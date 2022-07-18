Как самозанятому принимать оплату по QR-кодам

Проблемы самозанятых

Часто мастерам, которые выполняют работу на потоке, неудобно принимать оплату наличными, так как не все клиенты берут с собой нал. Им удобнее платить по картам.

Например: самозанятый парикмахер, чтобы не упустить доходы, записывает клиентов на стрижку вплотную друг за другом. Клиенты отправляют платеж безналом и бегут по своим делам.

Вечером мастеру предстоит:

Проверить все платежи, которые поступили ему на счет, через мобильный / интернет-банк. Внести их в приложение «Мой налог» и сформировать чеки, чтобы зафиксировать доход.

А если времени в конце дня совсем не осталось, ведь нужно еще привести в порядок рабочее место, придется отложить отчетные вопросы на завтра. Но завтра снова будет поток клиентов. А значит на возню с финансами времени снова может не хватить.

Но если не фиксировать доходы вовремя, то у ФНС могут возникнуть вопросы по регулярным переводам на карту. Кроме того, наличие подтвержденного дохода повышает шансы получить кредит на текущие нужды или ипотеку.

С проблемой своевременной фиксации доходов могут столкнуться и мастера, которые оказывают сервисные услуги, и кондитеры, и флористы, и курьеры и т. д.

Рокет Ворк помогает самозанятым наладить расчеты и привести в порядок финансы, не отвлекаясь от деятельности.

Как Рокет Ворк помогает самозанятым

Все просто. Вам не потребуется получать статус ИП, покупать специальное оборудование для приема платежей.

Мы создали удобный сервис прямо внутри приложения. Вам больше не придется вручную вбивать и декларировать каждую операцию, формировать чеки, стараясь не допустить ошибок. Сервис сам выполнит все необходимые действия. А ваши клиенты смогут провести платеж буквально в два клика.

Как это работает

В приложении Рокет Ворк есть раздел: «Мои услуги». Он поможет принимать оплату за услугу или работу через СБП за несколько секунд

Вам нужно указать только название работы (услуги) и ее стоимость. Сервис сразу покажет размер комиссии и сумму налога.

Комиссия сервиса — 2% от стоимости услуги.

Далее, в процессе работы, вам больше не придется набирать название услуги целиком. Просто щелкните нужный шаблон:

Сервис мгновенно выведет на экран QR-код для оплаты. Клиенту достаточно отсканировать код и подтвердить оплату.

Как только поступит подтверждение от банка о переводе, сервис автоматически задекларирует доход, сформирует чек и выведет на экран ссылку на чек для клиента.

Если заготовить шаблоны заранее, то вся процедура займет меньше минуты.

Кроме того, в приложении вы всегда сможете:

отследить статусы выплат и налоговых начислений;

скачать чек по любой сделке.

Приложение Рокет Ворк помогает: контролировать бизнес;

избежать ошибок;

сэкономить время;

избежать проблем с клиентами и ФНС.

Скачайте приложение Рокет Ворк. Попробуйте и оцените его преимущества.