Договор с внештатным исполнителем: каким он должен быть

Самозанятых в стране уже 3 миллиона, однако для бизнеса, да и для самих самозанятых, вопрос оформления отношений остаётся открытым. В случае с индивидуальными предпринимателями и исполнителями по договорам ГПХ без договора об оказании услуг точно не обойтись, а от самозанятых и их заказчиков ФНС договор не требует.

Однако если вы сотрудничаете с самозанятыми и хотите подчеркнуть серьёзность своих намерений или подстраховаться, то договор — хорошая идея. За основу можно взять любой договор гражданско-правового характера, законодательство позволяет его сделать максимально подробным.

Например, вы можете указать, что исполнитель является плательщиком НПД. Это позволит избежать потенциальных вопросов от ФНС, Трудовой инспекции или банка.

Также зафиксируйте за исполнителем обязанность предоставлять вам чеки. Чек является подтверждением сделки, своеобразным актом оказания услуг. Приложив его в отчёт, вы сможете уменьшить налог на сумму, уплаченную самозанятому за услуги. Например, чек на 50 тысяч означает уменьшение налоговой базы на 50 тысяч. Тем более для самозанятого формирование чека не составляет большого труда — всё можно сделать онлайн и за пару минут с компьютера или телефона. Хранить и передавать чеки в бумажном виде не нужно.

Получается, что договор с самозанятым лучше заключить, хотя ФНС этого не требует. Когда подготовите договор, всё согласуете и проверите, подписанными экземплярами можно будет обменяться по почте или любым другим удобным способом.

Хотим напомнить, что бывший работодатель не может сотрудничать с исполнителем, который в последние два года трудился у него в штате, а вот если сотрудничество происходило в рамках договора оказания услуг, то возможность перейти на более выгодный формат отношений с проверенным исполнителем есть.

Если вы часто сотрудничаете с одним и тем же исполнителем, то имеет смысл заключить рамочный договор, а в приложениях указывать объем работ, техническое задание, стоимость услуг самозанятого и сроки.

Обязательно укажите в договоре, что сотрудничество происходит в рамках определенного объема работ и избегайте формулировок, которые могут отсылать к трудовым отношениям.

То есть не «сотрудник», а «исполнитель», не «зарплата», а «плата за задание» и т.д.

Платформа Рокет Ворк автоматизирует процесс заключения, подписания договоров и обмена экземплярами между бизнесами и исполнителями. Более того, мы обеспечиваем полностью безбумажное сотрудничество и избавляем от необходимости заполнять документы вручную.

Такой подход минимизирует рутину, помогает экономить и освобождает время для стратегического развития. Если вы хотите автоматизировать кадровую операционку, узнать, как эффективно сотрудничать со всеми типами внештатников, обращайтесь к нам. Мы всегда готовы помочь и поделиться своим опытом.