Самозанятый меняет налоговый режим. Что делать заказчику?

Самозанятые — это граждане, которые платят налог на профессиональный доход (НПД). В основном это фрилансеры: кондитеры, фотографы, парикмахеры, бухгалтеры, водители, арендаторы, которые оказывают услуги или продают товары собственного производства.
Самозанятыми могут быть как физические лица, так и ИП. Индивидуальные предприниматели могут сразу при регистрации встать на НПД, а также и перейти на него с других режимов. Также ИП вправе сменить НПД на другой режим налогообложения.
Бизнесу удобно и выгодно работать с самозанятыми исполнителями, так как не надо рассчитывать и перечислять в бюджет НДФЛ, платить взносы, оплачивать им больничные и отпускные.
Основные риски для бизнеса в сотрудничестве с плательщиками НПД:
- налоговая может увидеть подмену трудовых отношений гражданско-правовыми, начислит штраф и придется удержать НДФЛ, уплатить взносы с уже перечисленных сумм, пересдать отчетность;
- самозанятый снимется с учета и не предупредит или потеряет право на применение специального режима, следовательно, также штраф, налоги, взносы, так как получится, что оплата за работы или услуги прошла обычному физическому лицу.
Спецформулировки в договоре с самозанятым
Правильно составленный договор позволяет обезопасить бизнес от налоговых проверок и доначислений налогов, взносов и штрафов.
В первую очередь, в договоре должна быть отсылка на налоговый режим исполнителя. Например:
«Исполнитель, ФИО, является плательщиком налога на профессиональный доход. ИНН и дата постановки на учет.
Заказчик в свою очередь освобождается от обязанности по уплате налогов и взносов согласно п. 8 ст. 2 № 422-ФЗ от 27.11.2018».
Также нужно прописать обязанность самозанятого выдавать чек в обозначенный срок. Помимо этого можно установить санкции за нарушение этого срока. Выданный чек выступает доказательством статуса самозанятого и факта уплаты в дальнейшем им налога. Например:
«После каждого получения оплаты за оказанные услуги Исполнитель обязан выдать Заказчику чек не позднее дня, следующего за днем получения денежных средств.
В случае невыдачи чека в указанный срок Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф размере 50% от суммы вознаграждения.»
На случай потери у самозанятого права на применение специального режима подстрахует заказчика следующая запись в договоре:
«Исполнитель в случае снятия его с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход обязуется предупредить об этом Заказчика не позднее дня, следующего за днем снятия с учета, а также возместить все убытки, возникшие у Заказчика в связи с нарушением этого условия.»
Также лучше в договоре зафиксировать обязанность самозанятого уведомить заказчика в случае смены своего статуса с физлица на ИП или смены налогового режима в качестве ИП.
Что делать заказчику при смене самозанятым системы налогообложения?
Самозанятый-физлицо становится ИП на УСН / патенте
Если заключен договор с физлицом на НПД, но в какой-то момент исполнитель регистрируется в качестве ИП на упрощенке или патенте, что делать? Нужно ли перезаключать договор?
В данном случае, если условия договора не меняются, предмет договора, сроки, оплата остаются прежними, то перезаключать договор не нужно. Так ответили налоговики в письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@.
Можно оформить дополнительное соглашение к договору, прописав смену статуса и налогового режима исполнителя, реквизиты расчетного счета для оплаты.
Самозанятый-ИП меняет режим налогообложения на ОСНО
Если ИП меняет режим налогообложения на общий, то стоимость товаров или услуг будет включать НДС, поэтому необходимо перезаключить договор или подписать допсоглашение с указанием изменений в цене договора.
Самозанятый-физлицо теряет право на НПД
Если самозанятый-физлицо превысил лимит дохода в 2,4 млн руб. и потерял право применять НПД до конца года, можно перезаключить с ним договор ГПХ, как с физическим лицом, или подписать допсоглашение и продолжать сотрудничество, удерживая с дохода НДФЛ и уплачивая взносы.
Совет: проверяйте статус плательщика НПД перед каждой оплатой. Это можно сделать самостоятельно с помощью сервиса на сайте налоговой, но учтите, что информация может обновляться с задержкой. Удобнее вести расчеты с самозанятыми через специальные сервисы. Так, Рокет Ворк автоматически проверяет статус самозанятого перед каждой выплатой.
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