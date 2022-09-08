Самозанятые

Порядок перехода ИП на НПД может быть упрощен

В недалеком будущем предприниматели смогут в упрощенном порядке получить статус самозанятых. Законопроект № 183794-8 уже представлен на рассмотрение в Госдуму. Обсуждаем, чего ждать от поправок в закон о НПД, и как это отразится на работе с внештатными исполнителями.

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Порядок перехода ИП на НПД может быть упрощен

Как процедура перехода работает сейчас

Действующее законодательство (закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ) позволяет предпринимателям перейти с одного спецрежима — ЕСХН или УСН — на другой — НПД, т. е. приобрести статус самозанятого. Совмещать налоговые режимы нельзя, даже если ИП планирует заниматься на них разной деятельностью.

Для совершения процедуры предприниматель должен отвечать следующим критериям:

  • получать доход не более 2,4 млн руб. в год;
  • не иметь наемных сотрудников, оформленных по трудовому договору,
  • заниматься видами деятельности, которые не запрещены для НПД;
  • не сотрудничать со своим бывшим работодателем по трудовому договору (в течение 2 лет с момента увольнения).

Чтобы перейти на НПД предприниматель должен подать в налоговую по месту своего жительства два документа:

  1. заявление о постановке на учет в качестве самозанятого;
  2. уведомление о прекращении деятельности на другом спецрежиме.

Бланк Уведомления о прекращении деятельности на ЕСХН, например, выглядит так:

Аналогичную форму уведомления при переходе с УСН можно найти сайте ФНС.

Отношение к самозанятости в российском обществе меняется. Если пару лет назад к новому спецрежиму относились настороженно, то сейчас многие ИП охотно переходят на НПД. Контрагентов статус самозанятого не отпугивает, а наоборот, они активно сотрудничают с ними через специальные сервисы, такие, как Рокет Ворк, где можно найти исполнителей на любые услуги.

Что тревожит авторов законопроекта № 183794-8

По действующему закону о НПД предприниматель при смене спецрежима должен направить в налоговую уведомление о прекращении деятельности на ЕСХН или УСН в течение 1 месяца.

Если этот срок нарушен: уведомление подано позже или не отправлено вовсе, статус самозанятого предпринимателя автоматически аннулируется.

Что же зачастую происходит на практике?

ИП принимает решение перейти на НПД в том числе, чтобы сократить и оптимизировать свои налоги. Благополучно регистрируется в приложении «Мой налог», а про второй документ, обязанность заполнения которого прописана в ч. 4 ст. 15 ФЗ № 422-ФЗ, забывает. Или опаздывает со сроками, и уведомление оказывается в руках налоговиков уже после истечения месячного срока.

При этом никакого сообщения об отмене статуса самозанятого ФНС не отправляет. В результате предприниматели сталкиваются с неблагоприятными последствиями своей нерасторопности или незнания закона: в конце периода оказывается, что ИП нужно заплатить страховые взносы, налоги по другому режиму и подать отчетность.

Новый законопроект направлен на защиту интересов индивидуальных предпринимателей. Порядок перехода с УСН или ЕСХН на НПД должен быть упрощен.

Как изменится процедура перехода предпринимателя на НПД по новому закону

Проект № 183794-8 предлагает внести в закон о НПД следующую формулировку:

«Физическое лицо со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход считается прекратившим применение упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога) со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика».

Это значит, что процедура перехода с УСН или ЕСХН будет считаться завершенной с момента постановки на учет предпринимателя в качестве налогоплательщика НПД. Аннулирование статуса в случае, если уведомление налоговой не состоится в месячный срок, уже не грозит.

Постановка на учет в качестве плательщика НПД происходит с момента регистрации в приложении «Мой налог» или на сайте ФНС.

Предпринимателю необходимо пройти авторизацию (сделать это можно также через личный кабинет налогоплательщика или аккаунт на Госуслугах). Перед тем, как произойдет смена спецрежима, программа задаст уточняющий вопрос. Возможности передумать уже не будет!

Как уже было сказано выше: никакого подтверждающего сообщения налоговая не высылает.

Факт перехода с УСН или ЕСХН на НПД будет подтверждать только доступ в личный кабинет системы «Мой налог». Также убедиться, что процедура совершена успешно можно на официальном ресурсе налоговой «НПД. Чек-статус».

Текст законопроекта № 183794-8 и материалы к нему опубликованы на сайте Госдумы. В ближайшее время документ будет представлен к рассмотрению в первом чтении. Будем следить за изменениями в законодательстве!

Налогоплательщикам НПД или тем, кто только планирует перейти в статус самозанятого, напоминаем про сервис Рокет Ворк, который позволяет автоматизировать все операционные процессы.

В нем исполнитель может искать заказы и взаимодействовать с контрагентами, подписывать документы, отслеживать получение доходов и свои налоговые отчисления. Да, все в одном месте!

 

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