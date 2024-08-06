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Эквайринг

Эквайринг — когда не обойтись без терминала

В современных реалиях наличие возможности принимать безналичную оплату за свои товары является жизненной необходимостью практически для любого бизнеса. Именно поэтому эквайринг — это одна из наиболее востребованных банковских услуг для предпринимателей. В статье говорим об эквайринге, его особенностях и преимуществах, а также объясняем, кому и когда он нужен.

Что такое эквайринг

Эквайринг — это банковская услуга, позволяющая бизнесу принимать платежи через специальные терминалы или интернет. 

В зависимости от того, как и где происходит оплата, эквайринг делится на следующие виды:

  • Торговый эквайринг — платежные терминалы, установленные на стационарных торговых точках, например, в магазинах, кафе и офисах.

  • Интернет-эквайринг — специальный веб-интерфейс, разработанный для приема карт и электронных денег. Для проведения оплаты клиенту необходимо ввести платежные данные на сайте и подтвердить операцию.

  • Мобильный эквайринг — переносной терминал, который подключается к телефону (планшету) с установленной программой. Некоторые модели могут работать автономно. Чаще всего используется в передвижной торговле, например, у курьеров или в такси.

  • QR-эквайринг — способ приема платежей с использованием уникального графического ключа. Для оплаты покупателю нужно с помощью камеры своего смартфона считать QR-код и подтвердить операцию в мобильном приложении. 

Каждый вид эквайринга заточен под конкретные цели и задачи, поэтому подбирать подходящий вариант целесообразно исходя из специфики бизнеса и особенностей осуществляемой деятельности. 

Когда бизнесу нужен эквайринг

В соответствии со ст. 16.1 закона «О защите прав потребителей» бизнес обязан принимать к оплате банковские карты платежной системы «Мир», если его выручка за прошедший год превышает:

  • 5 млн рублей в отдельной торговой точке;

  • 20 млн рублей в совокупности.

Соответственно, при достижении указанных оборотов, обойтись без эквайринга не получится. Если проигнорировать данное требование, можно получить штраф в размере до 50 тыс. рублей по ст. 14.8 КоАП.

Поскольку у эквайринга довольно много преимуществ, подключать его имеет смысл даже при меньшем объеме выручки. Исключение составляют лишь совсем небольшие предприятия с минимальным количеством клиентов, а также организации, работающие в удаленной местности без стабильного доступа к интернету. 

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Преимущества эквайринга

В качестве общих преимуществ для всех видов эквайринга можно выделить:

  • Увеличение продаж за счет привлечения новых клиентов. Пока объем безналичных платежей стабильно растет из года в год, бумажные деньги используют все реже. По этой причине бизнес, принимающий банковские карты, автоматически становится более конкурентоспособным и привлекательным для клиентов. 

  • Удобство платежей. Оплата поступает напрямую на расчетный счет, что полностью избавляет от проблем, связанных с хранением и пересчетом купюр. Также не нужно думать о необходимости проведения инкассации для сдачи денег в банк. 

  • Безопасность расчетов. При оплате картой нет рисков, присущих наличным деньгами. К примеру, невозможно получить фальшивую купюру или ошибиться в сумме сдачи.

Кроме этого, эквайринг является хорошим инструментом для оптимизации работы бизнеса — у предпринимателя появится информация обо всех покупках, что позволит провести анализ поведения клиентов и грамотно настроить продажи.   

Стоимость эквайринга

Стоимость эквайринговых услуг формируется из комиссии с каждой продажи и дополнительных платежей, зависящих от условия обслуживания в конкретном банке. 

В среднем по рынку размер комиссии составляет 1–2.5% для торгового эквайринга, 3,5–5% для интернет-эквайринга и 0,5–2.5% для QR-эквайринга. Дополнительно может взиматься плата за предоставление терминала, его периодическое обслуживание и зачисление денег на расчетный счет. 

Как выбрать банк для подключения эквайринга

В первую очередь убедитесь, что выбранный банк имеет лицензию ЦБ и входит в систему страхования вкладов. Это крайне важно, поскольку только в таком случае при появлении у кредитной организации финансовых проблем предприниматель (ИП или ООО, входящие в реестр МСП) сможет вернуть деньги в размере до 1,4 млн рублей. Далее отталкивайтесь от условий обслуживания. В первую очередь рекомендуем обратить внимание на следующие факторы:

  • размер комиссии за прием платежей;

  • лимиты по ежемесячному обороту;

  • порядок и стоимость предоставления терминалов;

  • условия подключения и обслуживания оборудования.

Если вы уже обслуживаетесь в каком-то банке, например, имеете открытый расчетный счет, рассмотрите вариант с подключением эквайринга в нем же. Это не только ускорит всю процедуру, но и избавит в дальнейшим от лишних межбанковских переводов, за которые обычно взимается дополнительная комиссия.

Таким образом, эквайринг — это крайне полезная банковская услуга, без которой не может обойтись практически ни один современный бизнес.

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