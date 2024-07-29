Как удаленно открыть ИП без посещения налоговой: пошаговая инструкция

Зарегистрировать ИП можно полностью онлайн, личный визит в налоговую инспекцию или МФЦ не нужен. Это позволяет существенно сэкономить время и упростить процедуру открытия своего дела. Разберем, как пройти регистрацию ИП удаленно, какие документы и инструменты для этого понадобятся.

Преимущества онлайн-регистрации ИП

Дистанционное оформление ИП имеет ряд плюсов по сравнению с традиционной процедурой:

Экономия времени. Не нужно тратить время на поездку в налоговую и ожидание в очередях. Весь процесс проходит онлайн из любого места, где есть интернет.

Удобство. Подать документы на регистрацию ИП можно в любое время суток, без привязки к графику работы госорганов.

Отсутствие госпошлины. При электронной подаче документов госпошлина в размере 800 рублей не оплачивается.

Помощь сервисов. Многие онлайн-сервисы предлагают пошаговые инструкции, подсказки по выбору ОКВЭД и системы налогообложения, проверку документов перед отправкой.

Регистрация ИП через интернет — это современный, эффективный способ начать свое дело с минимальными затратами сил и времени. Рассмотрим, что для этого нужно.

Необходимые инструменты и документы

Главное, что потребуется для дистанционного открытия ИП — квалифицированная электронная подпись (КЭП). Это аналог собственноручной подписи в электронном виде. КЭП служит для идентификации владельца и придания юридической силы подписанным документам.

Получить электронную подпись можно в аккредитованных удостоверяющих центрах. Ряд крупных банков (Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф и др.) предлагают услугу оформления КЭП. ИП и руководители юрлиц могут получить подпись бесплатно в налоговой.

Для выпуска КЭП нужно предоставить:

паспорт будущего владельца подписи;

СНИЛС;

ИНН.

Вся процедура происходит онлайн. Нужно подать заявку на сайте удостоверяющего центра или через «Личный кабинет» на сайте ФНС, прикрепить сканы документов. После проверки данных в центре сформируют КЭП и вышлют ссылку на скачивание файлов сертификатов. Кроме самой подписи, еще понадобится токен — носитель, куда записывают ЭП, и программа «КриптоПро CSP», которая позволяет подписывать документы ЭП.

Поскольку подпись связывается с конкретным физическим лицом, КЭП можно получить еще до регистрации ИП и использовать для самой процедуры открытия.

Также из документов понадобятся:

скан паспорта;

ИНН;

заявление на регистрацию по форме Р21001.

Само заявление можно заполнить непосредственно на сайте ФНС в сервисе «Подготовка документов для государственной регистрации». Там же можно выбрать коды ОКВЭД (виды деятельности). Если ИП планирует вести несколько направлений бизнеса, можно указать несколько кодов ОКВЭД.

После заполнения заявление подписывают электронной подписью и отправляют на регистрацию. Дополнительно прикладывают скан паспорта. При наличии ИНН его тоже нужно приложить. Если ИНН нет, то он будет автоматически присвоен после открытия ИП.

Куда подать документы онлайн

Подача документов на регистрацию ИП доступна через несколько онлайн-каналов:

1. Сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» на сайте ФНС.

В этом сервисе можно заполнить и отправить заявление на регистрацию ИП, выбрать виды деятельности по ОКВЭД, систему налогообложения. Здесь отслеживается ход рассмотрения заявки. Для работы в сервисе нужна электронная подпись.

2. Портал Госуслуг.

На Госуслугах в разделе «Регистрация бизнеса» нужно выбрать услугу «Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». Далее сервис предложит сформировать пакет документов и направит его в ФНС.

Войти на портал нужно через личный кабинет, требуется стандартная или подтвержденная учетная запись. Для окончательной отправки документов понадобится электронная подпись.

3. Бизнес-портал МСП.

Через единую экосистему для малого и среднего предпринимательства тоже можно подать заявление на регистрацию ИП онлайн. Процесс интуитивно понятен и включает пошаговые инструкции. Авторизация на портале МСП возможна через Госуслуги.

4. Онлайн-сервисы банков.

Многие банки предоставляют услуги по регистрации бизнеса онлайн. В приложении или интернет-банке можно заполнить заявление и тут же открыть расчетный счет для ИП. Например, такой сервис есть у Сбера, Альфа-банка, Тинькофф.

Еще ряд банков (Точка, Модульбанк и др.) реализуют полноценное сопровождение регистрации «под ключ». За отдельную плату они помогут с оформлением электронной подписи, подготовкой и отправкой документов в ФНС.

Выберите банк для регистрации вашего бизнеса на сайте Bankiros. Здесь можно сравнить условия разных банков и выбрать оптимальные для себя.

5. Независимые сервисы для регистрации бизнеса.

Это специализированные онлайн-платформы, которые содержат пошаговые инструкции по открытию ИП и ООО. Самые популярные — «1С-Старт» , «Мое дело», «Главбух Ассистент». Они берут на себя большую часть формальностей, но услуги платные (от 1500 рублей).

Выбор сервиса зависит от личных предпочтений и задач. Сайт налоговой, Госуслуги, МСП наиболее официальные и бесплатные. В банках можно совместить регистрацию со сразу с открытием расчетного счета. А через независимые сервисы удобно открываться тем, кто хочет больше поддержки и готов за нее платить.

В любом случае подать документы онлайн — лишь полдела. Нужно еще правильно выбрать систему налогообложения — от этого зависит размер налоговой нагрузки на бизнес.

Выбор системы налогообложения

При регистрации ИП нужно определиться, по какой системе платить налоги:

ОСН (общая система налогообложения) — подходит для крупных видов деятельности, нужно выделять НДС. Отчетность и учет более сложные.

УСН (упрощенная система) — налог 6% на доходы или 15% на доходы минус расходы. Самая распространенная система для ИП и малого бизнеса. Проще учет и отчетность. Для УСН есть ограничения по видам деятельности и размеру дохода.

ПСН (патентная система) — оплата стоимости патента на определенный срок. Есть четкий список видов деятельности, по которым можно применять ПСН. Самая простая отчетность.

ЕСХН (единый сельхозналог) — 6% с разницы между доходами и расходами. Подходит для сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств.

НПД (налог на профессиональный доход, самозанятость) — налог 4–6% на доход. Не требует регистрации ИП, оформляется отдельно через приложение «Мой налог». Выгоден для небольших услуг. Лимит дохода на этом режиме — 2,4 млн рублей в год. Также есть ограничения по видам деятельности.

При регистрации ИП по умолчанию присваивается ОСН. Перейти на УСН можно сразу при подаче документов на открытие — это нужно указать в заявлении. Для ПСН и ЕСХН подаются отдельные заявления уже после регистрации ИП.

Получение документов о регистрации

После того как документы на открытие ИП отправлены, налоговая инспекция рассматривает их в течение 3 рабочих дней. В это время на электронную почту поступают уведомления о ходе регистрации.

Если все документы в порядке, на почту вышлют подтверждающие документы:

Лист записи ЕГРИП (включается в себя ОГРНИП — номер регистрации ИП).

Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН).

Уведомление о переходе на выбранную систему налогообложения.

Эти документы подписаны электронной подписью ФНС и имеют юридическую силу. При необходимости можно распечатать их и заверить у нотариуса.

После получения этих документов процесс регистрации ИП считается завершенным. Можно изготавливать печать (по желанию), открывать расчетный счет и начинать предпринимательскую деятельность.

При получении отказа в регистрации на почту также придет уведомление с указанием причины. Как правило, отказывают при неправильном заполнении документов или несоответствии данных. В таком случае нужно исправить ошибки и подать документы повторно.

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Дополнительные действия после регистрации

На этапе становления бизнеса зарегистрированному ИП нужно позаботиться о ряде формальностей:

Расчетный счет.

Для безналичного приема платежей и работы с контрагентами ИП требуется корпоративный расчетный счет в банке. Многие банки (Сбер, Альфа, Тинькофф, Точка и др.) позволяют открыть счет ИП полностью онлайн. Понадобится тот же набор документов — паспорт, ИНН, ОГРНИП, электронная подпись.

Для предпринимателей обычно предусмотрены льготные тарифы на открытие и обслуживание счета — до 0 рублей за первый год при небольших оборотах. Дополнительно к счету можно подключить эквайринг (оплату картами), зарплатный проект, корпоративные карты, бухгалтерию и другие бизнес-сервисы. Посмотрите предложения по расчетно-кассовому обслуживанию, оставьте заявку на открытие счета для бизнеса на сайте Bankiros и получите ответ в кратчайшие сроки.

Печать.

С 2015 года использование печати для ИП необязательно. Но многие предприниматели все равно предпочитают ее оформить для удобства работы с договорами и документами.

Изготовить печать можно в специализированных фирмах или заказать онлайн («Печати.Онлайн», «Штампсервис.ру»). Нужно будет загрузить свои реквизиты ИП, выбрать дизайн оснастки. Готовое клише доставят курьером или Почтой России. Стоимость печати — от 500 рублей.

Найм сотрудников.

Если ИП планирует нанимать работников, нужно оформить трудовые договоры и предоставить сведения в ФНС. Также за сотрудников нужно будет платить страховые взносы и НДФЛ, сдавать отчетность в фонды.

По закону ИП обязан вести кадровый учет, выдавать трудовые книжки, оплачивать больничные и отпуска. При этом сам ИП не может выписать себе трудовую и начислять зарплату.

Кассовый аппарат.

При расчетах с физлицами за наличные или по картам ИП должен применять онлайн-кассу — специальный аппарат, который передает данные о продажах через интернет в ФНС. Требование распространяется на все виды деятельности, за некоторым исключением (отдельные бытовые услуги, уличная торговля и т.п.).

Онлайн-кассу нужно зарегистрировать в личном кабинете ФНС или через оператора фискальных данных. ККТ работает с фискальным накопителем — устройством, которое записывает и шифрует информацию о продажах. Отчеты с онлайн-кассы автоматически поступают в налоговую.

Зарегистрировать кассу можно у официальных производителей (АТОЛ, Эвотор, Штрих-М и др.) или через посредников.

Товарный знак.

Для индивидуализации своих товаров и услуг ИП может зарегистрировать товарный знак и наименование места происхождения товара. Это делается через сайт Роспатента — ведомства по интеллектуальной собственности.

В заявке нужно указать данные о правообладателе, изображение товарного знака, описание, классы МКТУ (перечень товаров и услуг). За регистрацию уплачивается пошлина. Проверка заявки занимает до 12–18 месяцев. Товарный знак регистрируется на 10 лет с правом продления. Он дает исключительные права на использование обозначения и защиту от конкурентов.

Таким образом, после получения статуса ИП нужно позаботиться об организационных моментах для полноценного ведения бизнеса. Большинство процедур — открытие счета, регистрацию кассы и товарного знака — также можно провести онлайн через соответствующие сервисы.

Удаленная регистрация ИП — это удобная альтернатива традиционному походу в налоговую, которая открывает новые возможности для начинающих предпринимателей. Цифровизация госуслуг и развитие онлайн-сервисов для бизнеса упрощает большинство рутинных процедур и позволяет сосредоточиться на развитии своего дела. Выбирайте банк для удаленной регистрации ИП на сайте Bankiros.

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