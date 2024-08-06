Эквайринг — когда не обойтись без терминала

Что такое эквайринг
Эквайринг — это банковская услуга, позволяющая бизнесу принимать платежи через специальные терминалы или интернет.
В зависимости от того, как и где происходит оплата, эквайринг делится на следующие виды:
Торговый эквайринг — платежные терминалы, установленные на стационарных торговых точках, например, в магазинах, кафе и офисах.
Интернет-эквайринг — специальный веб-интерфейс, разработанный для приема карт и электронных денег. Для проведения оплаты клиенту необходимо ввести платежные данные на сайте и подтвердить операцию.
Мобильный эквайринг — переносной терминал, который подключается к телефону (планшету) с установленной программой. Некоторые модели могут работать автономно. Чаще всего используется в передвижной торговле, например, у курьеров или в такси.
QR-эквайринг — способ приема платежей с использованием уникального графического ключа. Для оплаты покупателю нужно с помощью камеры своего смартфона считать QR-код и подтвердить операцию в мобильном приложении.
Каждый вид эквайринга заточен под конкретные цели и задачи, поэтому подбирать подходящий вариант целесообразно исходя из специфики бизнеса и особенностей осуществляемой деятельности.
Когда бизнесу нужен эквайринг
В соответствии со ст. 16.1 закона «О защите прав потребителей» бизнес обязан принимать к оплате банковские карты платежной системы «Мир», если его выручка за прошедший год превышает:
5 млн рублей в отдельной торговой точке;
20 млн рублей в совокупности.
Соответственно, при достижении указанных оборотов, обойтись без эквайринга не получится. Если проигнорировать данное требование, можно получить штраф в размере до 50 тыс. рублей по ст. 14.8 КоАП.
Поскольку у эквайринга довольно много преимуществ, подключать его имеет смысл даже при меньшем объеме выручки. Исключение составляют лишь совсем небольшие предприятия с минимальным количеством клиентов, а также организации, работающие в удаленной местности без стабильного доступа к интернету.
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Преимущества эквайринга
В качестве общих преимуществ для всех видов эквайринга можно выделить:
Увеличение продаж за счет привлечения новых клиентов. Пока объем безналичных платежей стабильно растет из года в год, бумажные деньги используют все реже. По этой причине бизнес, принимающий банковские карты, автоматически становится более конкурентоспособным и привлекательным для клиентов.
Удобство платежей. Оплата поступает напрямую на расчетный счет, что полностью избавляет от проблем, связанных с хранением и пересчетом купюр. Также не нужно думать о необходимости проведения инкассации для сдачи денег в банк.
Безопасность расчетов. При оплате картой нет рисков, присущих наличным деньгами. К примеру, невозможно получить фальшивую купюру или ошибиться в сумме сдачи.
Кроме этого, эквайринг является хорошим инструментом для оптимизации работы бизнеса — у предпринимателя появится информация обо всех покупках, что позволит провести анализ поведения клиентов и грамотно настроить продажи.
Стоимость эквайринга
Стоимость эквайринговых услуг формируется из комиссии с каждой продажи и дополнительных платежей, зависящих от условия обслуживания в конкретном банке.
В среднем по рынку размер комиссии составляет 1–2.5% для торгового эквайринга, 3,5–5% для интернет-эквайринга и 0,5–2.5% для QR-эквайринга. Дополнительно может взиматься плата за предоставление терминала, его периодическое обслуживание и зачисление денег на расчетный счет.
Как выбрать банк для подключения эквайринга
В первую очередь убедитесь, что выбранный банк имеет лицензию ЦБ и входит в систему страхования вкладов. Это крайне важно, поскольку только в таком случае при появлении у кредитной организации финансовых проблем предприниматель (ИП или ООО, входящие в реестр МСП) сможет вернуть деньги в размере до 1,4 млн рублей. Далее отталкивайтесь от условий обслуживания. В первую очередь рекомендуем обратить внимание на следующие факторы:
размер комиссии за прием платежей;
лимиты по ежемесячному обороту;
порядок и стоимость предоставления терминалов;
условия подключения и обслуживания оборудования.
Если вы уже обслуживаетесь в каком-то банке, например, имеете открытый расчетный счет, рассмотрите вариант с подключением эквайринга в нем же. Это не только ускорит всю процедуру, но и избавит в дальнейшим от лишних межбанковских переводов, за которые обычно взимается дополнительная комиссия.
Таким образом, эквайринг — это крайне полезная банковская услуга, без которой не может обойтись практически ни один современный бизнес.
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