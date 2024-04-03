Вся правда о переходе на льготные ставки УСН в регионах

Что такое стандартная и повышенная ставка УСН? В каких регионах можно получить пониженную ставку? Что такое налоговый туризм и почему ИФНС не жалует таких переселенцев? Что надо сделать, чтобы законно переехать в регион и воспользоваться налоговыми льготами? Читайте в статье.

Что такое стандартная и повышенная ставка УСН

Законодательством предусмотрена стандартная ставка налога на упрощенной системе налогообложения, которую применяют, если нет оснований для получения льгот.

Она зависит от объекта налогообложения и составляет:

6% при расчете налога с доходов;

15% при расчете налога доходы минус расходы.

Эти ставки применяются, пока доход упрощенца не превысит 150 млн рублей.

Важно! Указанный лимит по доходам ежегодно корректируется на коэффициент дефлятор. В 2024 году его значение равно 1,329. Соответственно, ставки 6% и 15% могут применять организации и ИП на УСН, пока их доход в 2024 году не превысит 199,35 млн рублей.

Если на предприятии работают от 100 до 130 сотрудников, а годовой доход превышает 150–200 млн, ставка налога на УСН возрастает:

до 8% при УСН «Доходы»;

до 20% при УСН Доходы минус расходы».

Такие ставки называют повышенными.

В 2024 году лимит для применения УСН — 265,8 млн рублей, то есть налогоплательщик не сможет применять спецрежим, если его доходы превысят эту сумму.

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Что такое льготная (пониженная) ставка и как она работает

Субъекты РФ наделены правом снижать ставку по УСН. Таким образом, они конкурируют между собой за бизнес, предлагая комфортные налоговые условия.

В зависимости от региона, сферы деятельности компании и численности сотрудников пониженная ставка УСН составляет:

от 1 до 6% при УСН «Доходы»;

от 5 до 15% при УсН «Доходы минус расходы».

В отдельных случаях ставки могут быть снижены вплоть до «0» для обоих объектов налогообложения. Такое явление называется налоговыми каникулами. В список бизнесов для введения каникул по УСН входят: производство, наука, бытовые услуги, социальная сфера и гостиничный бизнес. Окончательное решение остается за регионом.

Например, в Свердловской области с доходов платят в основном по базовой ставке — 6%, а новые ИП облагаются налогом по ставке 0%.

В Ростовской области для всех «упрощенцев» с объектом «Доходы минус расходы» налоговая ставка составляет —10%.

Узнать подробнее о региональных льготах можно на сайт налоговой соответствующего региона.

Что нужно сделать, чтобы воспользоваться льготной ставкой

Для того чтобы бизнес имел право воспользоваться региональной льготой, юридический адрес ООО или прописка ИП должны быть в соответствующем регионе. Затем нужно встать на учет, чтобы подавать отчетность, уплачивать налоги и авансовые платежи.

В результате привлекательность льготных ставок и легкость процесса переезда привели к такому понятию, как «налоговый туризм». Но не все так просто.

Налоговые органы сочли такой прием для снижения налоговой нагрузки неправомерным, с чем теперь активно борются.

Налоговый туризм: что это за схема и почему не стоит ее применять

Налоговый туризм — фиктивная регистрация бизнесмена и, как следствие, получение необоснованной налоговой выгоды.

Если предприниматель регистрируется, платит в бюджет субъекта налог по пониженной ставке, но фактическую деятельность в субъекте не ведет: не обеспечивает рабочие места, не формирует инфраструктуру для населения, то такую деятельность инспекторы расценивают как незаконную схему по намеренному снижению налогов.

Как не попасть «на карандаш» налоговиков:

Подготовьте твердое обоснование для переезда, где снижение налоговой ставки — не единственная причина;

Приобретите жилье в том регионе, куда планируете переехать, а не используйте фиктивную прописку;

Приезжайте в новый регион как можно чаще. Пользуйтесь медуслугами, приобретите номер местного мобильного оператора, платите коммуналку, участвуйте в социальной жизни региона;

Сдавайте отчетность через местных аутсорсеров;

Организуйте удаленный компьютер, через который будете входить в банк на территории региона.

Почему не стоит заниматься налоговым туризмом

На сегодняшний день действует концепция планирования выездных налоговых проверок (приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). В зону риска попадают те компании, которые часто мигрируют из региона в регион и, соответственно, меняют налоговые инспекции.

Если в ходе налогового расследования выяснится, что единственной целью такой «кочевой» предпринимательской деятельности стала экономия налога, то предприниматель автоматически потеряет право применения пониженной ставки и понесет убытки: доплата налога в пятикратном размере от заявленной в декларации суммы (в 2023–2025 гг.), пени и в некоторых случаях даже штраф в размере 20% от доначисленной суммы налога.

Внимание! Положительных судебных решений в пользу налогоплательщиков на сегодняшний день нет. Новые судебные решения с большей долей вероятности ждет та же участь.

Если вы планируете переехать в другой регион, чтобы воспользоваться льготными ставками, сначала изучите досконально все нюансы и тонкости, на которые обращают внимание сотрудники ИФНС. Проанализируйте, действительно, в вашем случае это экономически обоснованно, и будьте готовы там жить или периодически навещать новый регион, либо подготовьте доказательства того, что это так.

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