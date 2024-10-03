Кредиты для бизнеса — на что обращать внимание в банках

Кредитование — это самый простой, универсальный и доступный способ финансирования бизнеса. Грамотное использование заемных средств позволит быстрее развить свое дело, нарастить обороты и начать больше зарабатывать.

В статье рассказываем, какие виды кредитов для бизнеса бывают, в чем их преимущества и недостатки, а также рассматриваем условия кредитования предпринимателей в нескольких известных банках.

Цели кредитования бизнеса и подходящие для этого продукты

Вариантов использования заемных средств много. Рассмотрим основные из них.

Увеличение основного капитала

Подходящие кредитные продукты: нецелевой долгосрочный кредит, кредитная линия.

Основной капитал — это средства, необходимые для начала предпринимательской деятельности. На них приобретаются все основные активы, которые продолжительное время участвуют в производственном процессе (цеха, оборудование, техника, инвентарь и т.д.).

Стоят такие активы, как правило, немало, поэтому перед получением кредита следует детально продумать бизнес-план и убедиться, что дохода от вложений хватит как минимум на внесение ежемесячных платежей.

Крупная покупка

Подходящие кредитные продукты: автокредит, кредит под залог недвижимости (ипотека), иной целевой кредит.

Для приобретения конкретного имущества разумнее использовать целевой кредит — наличие обеспечения в виде залога позволит получить более выгодные условия кредитования, что не только сделает ежемесячные платеж более комфортным, но и уменьшит итоговую переплату.

Устранение кассовых разрывов

Подходящие кредитные продукты: овердрафт, кредитная линия.

Кассовый разрыв — это временная нехватка средств для покрытия наступивших расходов.

Речь идет не о полной неплатежеспособности предприятия, а о незначительных сложностях (ожидание перевода от клиента, задержка в банке), которые препятствуют своевременному исполнению обязательств перед кредиторами.

Чтобы не сорвать контракты, избежать начисления штрафных санкций и сохранить свою деловую репутацию, можно оформить быстрый краткосрочный заем на недостающую сумму.

Преимущества и недостатки использования кредитов для бизнеса

При грамотном использовании заемных средств предприниматель может:

Быстро начать бизнес — не нужно годами копить необходимую сумму или искать инвесторов и договариваться с ними об условиях сотрудничества.

Легко масштабировать свою деятельность — благодаря пополнению оборотных средств можно существенно развить бизнес и увеличить чистую прибыль.

Сэкономить на покупках — приобретая что-либо в кредит, предприниматель фиксирует цену, которая из-за высокой инфляции может значительно вырасти буквально завтра.

Недостатки у кредитов также есть. Во-первых, если заем выдается под залог имущества, то свободно распоряжаться им по своему усмотрению не получится — придется постоянно получать согласие кредитора на совершение тех или иных действий. Во-вторых, любой кредит предполагает уплату процентов, что уменьшает итоговую прибыль бизнеса.

Помимо этого, нужно всегда помнить о риске неплатежеспособности — если реальный доход от вложений окажется ниже запланированного, то денег на своевременное внесение ежемесячного платежа может не хватить. В худшем случае это обернется финансовой несостоятельностью бизнеса и его банкротством.

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Какие банки и на каких условиях кредитуют бизнес

Кредиты для бизнеса от СберБанка

В СберБанке предприниматели могут получить кредит на любые цели: приобретение недвижимости, техники, модернизация производства и т.д. Размер займа может составлять от 100 тыс. до 400 млн. рублей, а срок кредитования от 1 до 300 месяцев.

Для оформления кредита должны обязательно соблюдаться следующие условия:

возраст бизнеса от 3 месяцев;

годовая выручка предприятия не более 400 млн. рублей;

наличие налогового резидентства РФ у предпринимателя.

Помимо классических кредитов, Сбер предлагает кредитную бизнес-карту с возобновляемым лимитом до 1 млн. рублей и льготным периодом до 120 дней.

Кредиты для бизнеса от ВТБ

ВТБ предлагает большое количество кредитных программ для предпринимателей. Основные из них следующие:

экспресс-кредит — нецелевой заем;

финансирование капитальных затрат — деньги на покупку недвижимости, расширение производства;

овердрафт — быстрый кредит для закрытия кассовых разрывов;

рефинансирование — перекредитования на более выгодных условиях.

Также у ВТБ есть специальные кредитные программы, например, «Урожайный бизнес» для сельхозпроизводителей и 1764 с господдержкой.

В зависимости от выбранного продукта, в ВТБ можно получить до 500 млн. рублей на срок до 144 месяцев.

Кредиты для бизнеса от Альфа-Банка

В Альфа-Банке предпринимателям также доступно несколько кредитных продуктов. Говоря о классических кредитах, следует отметить:

Кредит одной суммой — до 150 млн. рублей на срок до 10 лет на увеличение основного капитала, развитие бизнеса, рефинансирование текущей задолженности.

Кредит частями — до 60 млн. рублей на срок до 60 месяцев на пополнение оборотного капитала и развитие бизнеса. Деньги выдаются не сразу, а несколькими траншами. Предусмотрена возможность автоматического продления договора.

Требования к потенциальным заемщикам в Альфа-Банке самые строгие: бизнес должен существовать не менее 9 месяцев, а предпринимательскую деятельность необходимо осуществлять в регионе присутствия банка. При отсутствии залога организации также понадобится как минимум один поручитель-физлицо.

Как и везде, в Альфа-Банке можно оформить кредитную бизнес-карту с лимитом до 1 млн. рублей, сроком кредитования до 36 месяцев и грейс-периодом до 60 дней.

Таким образом, для запуска и развития бизнеса совсем не обязательно использовать собственные накопления — если вы уверены в ликвидности предприятия и знаете, как приумножить средства, можете смело обращаться в банк и оформлять кредит.

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