила безопасного дробления:

компании самостоятельно принимают решения, имеют собственные ресурсы, персонал, то есть являются автономными;

вами движет деловая цель при разделении компании (и это не уход от налогов);

Если ваша цель — именно оптимизация налогообложения, то лучше от этой идеи отказаться, так как для налоговой рано или поздно это станет очевидным.

если вы только решили провести дробление, то обратитесь к специалисту, а не руководствуйтесь идеей «друг так сделал и я так буду»;

привлеките бухгалтера, который имеет положительный опыт взаимодействия с налоговой и, проведите проверку организации на признаки дробления;

обращайте внимание, не возникают ли риски налоговой недоимки. Улучшение налогового положения может быть расценено как дробление;

у компаний должны быть разные поставщики и покупатели;

сделайте так, чтобы не возникало совпадений видов деятельности у всех участников;

исключите обстоятельство, когда работу всех компаний контролируют одни и те же лица;

следите за тем, чтобы не совпадали адреса, номера телефонов, помещения у всех организаций.

Если какие-то пункты имеют прямое к вам отношение, лучше возьмите консультацию и заручитесь поддержкой профессионала. Стоимость услуги в сотни, а иногда и в тысячу раз ниже стоимости доначисленных налогов. Всегда помните об этом и трезво оценивайте риски.

Правил, которые по незнанию нарушают предприниматели, сильно больше, чем тех, что описаны в статье. Но эти самые актуальные и частые. Если вы хотите обсудить другие или раскрыть подробнее какие-то из рассмотренных, дайте знать в комментариях.

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