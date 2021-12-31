Топ сервисов, которые облегчают жизнь самозанятым

Самозанятым не нужно вести бухгалтерский учет, но забот у них хватает. Поиск клиентов, рекламирование своих услуг, сбор и обработка заказов, документооборот с заказчиками — все это требует времени и сил. И тут на помощь приходят онлайн-сервисы и программы.

Такие процессы, как регистрация, снятия с учета, формирование и отправка чека, расчет и уплата налога, уже собраны в одном месте — приложение «Мой Налог». Для неуверенных пользователей смартфона доступна десктопная версия на сайте. Однако с ростом популярности режима увеличивается численность дополнительных сервисов, их разнообразие и возможности.

Где и как найти клиентов

Найти платежеспособных клиентов и ответственных заказчиков можно быстро и просто на платформе Рокет Ворк. Все они проверены сервисом и предлагают разнообразные задания на любой вкус. У платформы есть собственное мобильное приложение без ежемесячной подписки.

В одном личном кабинете самозанятый может выбирать задания от заказчиков по интересующим критериям. Уникальность приложения заключается в том, что сам исполнитель может создать задание и отправить его своему заказчику. Там же в пару кликов формируется юридически значимый правильный договор оказания услуг. Рокет Ворк автоматически выпускает усиленную ЭП, которая обезопасит процесс подписания и гарантирует поступление оплаты.

А для вашего заказчика все решается еще быстрее — один клик, чтобы принять условия сделки и подписать договор онлайн. Регистрация и перечисления на счета исполнителей на платформе не требуют открытия очередного банковского расчетного счета, а первый месяц работы предоставляется бесплатно.

Мобильное приложение позволяет в электронном виде хранить и формировать: договоры, информацию по доходам и чеки. Таким образом, Рокет Ворк все хлопоты берет на себя.

Как принимать клиентов по записи

Сервис оценят парикмахеры, тренеры, арендодатели, сдающие квартиры посуточно, массажисты. На сайте Yclients клиенты смогут сами забронировать свободное время, в ответ они получат ссылку на онлайн-запись по SMS и в мессенджер, а самозанятый получит оповещение о встрече. Эту систему бронирования обязательно нужно добавить на сайт, в социальную сеть или мессенджер. Она облегчит работу самозанятого и повысит лояльность клиентов.

Как и где хранить документы

Чтобы оперативно выполнять заказы из любого места и с любого компьютера, храните ключевую документацию в облачных хранилищах.

Онлайн-диски от Google и Яндекс хранят историю ваших выполненных и текущих заказов, шаблоны договоров и актов выполненных работ, реквизиты банковского счета и всё что угодно в любом формате, что может неожиданно понадобиться вам в работе.

Как использовать облачный диск:

Сфотографируйте или отсканируйте важные документы, загрузите их в хранилище, а оригиналы пусть остаются дома. Если что-то из документов понадобится, можно открыть их на смартфоне. Загрузите на облачный диск файлы с выполненной работой, например, готовый макет визиток или статьи. Включите доступ и отправьте ссылку на папку заказчику.

Облачные диски позволяют синхронизировать файлы, созданные на домашнем компьютере, с облачным хранилищем. Чтобы ни произошло с вашей техникой, все данные, сохраненные и созданные в облаке, будут доступны на любом компьютере.

К тому же это безопасно:

диски невозможно сломать или потерять, на кону стоит репутация интернет-гигантов и они обеспечивают высокий уровень защищенности данных;

на кону стоит репутация интернет-гигантов и они обеспечивают высокий уровень защищенности данных; все загружаемые файлы автоматически проверяются антивирусом;

передача данных происходит только по зашифрованному соединению с помощью самых современных технологий

Пользоваться просто и удобно, главное задать пароль посложнее и привязать учетную запись к электронной почте или телефону.

Как нарисовать баннер или листовку

На самом деле графические онлайн-редакторы Canva или Vista Create способны на большее. С их помощью вы подготовите визуальные материалы для соцсетей или сайта.

Плюс в том, что работать можно как с нуля, так и с использованием конструктора: просто выбираете готовый шаблон и меняйте его содержимое. Например, так можно сделать простую симпатичную визитку, создать баннер для сайта или оформить группу в соцсетях.

В базе доступны десятки вариантов макетов, логотипов, презентаций, чек-листов, обложек, оформлений постов для соцсетей и т. д.

Как писать правильно и без ошибок

Программа Орфограммка проверяет пунктуацию, грамматику и стилистику на основе машинного обучения. Сервис не занимает места в компьютере, так как работает через браузер. Для использования просто вставляете нужный текст, а сервис его проверяет и выделяет ошибки, дает пояснения, что не так и как нужно написать правильно.

Аналогичным образом работает text.ru. Плюс к этому он проверит текст на плагиат, укажет количество «спама» и «воды», проведет seo-анализ для определения ключей и семантического ядра текста.

Тексты на чистоту от логических ошибок и легкость чтения проверяет сайт Главред. Теперь от ваших сочинений клиенты будут в восторге. Если же вы используете собственный сайт или регулярно размещаете посты в ВК, Твиттере, Фейсбуке и других соцсетях, то сможете проверить их перед публикациями, чтобы не краснеть за ошибки перед читателями.

Как отчитываться о продажах перед налоговой

Автоматически формировать чеки помогут некоторые банки, которые работают посредниками между ФНС и компаниями-партнерами. Для получения услуг вам нужно зарегистрироваться в сервисе банка. После привязать к личному кабинету карту, на которую приходят деньги клиентов.

Платформа Рокет Ворк автоматически формирует чек и пришлет его клиенту (вдруг вы забудете это сделать, пока будете радоваться гонорару). А еще Рокет Ворк удержит налог на доход с поступлений и перечислит его в ФНС. Самозанятому не нужно беспокоиться, что он пропустит срок уплаты налога, и ему начислят пени.

Профильные приложения Яндекс.Go и «Ситимобил» полностью берут на себя все заботы самозанятых таксистов, а Яндекс.Еда или Delivery Club — для курьеров. Если самозанятый соглашается на двусторонний обмен данными, то чеки будут формироваться и отправляться в бухгалтерию заказчика автоматически.

Как принимать оплату

Для этого используют платежные сервисы и формы. Клиент оплачивает покупку на сайте или в соцсетях любой банковской картой или с помощью Google Pay, Apple Pay, QIWI, ЮMoney, а в ответ получает автоматически сформированный чек.

Сайта нет? Не беда. Самозанятый формирует ссылку или QR-код для осуществления оплаты и отправляет их клиенту по СМС или любым мессенджером.

Безопасно и удобно: при этом не нужно раскрывать свой номер карты или телефон.

Платежные системы работают 24/7 и сами оформляют чеки после поступления денег. При приеме денег, средства изначально придут на ваш расчетный счет в самой платежной системе, а затем поступят на счет банковской карты, которую вы отразили в тексте договора.

Забирайте список и внедряйте:

Self.PayAnyWay для сайта создает платёжную форму или онлайн-витрину в социальных сетях, собирает статистику по покупкам и систематизирует данные клиентов. Продамус принимает заказы через мессенджеры и социальные сети. Позволяет внедрить программы автоматизации и геймификации. Автоматически ведет учёт клиентов. Paytodo предлагает создать платёжную ссылку или кнопку на сайт. Аналогично прочим ведет учёт поступлений от каждого клиента. Вывод денег возможен не только на карту, но и на электронные кошельки или для пополнения счёта мобильного телефона.

Прогресс не стоит на месте и для облегчения работы самозанятых выпускают программы и приложения, о которых давно мечтали предприниматели.