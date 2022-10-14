Чек-лист для проверки рисков при работе с самозанятыми

Риск № 1. Самозанятый на самом деле не самозанятый или потерял статус во время сотрудничества

Перед началом сотрудничества с самозанятым исполнителем в первую очередь необходимо проверить его статус.

Для этого можно воспользоваться бесплатным сервисом на сайте налоговой. Поиск осуществляется по ИНН специалиста. Но доверять только данным сервиса не стоит, так как информация там может обновляться с задержкой.

Лучше запросить у исполнителя справку из приложения «Мой налог» с подтверждением его статуса перед началом сотрудничества, а затем перед каждой оплатой его услуг или работ.

Если проверка не была осуществлена и после оплаты окажется, что специалист потерял статус плательщика НПД, заказчику придется произвести выплаты в бюджет, как при сотрудничестве с физическим лицом по договору ГПХ.

Удобнее вести расчеты с самозанятыми исполнителями через специальные сервисы. Один из таких сервисов — Рокет Ворк — автоматически проверяет статус самозанятого перед каждой выплатой.

Риск № 2. Планируемая услуга или работа не входит в разрешенные виды деятельности для самозанятых

Закон 422-ФЗ, регулирующий специальный налоговый режим НПД, не предусматривает закрытый перечень видов деятельности, которые попадают под него.

Но есть список запрещенных видов деятельности для самозанятых:

перепродажа чужих товаров;

деятельность, связанная с добычей и реализацией полезных ископаемых;

продажа подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;

деятельность по агентским договорам, договорам поручения и комиссии ( исключение: самозанятый-курьер, который пробивает чек на вашей ККТ );

исключение: самозанятый-курьер, который пробивает чек на вашей ККТ аренда нежилых коммерческих помещений.

Риск № 3. С самозанятым исполнителем были трудовые отношения в прошлом

Согласно закону 422-ФЗ запрещено сотрудничать с самозанятым, если он ранее был сотрудником компании по трудовому договору в течение последних двух лет.

Необходимо проверить кадровые документы, иначе налоговые органы зафиксируют сокрытие трудовых отношений, незаконную оптимизацию налогов, за чем последуют штрафы, пени, доначисления.

Если же со специалистом ранее был заключен договор ГПХ, то сотрудничать с ним уже в статусе плательщика НПД не запрещено.

Платформа Рокет Ворк для бизнеса — комплексное решение по работе с внештатниками: поиск исполнителей среди проверенных специалистов, электронный документооборот, автоматические расчеты и закрывающие документы.

Первый месяц бесплатно

Риск № 4. В договоре с самозанятым есть признаки трудового договора

За основу при составлении договора с самозанятым исполнителем берется договор ГПХ, а не трудовой договор.

Основной акцент в договоре делается именно на результат, а не на рабочий процесс. При его составлении не должно быть никаких признаков трудовых отношений: регулярных одинаковых выплат, обязанностей соблюдения трудового распорядка или ответственности за нарушение его правил и прочее.

Также из договора ГПХ следует исключить термины, которые могут отсылать к Трудовому Кодексу.

В обязанности самозанятого исполнителя входит лишь предоставление результата своих услуг в оговоренные сроки без намеков на рабочее время.

Риск № 5. Самозанятый не предоставил чек после оплаты вознаграждения или предоставил чек с ошибкой

Чтобы заказчик удостоверился, что исполнитель действительно является плательщиком НПД и самостоятельно оплатит налоги в бюджет, он должен получить после выплаты вознаграждения от него чек. Иначе заказчику придется перечислить в бюджет НДФЛ и уплатить взносы за исполнителя.

Чек самозанятый формирует в приложении «Мой налог».

Также на основании чека заказчик сможет отнести данную сумму в расходы.

При получении чека от самозанятого необходимо его сразу проверить на правильность указанных в нем данных компании. В случае выявления ошибки попросить исполнителя аннулировать чек и сформировать правильный.

Чтобы сократить риски, лучше зафиксировать эти моменты заранее при заключении договора. Например, если самозанятый не уведомил о снятии с учета или потере своего статуса, не предоставил чек, он обязуется компенсировать расходы заказчика.

Начните работать с любыми исполнителями уже сейчас с Рокет Ворк :

ЭДО на blockchain-технологиях: все документы в личном кабинете — автоматическое формирование, правильные шаблоны договоров, дистанционное подписание, хранение.

Автоматизированная бухгалтерия: отчетность и закрывающие документы выгружаются в личный кабинет и на почту.

Первый месяц бесплатно