Может ли врач быть самозанятым?

Сфера медицинских и смежных услуг крайне широка. Вместе с нашим юристом мы изучили законодательство, опубликованные материалы и теперь готовы рассказать, как режим самозанятости могут использовать врачи и специалисты в медицинской и смежных отраслях.

Запрета для врачей и медсестёр быть самозанятыми нет, однако для ведения медицинской деятельности требуется лицензия, а деятельность, подлежащую лицензированию, самозанятый вести не может. Врач или медсестра могут стать индивидуальными предпринимателями и оказывать медицинские услуги уже в этом статусе, но только лично. Кроме того, также вправе предлагать свои услуги как самозанятый ветеринар, так как эта деятельность обязательному лицензированию не подлежит.

Однако медработник вправе оказывать услуги как самозанятый, если они не являются медицинскими (не требуют лицензии). Например, консультировать компании или граждан по вопросам здоровья, помогать в уходе за больными, писать статьи на медицинские темы, выполнять простые косметологические процедуры и делать всё это абсолютно легально, получая официальный доход.

Ещё в 2017 году, до пилотного введения самозанятости, три категории граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, были признаны «самозанятыми» и получили освобождение от уплаты НДФЛ до 2019 года. Среди них граждане, оказывающие услуги физическим лицам для личных, домашних или иных подобных нужд без привлечения наёмных работников:

граждане, присматривающие и ухаживающие за детьми; больными лицами; лицами, достигшими возраста 80 лет; иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;

репетиторы;

граждане, занимающиеся уборкой жилых помещений и ведением домашнего хозяйства.

Согласно общему правилу гражданин, воспользовавшийся нововведением 2017 года, не может стать плательщиком НПД. Препятствий вести аналогичную деятельность в качестве самозанятых для других граждан нет. То есть благодаря новому режиму тяжёлый и благородный труд по уходу за больными можно теперь осуществлять и для заказчика-юридического лица, платя налоги и оставаясь полностью в рамках правового поля.

Привлечение самозанятых специалистов для выполнения работы, не требующей лицензии, может быть выгодно хосписам, благотворительным организациям, которые, возможно, больше других заинтересованы в привлечении сменной рабочей силы и минимизации расходов. Кроме того, индивидуальные предприниматели-врачи и частные медицинские организации могут сотрудничать с самозанятыми в общем порядке.

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