Лучшие банки для ИП: как выбрать надежный и выгодный счет

Для ведения своей деятельности почти каждому ИП нужен расчетный счет в банке. Выбор подходящего банка и тарифа РКО (расчетно-кассового обслуживания) — ответственная задача, от которой зависит удобство и затраты на ведение бизнеса.

Критерии выбора банка для ИП

При выборе банка для открытия расчетного счета ИП стоит учитывать следующие важные факторы:

Надежность банка. Отдавайте предпочтение крупным проверенным банкам с госучастием или иностранным капиталом, входящим в топ-50 по активам. Проверяйте наличие у банка всех необходимых лицензий ЦБ РФ.

Тарифы на обслуживание. Сравните стоимость ведения счета, внесения наличных, переводов контрагентам в разных банках. Учтите абонентскую плату и дополнительные комиссии. Многие банки предлагают бесплатное открытие счета и льготный период обслуживания для новых клиентов.

Удобство интернет-банка и мобильного приложения. Современный онлайн-банкинг должен позволять удобно управлять счетом, просматривать выписки, оплачивать налоги и контрагентов, загружать платежки из 1С. Оцените функциональность и удобство интерфейса, почитайте отзывы действующих клиентов банка.

Тарифы на эквайринг. Если вы принимаете оплату от клиентов картами или планируете это делать — обратите внимание на ставки эквайринга, которые предлагает банк. В среднем по рынку они составляют 1,5–2,5% от суммы платежа.

Резервирование счета на случай блокировки. По 115-ФЗ банки обязаны блокировать подозрительные операции по счетам. На время проверки счет может быть заморожен. Некоторые банки предлагают услугу резервного счета, на который можно перевести средства и продолжить операции.

Дополнительные услуги. Банки стараются предложить бизнесу комплексное обслуживание. Изучите, на каких условиях доступны такие услуги, как зарплатный проект, корпоративные карты, депозиты, кредиты, лизинг, онлайн-бухгалтерия и другие.

Как быстро сравнить условия банков и выбрать лучший

Удобный способ для предпринимателя быстро и наглядно сравнить тарифы разных банков на обслуживание ИП — воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом подбора РКО от Банкирос.

В несколько кликов вы введете основные параметры вашего бизнеса:

Регион, в котором работаете.

Среднемесячный оборот по счету.

Количество платежей контрагентам.

Будете ли вы вносить наличные на счет и в каком объеме.

Сумму среднемесячного остатка на счете.

На основе этих данных умный алгоритм Банкирос автоматически рассчитает ваши потенциальные расходы на обслуживание счета во всех банках и представит результат в виде наглядной таблицы. Вы сразу увидите, сколько будете платить в год или в месяц по каждому из тарифов, и какие дополнительные бонусы предлагают банки.

Так вы сможете быстро сравнить реальную стоимость обслуживания в разных банках и выбрать наиболее выгодное предложение конкретно для вашего бизнеса. А еще на страницах банков есть удобные онлайн-формы заявок. То есть вы сможете сразу отправить заявку на открытие счета в выбранном банке и получить решение буквально за несколько минут. Это гораздо удобнее и быстрее, чем обзванивать банки или искать информацию по их сайтам. Выбрать РКО

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Обзор банков с выгодными условиями РКО для ИП

Рассмотрим несколько банков с привлекательными тарифами на расчетно-кассовое обслуживание для предпринимателей:

Полностью цифровой банк, обслуживание в котором происходит дистанционно через интернет-банк и мобильное приложение.

Бесплатное открытие счета и льготный период обслуживания.

Пакеты обслуживания на любой размер бизнеса.

Зачисление средств и внутрибанковские переводы — 0 руб. Переводы в другие банки на специальных условиях.

Льготная ставка эквайринга, встроенная онлайн-бухгалтерия и товароучет. Кредиты ИП на любые цели.

Интеграция с платформами для онлайн-торговли, удобное выставление счетов, автоматическое заполнение реквизитов по ИНН контрагента.

Давно и активно работает с малым бизнесом, предлагая как расчетно-кассовое обслуживание, так и другие услуги — эквайринг, кредиты, депозиты и прочее.

Бесплатное открытие счета, льготный период обслуживания.

Широкая линейка тарифов — от начального для небольших оборотов до максимального для активного бизнеса.

Бесплатные внутренние переводы и платежи на специальных условиях.

Эквайринг по выгодной ставке. Корпоративные карты с кешбэком. Повышенный процент на остаток по счету.

Подключение онлайн-касс и онлайн-бухгалтерии. Проверка контрагентов. Внесение наличных через банкоматы.

Банк без отделений для предпринимателей с упрощенной и быстрой процедурой открытия счета. Интернет-банк включает чат с персональным менеджером.

Бесплатное открытие счета, тарифы для разных оборотов.

Льготный период обслуживания до 3 месяцев.

Пакеты с бесплатными переводами и операциями с наличными.

Бесплатное пополнение с карты любого банка, бесплатные внутрибанковские переводы.

Активно развивающийся онлайн-банк для малого и среднего бизнеса с акцентом на цифровые каналы обслуживания.

Бесплатное открытие счета, обслуживание по тарифам в зависимости от оборотов.

Льготный период обслуживания.

Встроенная бухгалтерия на аутсорсе, отправка отчетности из личного кабинета.

«Белый» и «черный» список контрагентов, автоматический контроль и оповещения о подозрительных операциях.

Крупнейший банк России, в котором открыты счета большого числа компаний и ИП. Для предпринимателей действуют специальные тарифы.

Бесплатное открытие счета, пакеты обслуживания в зависимости от оборотов и количества платежей.

Внесение наличных на бизнес-карту или через кассу по специальному тарифу.

Зарплатные проекты и корпоративные карты.

Торговый и интернет-эквайринг, подключение онлайн-касс. Проверка контрагентов в интернет-банке.

Индивидуальные предприниматели могут выбрать расчетный счет из множества предложений на рынке. Ключевыми критериями являются надежность банка, стоимость обслуживания и удобство онлайн-банкинга. Также стоит обращать внимание на дополнительные услуги, которые могут быть полезны бизнесу.

Счет и сервисы для бизнеса за 0 ₽ навсегда При подключении любого пакета услуг, кроме «Новые рынки» Открыть счет

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