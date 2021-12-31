За что налоговики могут оштрафовать самозанятого?

Самозанятые граждане — налогоплательщики, которые применяют специальный режим. И в рамках этого режима они несут ответственность за нарушение налогового законодательства. Расскажем, за какие провинности самозанятым может грозить штраф от налоговой инспекции.

Неуплата налога

Самозанятые обязаны платить налог в бюджет ежемесячно.

Каждый месяц не позднее 12 числа в приложение «Мой налог» поступает квитанция от налоговой инспекции. Обычно квитанция приходит пораньше — числа 10-го.

Далее у самозанятого есть почти две недели, чтобы перечислить налог в бюджет. Ведь по закону налог нужно заплатить не позднее 25 числа месяца, идущего за месяцем, в котором получен доход.

Правда, если 25 число в месяце выпадает на выходной день, то по общему правилу конечная дата уплаты налога переносится на следующий рабочий день.

Если сумма налога к уплате получилась меньше 100 рублей, то квитанции не будет — налоговики приплюсуют эту сумму к налогу в следующем месяце.

Сразу скажем, что отдельного штрафа за неуплату налога для самозанятых нет.

Но, за просрочку налоговики насчитают пени. Через 10 дней после того, как истечет крайняя дата уплаты налога, самозанятому в приложение придет налоговое требование. В нем будет указана сумма налога и пени, рассчитанные налоговой инспекцией.

Пени рассчитываются за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки ЦБ РФ. Первый день начисления пени — 26 число.

Например: сумма налога — 5 000 руб. Самозанятый должен был заплатить налог до 25 октября 2021 года включительно, но не сделал этого. 4 ноября 2021 года ему пришло требование об уплате налога и пени. Сумма пени: (5 000 руб. * 10 дн. * 1 / 300 * 7,5%) = 12,5 руб.

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Сокрытие дохода или невыдача чека

Самозанятый может попытаться скрыть часть дохода от государства.

Например: оформить чек на меньшую сумму, чем та, которая поступила от клиента.

А еще умышленно или просто по забывчивости не выдать клиенту чек.

Напомним, что выдать чек нужно в момент совершения расчета, если клиент заплатил наличными или картой. А если деньги были перечислены на личный счет в банке, то чек нужно выдать не позже 9 числа следующего месяца.

Недовольный клиент может пожаловаться в налоговую службу, и тогда нарушителя накажут.

Санкции последуют по статье 129.13 Налогового кодекса. Если нарушение обнаружили впервые, то сумма штрафа будет 20% от суммы, которая не попала под налогообложение (на которую не выдан чек). За повторное нарушение в течение полугода штраф будет в 5 раз больше — 100% от суммы расчета.

Например: самозанятый не выдал чек клиенту на сумму 10 000 руб. Это нарушение для него — первое. Сумма штрафа составит 20% от этой суммы — 2 000 руб.