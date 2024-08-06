Эквайринг — когда не обойтись без терминала

В соответствии со ст. 16.1 закона «О защите прав потребителей» бизнес обязан принимать к оплате банковские карты платежной системы «Мир», если его выручка за прошедший год превышает:

5 млн рублей в отдельной торговой точке;

20 млн рублей в совокупности.

Соответственно, при достижении указанных оборотов, обойтись без эквайринга не получится. Если проигнорировать данное требование, можно получить штраф в размере до 50 тыс. рублей по ст. 14.8 КоАП.

Поскольку у эквайринга довольно много преимуществ, подключать его имеет смысл даже при меньшем объеме выручки. Исключение составляют лишь совсем небольшие предприятия с минимальным количеством клиентов, а также организации, работающие в удаленной местности без стабильного доступа к интернету.