Расчетно-кассовое обслуживание для ООО: как выбрать оптимальный банк и тариф

Расчетный счет — важный инструмент для любой компании. Через него проходят все безналичные финансовые потоки: поступления от клиентов, переводы контрагентам, платежи в бюджет. Банки предлагают множество различных условий и тарифов на РКО, среди которых непросто выбрать оптимальный вариант. Разберем, на что обратить внимание при выборе банка и тарифа для РКО.

Критерии выбора банка для РКО

Прежде чем углубляться в анализ тарифов, определимся с базовыми требованиями к банку, в котором ООО будет открывать расчетный счет:

Надежность и устойчивость. Желательно выбирать крупные проверенные банки, входящие в топ-50 по активам. Обратите внимание на рейтинги и финансовые показатели банков.

Широкая сеть отделений и банкоматов. Для компании важно, чтобы офисы банка были в шаговой доступности, а банкоматы и терминалы встречались как можно чаще. Это позволит удобно и экономно вносить и снимать наличные.

Функциональный интернет-банк и мобильное приложение. Качественный онлайн-банкинг — одно из главных условий быстрого и удобного управления счетом. Оцените, насколько понятен и технологичен личный кабинет, какие операции можно проводить дистанционно.

Опыт работы с бизнесом. Проверьте, есть ли у банка специализированные сервисы и услуги для юридических лиц — эквайринг, зарплатные проекты, кредитование, корпоративные карты, онлайн-бухгалтерия. Хорошо, если банк интегрирован с популярными учетными системами.

Тарифы и условия обслуживания. Конечно же, ключевой фактор — это стоимость расчетно-кассового обслуживания. Сравнивайте тарифы банка со среднерыночными, анализируйте, нет ли скрытых комиссий и платежей. Об этом поговорим подробнее.

Основные параметры тарифов РКО

По каким критериям сравнивать тарифы разных банков? Выделим главные составляющие расходов на расчетный счет:

Стоимость открытия счета. Многие банки открывают счета бесплатно или за символическую плату, но в некоторых тариф за открытие все еще встречается и может доходить до нескольких тысяч рублей. Ежемесячная абонентская плата. Это фиксированная сумма за обслуживание счета, которая не зависит от объема операций. Варьируется от 0 до нескольких тысяч рублей в месяц. На некоторых тарифах первые месяцы могут быть бесплатными. Стоимость платежей. За каждый исходящий платеж (контрагентам или в бюджет) банк берет определенную комиссию — процент от суммы или фиксированный тариф. Многие пакеты РКО включают лимит бесплатных платежей. Комиссии на внесение и снятие наличных. Если деятельность компании связана с наличным оборотом, это очень важный параметр. Комиссия на эти операции составляет обычно от 0,1% до 2–3%. Часто есть лимит на бесплатное внесение и снятие наличных в банкоматах своего банка. Стоимость онлайн-сервисов — интернет-банка, смс-информирования, онлайн-бухгалтерии и т.п. На многих тарифах эти услуги уже включены в ежемесячную плату. Плата за допуслуги — корпоративные карты, эквайринг, зарплатные проекты и др. Эти опции тоже могут быть нужны вашей компании.

Как видим, расходы на РКО складываются из многих составляющих. Невозможно ориентироваться только на один параметр, например, абонплату. Нужно учесть все потребности и особенности бизнеса, чтобы выбрать действительно оптимальный тариф.

Легкий старт от СберБизнес. Счет и сервисы для бизнеса за 0 ₽ навсегда Перезвоним и откроем счет бесплатно: Отправить

Как сравнить и выбрать тариф РКО

Чтобы найти лучшее предложение по расчетному счету для вашей компании, рекомендуем такой подход:

1. Проанализируйте свой бизнес и потребности в банковском обслуживании. Ответьте на вопросы:

Каков средний объем поступлений на счет за месяц?

Сколько платежей контрагентам вы совершаете регулярно?

Нужны ли наличные деньги, и в каком объеме вы планируете их снимать и вносить?

Будет ли подключен эквайринг и корпоративные карты?

Планируете ли хранить деньги на счете?

2. Составьте список банков, тарифы которых вы будете сравнивать. Ориентируйтесь на крупные и надежные организации с хорошей репутацией. Можно взять 5–10 самых популярных вариантов.

3. Изучите тарифы банков на сайтах, занесите все основные параметры в таблицу: абонентскую плату, стоимость платежей и переводов, комиссии на наличные, подключение онлайн-сервисов и т.д.

4. На основе своих данных из п .1 подсчитайте примерную сумму расходов на РКО за месяц по каждому тарифу. Например, умножьте количество платежей на стоимость одного платежа в тарифе, прибавьте абонплату и другие регулярные платежи.

5. Сравните получившиеся суммы, определите наиболее выгодные тарифы. Обратите внимание на бонусы и акции банков — бесплатные месяцы обслуживания, повышенный процент на остаток и др.

6. Изучите отзывы клиентов о качестве сервиса выбранного банка. Низкая стоимость обслуживания не всегда означает удобство. Узнайте, насколько у банка оперативная и квалифицированная служба поддержки, удобен ли интернет-банк.

7. Определите подходящий банк и тариф. Оставьте заявку на открытие счета через сайт. В большинстве случаев счет можно открыть онлайн без визита в отделение.

Выбор оптимального банка и тарифа РКО для ООО зависит от специфики вашего бизнеса и потребностей в обслуживании счета. Не существует универсального решения для всех. При принятии решения нужно учитывать множество факторов — надежность банка, функциональность онлайн-сервисов, наличие допуслуг, стоимость обслуживания и платежей, лимиты на операции с наличными. Только так можно найти лучшее соотношение условий и цены. Сравните условия РКО в разных банках и выберите оптимальный тариф на маркетплейсе Bankiros.

Примеры подбора тарифа РКО

Для наглядности разберем несколько ситуаций с компаниями разного профиля.

Пример 1. ООО занимается оптовой торговлей канцтоварами.

Оборот по счету — 3–4 млн руб. в месяц.

Исходящих платежей — 50–60 в месяц.

Наличные нужны на закупки и зарплату — около 1 млн руб. в месяц.

Используются эквайринг и корпоративные карты.

Этой компании нужен тариф с большим лимитом бесплатных платежей, выгодными условиями на внесение и снятие, низкой ставкой на эквайринг. Обычно для таких случаев банки предлагают пакетные тарифы с абонплатой, куда уже включено большинство услуг.

Пример 2. ООО оказывает юридические услуги.

Поступления на счет — около 500 тыс. руб. в месяц.

Исходящих платежей не более 10-15.

Наличные не используются.

Эквайринг и корпоративные карты не нужны.

Для такой компании выгоднее всего подойдет тариф с минимальной абонентской платой и недорогими платежами.

Пример 3. ООО — начинающая компания в сфере IT.

Постоянных поступлений на счет пока нет.

Платежей немного — аренда офиса, покупка техники, оплата услуг фрилансерам.

Наличные средства не требуются.

Такой компании подойдут тарифы для начинающего бизнеса с бесплатным открытием и обслуживанием счета.

Отличным помощником в выборе расчетного счета для бизнеса станет финансовый маркетплейс Bankiros. На сайте собраны актуальные тарифы РКО от ведущих российских банков. Здесь можно легко сравнить условия, рассчитать стоимость обслуживания и даже сразу отправить заявку на открытие счета онлайн.

Несколько советов, которые помогут оптимизировать расходы на РКО:

Регулярно мониторьте тарифы разных банков, отслеживайте выгодные акции и спецпредложения.

Подключите интернет-эквайринг и зарплатный проект в своем банке — это дешевле, чем в разных.

Вносите и снимайте наличные через банкоматы своего банка.

Не держите на счете лишние деньги — размещайте их на депозитах, чтобы получать доход.

Если часто проводите одни и те же платежи, подключите автоплатежи — так вы не забудете и сэкономите время.

Открыть расчетный счет для ООО Тарифы на открытие расчетного счета для ООО и юридических лиц — выбрать банк для ООО Подробнее

Реклама: OOO «АРСфин», ИНН: 7722445717, erid: LjN8K3QmK