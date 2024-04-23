Что такое управленческий учет и почему он нужен бизнесу? Специфика управленческого учета на маркетплейсах

Словосочетание «управленческий учет» у начинающих предпринимателей обычно вызывает много вопросов: что это? чем отличается от бухгалтерского учета? зачем он нужен? особенности управленческого учета для селлеров? На эти и многие другие вопросы отвечаем в этой статье простым и доступным языком.

Что такое управленческий учет

Многочисленные попытки начинающих предпринимателей рассчитать свою реальную прибыль и наметить план развития зачастую не приводят к успеху. Основная причина этого — неверные расчеты: не учли часть расходов, неверно спланировали график движения денежных средств и т.п. Большинство этих ошибок можно исключить, если грамотно вести управленческий учет.

Управленческий учет— это система анализа и представления финансовой информации, учитывающая произведенные и планируемые доходы/расходы, которая используется руководством компании для принятия стратегических решений по ведению и дальнейшему развитию бизнеса.

Цели ведения управленческого учета:

Анализ текущего состояния бизнеса: сколько в действительности зарабатываете, какие товарные позиции обладают высокой маржинальностью, а какие статьи расходов самые затратные.

Планирование и стратегическое развитие: данные управленческого учета являются основой для принятия решений о развитии, капитализации бизнеса, оценке востребованности открытия новых направлений.

Помощь в принятии решений, связанных с эффективностью использования ресурсов компании (бюджетирование, анализ рентабельности, анализ затрат и доходов, а также прогнозирование финансовых результатов).

На практике управленческий учет дает возможность держать «руку на пульсе»: понимать, во что вложены деньги, какие расходы уже запланированы, какие поступления ожидаются. Также ведение управленческого учета позволяет своевременно выявить вероятность наступления кассового разрыва, а значит, позволяет принять меры в спокойном режиме по корректировке поступлений и расходов и выявить проблему, которая привела к расхождению показателей.

Основные отличия управленческого от бухгалтерского учета:

1. Бухгалтерский учет отражает уже произошедшие факты хозяйственной жизни компании.

В управленческом учете упор делается на планировании и принятии стратегически важных решений.

2. В отличие от бухгалтерского учета, который предоставляет информацию внешним пользователям, таким как контролирующие органы, инвесторы и кредиторы, управленческий учет ориентирован на внутреннее использование.

3. Бухгалтерский учет строго регламентирован (отчеты, уведомления, регистры).

Ведение управленческого учета не сковано жесткими рамками, а ориентировано на интересы собственников бизнеса. Используемые формы управленческого учета определяются компаниями индивидуально.

Например, небольшим организациям может быть достаточно платежного календаря и отчета о прибылях и убытках.

Крупные компании могут использовать более широкий спектр управленческих документов (управленческий баланс, отчет о прибылях и убытках, UNIT-экономика, ABC-анализ и другие).

4. Бухгалтерский учет — зона ответственности бухгалтера (лица, его замещающего).

Управленческий учет относится к области стратегического управления и ведется финансовым директором, управляющим менеджером, директором по развитию, которые подчиняются генеральному директору либо совету директоров.

5. В бухгалтерском учете затраты учитываются по каждому юридическому лицу.

В управленческом учете деление на юридических лиц не всегда важно. Он может вестись сразу на группу компаний, даже если она юридически не оформлена.

6. Бухгалтерский учет требует наличия подтверждающих документов и отражает фактически свершившиеся факты хозяйственной жизни предприятия.

Для управленческого учета допускается отражение операций, которые еще не произошли и не имеют подтверждающих документов.

Например, в ходе переговоров была достигнута договоренность о поставке в течение года 5 комплектов оборудования. Юридически договор на поставку еще не оформлен, подписанных спецификаций нет. Но этот объем уже может быть учтен в рамках управленческого учета, т.к. позволит планировать загрузку предприятия, рассчитать необходимые ресурсы для его реализации и т.д.

Отчеты, используемые в управленческом учете

Управленческий баланс.

Позволяет оценить текущее состояние компании и проблемные аспекты, которые необходимо скорректировать.

Например, размер дебиторской задолженности может показать, что пора заняться претензионной работой и взысканием. Если обнаружены большие запасы сырья, материалов, выявить причину их скопления, скорректировать объемы закупок, наметить план по активизации продаж определенных продуктов и изделий и т.д.;

Отчет о прибылях и убытках (P&L).

Главные статьи этого отчета: прибыль (доходы), убытки (расходы). Они учитываются по фактическим обстоятельствам, т.е. как уже проведенные в бухгалтерском учете, так и те, которые только запланированы на текущий отчетный период;

Отчет о движении денежных средств (cashflow).

Помогает отследить потоки денежных средств. Данный отчет предупреждает формирование кассовых разрывов, помогает эффективнее распределять денежные средства и управлять отсрочками платежей;

ABC-анализ.

Важный для любого товарного бизнеса, в особенности для селлеров, инструмент, который помогает бизнесу классифицировать ресурсы компании по степени их важности.

ABC-анализ основывается на принципе Парето. Применительно к бизнесу это означает, что 80% прибыли приносят 20% клиентов, 80% продаж приходится на 20% товаров и так далее.

ABC-анализ позволяет определить эти ключевые 20% ресурсов и сосредоточиться на них, чтобы повысить эффективность работы бизнеса.

Например, компания может использовать ABC-анализ для определения своих самых продаваемых товаров и перенаправить усилия на их продвижение. Или же компания может использовать этот метод для определения своих самых прибыльных клиентов и уделить им больше внимания;

UNIT-экономика — это расчет прибыли на отдельную товарную позицию. С ее помощью Вы понимаете, какие затраты уже есть, а какие возникнут в будущем. Правильный расчет позволит назначить выгодную цену, просчитать возможные скидки и вычислить итоговую прибыль.

Расчет UNIT-экономики на старте для товарного бизнеса дает понимание рентабельности выбранного товара, а после начала продаж - возможность отследить динамику затрат и прибыли, необходимость пересмотреть стратегию.

Случай из практики: недавно к нам в агентство по рекомендации своего знакомого обратился предприниматель. Когда мы начали проводить предварительный анализ его деятельности, оказалось, что он ведет бизнес с двух ИП на УСН и по обоим приближался к порогам «вылета» с УСН.

Оказалось, что при больших оборотах, прибыль минимальная. Мы произвели расчет UNIT-экономики, вычислили позиции «в глубоком минусе» и высоко маржинальные, представили данные Клиенту. Он произвел соответствующие корректировки и результат не заставил себя долго ждать. Благодаря выводам, представленным после анализа бизнеса нашими специалистами, он сократил нагрузку на предприятие в целом, убрал убыточные позиции из товарооборота, сократил штат и затраты. Таким образом, оборот упал, а прибыль выросла.

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Специфика управленческого учета на маркетплейсах

Торговля через маркетплейсы отличается от традиционной торговли.

Маркетплейсы дают возможность селлерам быстро запуститься, без лишних вложений, например, в раскрутку бренда, не нужно создавать сайт, продвигать его и т.д. Все процессы на площадках уже отработаны, налажены и автоматизированы. Это с одной стороны, а с другой стороны, продавцу необходимо приспособиться к особенностям ценообразования, чтобы не уйти в минус.

Что нужно учесть селлеру при ведении управленческого учета?

ценовую политику: возможные акции и скидки маркетплейсов (в особенности те, которые являются обязательными);

расходы на комиссию, которую удерживает маркетплейс. Помним, что комиссия, по некоторым товарам может достигать 20% и выше;

стоимость логистики на доставку и возврат, с учетом средней величины возвратов, т.к. Клиенты не всегда выкупают товар, заказанный на маркетплейсе.

Таким образом, крайне важно определить правильную цену товаров, обеспечивающую оптимальный уровень рентабельности, который считает для себя допустимым селлер. При этом ошибочно ориентироваться только на цены конкурентов. Важно анализировать себестоимость продукции, учитывать прочие расходы и предполагаемые скидки при участии в акциях маркетплейса.

В нашей практике был такой случай, когда при анализе UNIT-экономики оказалось, что одна из товарных позиций убыточная. А по итогам финансовых результатов, рассчитанных в Отчете о прибылях и убытках за период, оказалось, что небольшая прибыль от остальных товарных позиций «съедается» постоянными расходами на аренду склада, зарплату сотрудников и транспортные расходы. После проведенного анализа данных управленческих отчетов вместе с нашими специалистами, селлер смог принять эффективные решения для развития бизнеса по сокращению расходов, смог скорректировать цены на маркетплейсах, а благодаря детальному анализу движения денежных средств, выбрал оптимальный график по выплатам с каждой из площадок и избежал необходимости привлечения кредитных средств в бизнес с минимальными затратами.

Пример расчета UNIT-экономики представлен в таблице. Благодаря детальному расчету себестоимости товара мы можем сформировать ценовую политику с учетом цен конкурентов и величины добавленной стоимости, которая покроет косвенные расходы и сформирует по итогам работы положительный финансовый результат.

В целом, управленческий учет на маркетплейсах требует комплексного подхода и анализа большого объема данных. Но он точно необходим, т.к. помогает принимать обоснованные решения, оптимизировать бизнес-процессы, повышать эффективность работы на площадке за счет продвижения наиболее рентабельных товаров.

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